Dahua تطلق سلسلة كاميرات لاسلكية لعمليات الأعمال الصغيرة الذكية والفعالة

هانغتشو، الصين, 24 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- كشفت شركة Dahua Technology، الشركة الرائدة عالميًا في توفير حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء التي تركز على الفيديو، عن سلسلة Dahua Wireless في حدث إطلاق عبر الإنترنت. تتميز هذه المجموعة بسلسلة Turret وPicoo وBullet وHero، وقد تم تصميمها لتوفير حلول أمنية ذكية وفعالة للعمليات اليومية للمؤسسات التجارية الصغيرة.

With the continuous advancement of technology and changes in consumer needs, the security camera market is facing diversified demands. After a series of innovations and research, Dahua launched its wireless camera range adopting the latest wireless technology. This lineup features easy-to-operate with intelligent functions to provide security and convenience for various small and medium-sized scenarios.

بفضل ميزات الاتصال اللاسلكي و"التوصيل والتشغيل"، توفر هذه المنتجات الجديدة إعدادا سهل الاستخدام يعالج تحديات المراقبة الشائعة مثل الأسلاك المعقدة وتصحيح الأخطاء الصعبة. بالإضافة إلى الأمان، تدمج بعض النماذج الذكاء الاصطناعي مع الكشف الدقيق، بالإضافة إلى الإشعارات في الوقت الفعلي، ووضع الخصوصية، والتحدث ثنائي الاتجاه، ووظائف أخرى لتلبية احتياجات العمل المتنوعة. يمكن للمستخدمين أيضًا تشغيل الأجهزة وإدارتها عن بُعد من خلال تطبيق Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) وبرنامج Dahua Security System (DSS). لا تعمل هذه الكاميرات كحراس أمن فحسب، بل تعمل أيضًا كأدوات مريحة وفعالة لإدارة الأعمال بشكل أكثر ذكاءً، مما يجعلها مثالية للمقاهي ومتاجر البيع بالتجزئة والمتاجر الكبرى وغيرها من الشركات الصغيرة.

سلسلة Dahua Wireless Hero: مساعد المتجر الذكي

تشتمل كاميرا سلسلة Hero على طرازي A1 وC1، مما يوفر جماليات مختلفة دون المساس بالميزات الرئيسية بما في ذلك:

مراقبة بزاوية 360 درجة بدون نقاط عمياء: يمكن التحكم بالكاميرا من خلال تطبيق DMSS للتأكد من مراقبة كافة أركان الموقع بشكل كامل.

التركيز على الأهداف البشرية: يتم اكتشاف الأهداف البشرية في مكان الحادث وتتبعها؛ يتم توفير مسار الحركة لمزيد من التحليل.

وضع الخصوصية: يمكن خفض الكاميرا من خلال تطبيق DMSS لحماية خصوصية الأشخاص بشكل فعال.

التواصل في أي وقت وفي أي مكان: ملائم للاتصال عن بعد. يمكن للمستخدمين التحدث إلى الأشخاص الموجودين في مكان الحادث من خلال تطبيق DMSS في أي وقت.

تسمح سلسلة Hero أيضًا بالتسجيل والتشغيل بدقة عالية وتوفر صورًا ليلية واضحة، بفضل إضاءة الأشعة تحت الحمراء القوية لمسافة تصل إلى 10 أمتار. يتم أيضًا إرسال إشعارات الدفع فورًا إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم عبر التطبيق عند اكتشاف حدث ما.

يوجد مثال لسيناريو تطبيق سلسلة Hero في مقهى مستقل. عندما يكون المتجر مغلقًا، يمكن للمالك أو المدير مراقبة المبنى في الوقت الفعلي، والتحكم في الكاميرا عبر التطبيق. خلال ساعات العمل، يتم تسجيل جميع الأحداث ويمكن لمالك المتجر مشاهدة ما يحدث والتحدث مع الموظفين باستخدام الصوت ثنائي الاتجاه.

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