Dahua تعلن عن مشروع مشترك مع شركة Alat لتطوير أول مركز تصنيع خارجي لها في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تقوم شركة Dahua Technology، وهي شركة رائدة عالميًا في توفير حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء المرتكزة على الفيديو، بتطوير أول منشأة تصنيع خارجية لها من خلال تعاون استراتيجي مع شركة Alat، وهي شركة تابعة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

Mr. Amit Midha (Chief Executive Officer of Alat), Mr. Jason Zhao (Executive President of Dahua Technology) and other senior executives from both companies attended the signing ceremony.

يهدف هذا المشروع المشترك، Alat AIVisio Technology Co. Ltd. (AIVisio)، إلى إنشاء مركز تصنيع مؤتمت للغاية لمنتجات الذكاء الاصطناعي للأشياء، وهي المنتجات الرائدة في الصناعة والحلول الذكية في البنية التحتية الحضرية والمناطق التجارية، باستثمار إجمالي قدره 200 مليون دولار.

تم إنشاء شركة Alat لتُطلِق أعمالاً تجارية عالمية في مجال الإلكترونيات والصناعات المتقدمة. وهي مكلفة بالشراكة مع رواد التكنولوجيا العالميين لإخال التغييرات الكبرى على الصناعات مع إطلاق مشروعات تجارية عالمية المستوى في المملكة العربية السعودية، مدعومة بالطاقة النظيفة.

استخدمت Dahua الرقمنة لإنشاء سلاسل توريد فعالة وذكية ومرنة وموثوق بها للعملاء على مستوى العالم. يعد هذا التعاون خطوة مهمة تتخذها Dahua نحو توطين التصنيع ومواصلة تعزيز قدرات التوريد للتوسع العالمي.

وأكد السيد Jason Zhao، الرئيس التنفيذي لشركة Dahua Technology، على دور الاقتصاد الرقمي في دفع التطوير الصناعي والابتكار الاقتصادي المستدام على نطاق عالمي. وباعتبارها واحدة من أولى شركات الذكاء الاصطناعي للأشياء التي تدخل السوق الدولية، قامت Dahua بتطوير أعمال تجارية عالمية في أكثر من 180 دولة ومنطقة. وفي إطار تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لشركة Dahua في سوق المملكة العربية السعودية، قال: "إن شراكتنا مع Alat هي مبادرة استراتيجية طويلة الأمد مربحة للجانبين. وهي تتوافق مع أهداف أعمالنا المتمثلة في التنمية المراعية للبيئة والمنخفضة الكربون والمستدامة. واستنادًا إلى خبرة Dahua في التصنيع الرقمي وإدارة المواهب، إلى جانب دعم Alat، أعتقد أنه يمكننا معًا وضع معيار جديد لصناعة الذكاء الاصطناعي للأشياء الرائدة في العالم. ومن خلال جهودنا المشتركة، يمكننا أن نسهم بشكل فعال في رفاهية المنطقة والعالم.

وقال السيد Midha، الرئيس التنفيذي لشركة Alat: "تفتخر شركة Alat بشراكتها مع Dahua، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي للأشياء التي تركز على الفيديو. إن لدينا طموحات كبيرة لنقل حلول المدن الذكية والمؤسسات الذكية، المصنوعة في المملكة، إلى الأسواق المحلية والدولية. وتتوافق مهمة Dahua بشكل جيد مع هدفنا المتمثل في قيادة وتنفيذ رؤية لإنشاء تكنولوجيا عالمية مستدامة يتم تصنيعها في المملكة."

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية محطة مهمة في رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030. ومع استمرارها في توسيع حضورها العالمي، ستعمل Dahua على الاستفادة من قدراتها في مجال الابتكار الرقمي، وتحسين جودة التصنيع وتوسيع نطاقه باستخدام الطاقة النظيفة، وتمكين التحول المستدام للصناعة.

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