DAR Global أطلقت مشاريع عقارية عالمية فاخرة بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وتتطلع إلى التوسع في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2025

لندن, 9 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت Dar Global، شركة التطوير العقاري الفاخرة المدرجة في بورصة لندن، عن كشفها عن عشرة مشاريع بارزة في عام 2024، في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان وإسبانيا، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.9 مليار دولار أمريكي. لا تعزز هذه التطورات الفريدة من نوعها مكانة Dar Global كشركة رائدة في إعادة تعريف المشهد العقاري الفاخر العالمي فحسب، بل تقدم أيضاً مشاريع ذات إمكانات استثمارية عالية.

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تسلط أحدث إصدارات Dar Global الضوء على شراكتها المستمرة مع منظمة ترامب، بما في ذلك برج ترامب جدة (530 مليون دولار أمريكي)، والذي من المقرر أن يصبح أحد أطول معالم جدة بشققه الفاخرة ونادي خاص بالأعضاء فقط. يوفر مشروع Neptune من معوض (230 مليون دولار أمريكي) 200 فيلا فاخرة في منطقة الرياض بجوار معرض Expo 2030. أما في الإمارات العربية المتحدة، فيتميز فندق Astera (238 مليون دولار أمريكي) بتصميمات داخلية من تصميم أستون مارتن في جزيرة المرجان، بما في ذلك سكاي فيلا (11 مليون دولار أمريكي) الحصرية التي تعد جزءاً من محفظة 1 من 1 الحصرية. وفي إسبانيا، تقدم Marea Interiors من ميسوني (108 مليون دولار أمريكي) مجتمعاً مغلقاً في فينكا كورتيسين، يمزج بين الحياة الفاخرة والتصميم الأيقوني لميسوني.

يقع مشروع The Weekend 2 من إيلي ساب في قطر (75 مليون دولار أمريكي) في جزيرة قطيفان الشمالية، ويمزج بين المعيشة الفاخرة والمرافق الترفيهية الرائدة. أما في سلطنة عُمان، فتشمل محفظة الشركة مشروع The Great Escape 2 (70 مليون دولار أمريكي)، وهو مجمع سكني في عايدة بمسقط، بالإضافة إلى مشروع Marriott Residences (100 مليون دولار أمريكي)، وهو مشروع عقاري حصري على شاطئ البحر في عايدة، وفندق Trump International Hotel & Trump Cliff Villas (495 مليون دولار أمريكي)، وهو مشروع تطويري متميز متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 3.5 مليون متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، توفر Trump Golf Villas (40 مليون دولار أمريكي)، التي تطفو على ارتفاع 130 متراً فوق ريفييرا مسقط، إطلالات خلابة ومعيشة فاخرة.

قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة Dar Global: "تُبرز عمليات الإطلاق في العام الماضي التزامنا الراسخ بتقديم عقارات فاخرة من الطراز العالمي في بعض أكثر الوجهات المرغوبة. تعكس هذه المشاريع قدرتنا على توقع وتلبية المتطلبات المتطورة للمستثمرين العالميين، مما يوفر فرصاً استثمارية ونمط حياة لا مثيل لها. بينما نتطلع إلى المستقبل، نركز على تعزيز حضورنا العالمي بشكل أكبر.

استناداً إلى الزخم الذي حققته، تستعد Dar Global للتوسع في الولايات المتحدة، مع خطط للاستثمار في المدن الدولية الرئيسية. تهدف الشركة إلى عقد شراكات مع مطورين من الدرجة الأولى لإنشاء مساكن فاخرة تستهدف المشترين الأمريكيين والدوليين على حد سواء.

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