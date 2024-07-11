Dahua Technology تطلق سلسلة MultiVision من الجيل الجديد مع تغطية مراقبة أوسع

هانغتشو، الصين، 11 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت شركة "داهوا تكنولوجي" (Dahua Technology)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء تركز على الفيديو، أحدث كاميرات من سلسلة "مالتي فيجين" (MultiVision) المصممة لمواجهة تحديات المراقبة الشائعة. مع ثلاث سلاسل فرعية ، تقدم سلسلة "مالتي فيجين" (MultiVision) تصميمًا شاملًا ، وتغطية مراقبة موسعة ، وقنوات متكاملة متعددة ووظائف الذكاء الاصطناعي ، مما يتيح توفير تكاليف كبيرة للعملاء.

With years of non-stop innovation and development under its belt, the MultiVision Series has achieved phenomenal results in terms of providing larger monitoring coverage, integrating multiple cameras into one robust device, linking multiple channels and AI functions simultaneously, and enabling substantial cost savings for customers. These benefits make it ideal for various application scenarios that require larger and cost-effective monitoring coverage such as villas, warehouses, squares, etc.

مع تطور صناعة الأمن، ينمو الطلب على مراقبة المشهد الأكبر والصور الأكثر وضوحًا والوظائف الأكثر ذكاءً بشكل كبير على مر السنين. تم تطوير سلسلة "مالتي فيجين" (MultiVision) من داهوا في وقت مبكر من عام 2016، وهي ثمرة استمرار البحوث المتعمقة في معالجة متطلبات الرصد هذه.

سلسلة الربط البانورامي: تتكون هذه السلسلة من العديد من الكاميرات التقليدية، وتستخدم كاميرات متعددة العدسات للحصول على صور واضحة وحية وتستخدم خوارزمية دمج البيانات الوصفية المتقدمة على مستوى البكسل لتصميم الصور، وبالتالي تخلق صورة بانورامية 180 درجة تقدم المزيد من التفاصيل عن المشهد، وتوفر مجال رؤية أكبر وتوفر كل من تكاليف المنتج والعمالة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحقيق ما يصل إلى 5 صور فرعية باستخدام تقنية "التدوير، والإمالة والتكبير/التصغير الإلكتروني" ( EPTZ )، مما يقلل بشكل كبير من عدد الكاميرات اللازمة ويجلب الراحة عند التعامل مع عمليات متعددة المهام.

سلسلة متعددة الاتجاهات: وهي تدعم تعديل زوايا العدسات المتعددة، مما يمكنها من التكيف بسهولة مع المشاهد المعقدة المختلفة، وتغطية المزيد من المناطق من اتجاهات مختلفة، وتقديم وفورات كافية في التكاليف. وتتيح وظائف ذكية متزامنة في قنوات متعددة لعدد أقل من نقاط التثبيت وإدارة سهلة. كما أنها مجهز بتكنولوجيا "فليكس ستريم" ( FlexStream ) التي تدعم التدفقات متعددة القنوات التي يتم عرضها في قناة واحدة في نفس الوقت (أي يمكن عرض صور متعددة في قناة واحدة)، مما يوفر بشكل فعال تكاليف القناة الخلفية وتكاليف الترخيص.

سلسلة X-Spans : تتميز هذه السلسلة بقناة نظرة عامة وقناة تفاصيل. باستخدام واحدة أو أكثر من شرائح معالجات الإشارات الرقمية عالية الأداء، يمكن لوظيفة المعايرة التلقائية الخاصة بها دمج قناتين مستقلتين لضمان محاذاتها ومزامنتها في نظام الإحداثيات نفسه، وبالتالي حل مشكلة التكوين المعقدة لربط كاميرات الرصاصة للمراقبة التقليدية مع تقنية "التدوير، والإمالة والتكبير/التصغير" ( PTZ ). علاوة على ذلك، تتيح وظيفة "التتبع الذكي" ترابطًا بين قنوات النظرة العامة وقنوات التفاصيل؛ عندما يؤدي هدف الإنسان / المركبة إلى إطلاق قاعدة "أنظمة الفيديو الذكية" ( IVS ) للقناة البانورامية، ستبدأ قناة التفاصيل في تتبع الهدف المكتَشَف.

مع المميزات المذكورة أعلاه، تعد "مالتي فيجين" (MultiVision) مثالية لسيناريوهات التطبيق التي تتطلب تغطية مراقبة أكبر وفعالة من حيث التكلفة مثل الفيلات والمستودعات ومنتزهات المؤسسات والساحات وغيرها.

لمعرفة المزيد عن سلسلة "مالتي فيجين" (MultiVision) من داهوا، يرجى زيارة صفحة الويب الرسمية من هنا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2458081/With_years_non_stop_innovation_development_belt_MultiVision_Series_achieved_phenomenal.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg