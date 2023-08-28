Darknone Global، التي يقع مقرها في إسرائيل، تكشف عن "Hacckers": منصة مكافآت للثغرات رائدة ذات وجود عالمي

مومباي، الهند، 28 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- شركة Darknone Global Inc.، وهي شركة مشهورة في مجال الأمن السيبراني يقع مقرها في إسرائيل، قد دخلت السوق الهندية، وقدمت منصتها الأمنية الرائدة، " Hacckers '': قطاع عالمي بارز لمكافآت الثغرات من قبل القراصنة وللقراصنة. تستفيد هذه المنصة الحديثة من خبرة أكثر من 1800 من القراصنة الأخلاقيين في جميع أنحاء العالم لتقديم حلول أمن إلكتروني لا مثيل لها.

Mr. Pankajj Ghode, Global CEO of Hacckers

يقود المهمة بصفته المدير التنفيذي العالمي لـ Hacckers السيد Pankajj Ghode، وهو رائد أعمال متسلسل بارع. مع قاعدة عملاء مثيرة للإعجاب، والتي تتضمن الحكومات الموقرة مثل إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وعمالقة التكنولوجيا من ذوي الوزن الثقيل، رسخت Darknone مكانتها كرائدة في هذا المجال. من خلال مقرها الرئيسي في إسرائيل وحضورها القوي في مواقع رئيسية مثل بالو ألتو ولندن ودبي والهند وأكثر من 70 موقعًا استراتيجيًا آخر، قامت Darknone ببناء شبكة عالمية قوية من المتسللين الخبراء.

شارك السيد Ghode رؤيته لـ Hacckers، قائلًا: "إن سوق الأمن السيبراني العالمي على وشك النمو الهائل، مع حجم سوق محتمل يقدر بين 1.5 إلى 2.0 تريليون دولار، متجاوزًا السوق المباعة بعشرة أضعاف. يهدف تصميمنا الذي لا يتزعزع إلى وضعنا كلاعب رئيسي في هذه الصناعة سريعة التوسع".

كما أكد على التزام Hacckers برعاية وتمكين مجتمع القراصنة النخبة من خلال شراكات استراتيجية مع مراكز التعليم السيبراني العالمية الرائدة. وتفتخر الشركة حاليًا بقائمة تضم أكثر من 1800 من المخترقين ذوي المهارات العالية، وتهدف إلى زيادة هذا العدد إلى أكثر من 3000 في غضون ستة أشهر، وتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق انتشارها العالمي.

مع وجود صاحب رؤية على رأس القيادة، ترسم Hacckers مسارًا لا مثيل له للتقدم والابتكار في المجال الديناميكي للأمن السيبراني. يعمل تفاني السيد Pankajj Ghode الذي لا يتزعزع كضوء توجيهي، يضيء الطريق إلى النمو الاستثنائي.

مع بدء الشركة في هذه الرحلة التحويلية، تصبح مهمتها واضحة وهي تمكين المنظمات في جميع أنحاء العالم من تعزيز أصولها الرقمية التي لا تقدر بثمن ضد التهديدات المتطورة باستمرار.

وسط هذه التطورات الآسرة، تحتضن Hacckers بفرح وصول Aditya Shende، الهاكر الشاب المذهل، الذي يتولى الآن الدور المحترم لرئيس قسم القرصنة في المؤسس المشارك. بالإضافة إلى ذلك، Sundeep Bose، في مقدمة التألق الرائد في مجال المنتجات والهندسة، ينضم كمؤسس مشارك، مما يمهد الطريق لسيمفونية من الإبداع والابتكار.

معًا، ستشكل هذه العقول الرائعة إرثًا من التميز الذي لا مثيل له، وتحصين براعة Hacckers وإشعال شعلة التقدم الأبدية التي ستنتشر عبر مشهد الأمن السيبراني العالمي.

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