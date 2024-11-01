David Wang، المدير التنفيذي لشركة Huawei: بنية النطاق العريض فائقة السرعة المتقدمة تمهد الطريق لاستراتيجية الذكاء الكلي

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board and Chairman of the ICT Infrastructure Managing Board, delivering a keynote at UBBF 2024

إسطنبول, 1 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- في منتدى النطاق العريض فائق السرعة العاشر (UBBF 2024)، ألقى David Wang، المدير التنفيذي لمجلس هواوي ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كلمة رئيسية بعنوان "بنية النطاق العريض فائقة السرعة المتقدمة تمهد الطريق لاستراتيجية الذكاء الكلي". وشارك خلال افتتاح الحدث برؤيته الأحدث لصناعة الذكاء الاصطناعي مع توضيحه استراتيجية هواوي للذكاء الكلي (All Intelligence). كما اقترح اتجاهًا جديدًا للتنمية المتضافرة بين شبكات النطاق العريض فائقة السرعة (UBB) والذكاء الاصطناعي لمساعدة الصناعة على بلوغ العالم الذكي بشكل أسرع – الابتكار التكنولوجي وحضانة الأعمال.

تتقدم الثورة الصناعية الرابعة بسرعة بفضل الذكاء الاصطناعي، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي العالمي. يتسارع الاستخدام التجاري واسع النطاق للذكاء الاصطناعي، و تُحدث التطبيقات الجديدة للاستخدام الشخصي وكفاءة المؤسسات والمنازل الذكية ثورة في العديد من الأسواق، كما أنها تقود التحديثات في مجال شبكة الاتصالات، وذلك من ناحية السعة وزمن الوصول في الشبكة والبنية.

في خطابه، أشار Wang إلى أن "هواوي استمرت في الابتكار من خلال التركيز على مجالين: UBB لـ AI (النطاق العريض فائق السرعة من أجل الذكاء الاصطناعي) وAI لـ UBB (الذكاء الاصطناعي من أجل النطاق العريض فائق السرعة). يعتمد الابتكار الذي نقوم به تحت مظلة UBB لـ AI على عرض النطاق الترددي الضخم للغاية، وزمن الوصول في الشبكة المنخفض الحتمي، وبنية الشبكة. إن تحسينات قدرة الشبكة التي حققناها تدعم تطوير الذكاء الاصطناعي عالي الجودة والذي سيساعد شركات الاتصالات على تحقيق النمو في الأعمال. هذا الابتكار يركز أيضًا على الذكاء الاصطناعي من أجل النطاق العريض فائق السرعة، فنحن نطبق الذكاء الاصطناعي على الشبكات لتحسين تجربة الشبكة وتسريع توفير الخدمات وتبسيط تشغيل وإدارة الشبكة. يساعد هذا شركات الاتصالات على بناء شبكات ذاتية التشغيل بدرجة عالية".

أطلقت هواوي في العام الماضي استراتيجيتها للذكاء الكلي (All Intelligence) لـ "إظهار كيفية ربط جميع الأشياء، ونمذجة جميع التطبيقات، وحساب جميع القرارات". تقدم هواوي بنية تحتية رقمية وذكية رائدة توفر قوة الحوسبة والتخزين والإرسال للصناعة. تستخدم هواوي أيضًا نماذج Pangu الخاصة بها لإنشاء نماذج متقدمة خاصة بهذه الصناعة، بهدف دعم مجموعة واسعة من النماذج والتطبيقات، ومساعدة العملاء من مختلف الصناعات على متابعة التحول الذكي.

ضمن قطاع الاتصالات، تقدم هواوي حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة، والتي يجب أن تكون مدعومة من قبل قوة الإرسال. باعتبارها بنية تحتية حيوية، توفر شبكات النطاق العريض فائقة السرعة (UBB) هذا النوع من القوة لمساعدة الصناعات الأخرى على أن تصبح رقمية وذكية بسهولة أكبر. لهذا الغرض، تدعو هواوي إلى مسارين تطوير لشبكات النطاق العريض فائقة السرعة (UBB): "UBB لـ AI" و"AI لـ UBB".

UBB لـ AI: تطوير الذكاء الاصطناعي عالي الجودة

يدمج النطاق العريض فائق السرعة (UBB) من الجيل 5.5G الابتكار التكنولوجي في طبقات الشبكة المتعددة لدعم متطلبات الذكاء الاصطناعي.

بالنسبة لشبكات مراكز البيانات (DCNs)، تقدم هواوي بنية Dragonfly+ Topology وتقنيات DC-OXC الجديدة التي تساعد في بناء مراكز الحوسبة على نطاق واسع.

بالنسبة لشبكات الاتصال البيني لمراكز البيانات (DCI)، تستخدم هواوي عددًا من التقنيات المبتكرة مثل شبكات 800G IP + Optical، وجدولة مرنة لمستوى تدفق خدمة IP، والنقل بدون خسارة لتحقيق استخدام أكثر كفاءة للقوة الحاسوبية عبر مراكز البيانات.

بالنسبة لشبكات الوصول إلى مراكز البيانات (DCA)، فإن شبكة OXC Mesh التابعة لشركة هواوي قادرة على تقليل زمن الوصول في الشبكة بشكل كبير. ويمكن لتقنيات Wi-Fi 7 و50G PON الخاصة بها توفير الوصول إلى 10 جيجابايت في كل مكان، الأمر الذي يعتبر متطلبًا لازمًا لتبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من قبل المستخدمين النهائيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقنية FTTR من هواوي تُستخدم بالفعل لإنشاء "مراكز ذكية" وتمكين التطبيقات الذكية للعديد من المنازل.

تضمن بوابة الأمان Xinghe من هواوي وشبكات ASON الهجينة أيضًا المرونة عبر الشبكات الشاملة، من نهاية إلى نهاية، لاتصالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

هذه الابتكارات تحسن بشكل كبير من عرض النطاق الترددي وزمن الوصول والتوافر وقدرات الشبكات على نطاق واسع وستساعد شركات الاتصالات على التميّز بنفسها في هذا العصر الذكي.

AI لـ UBB: الشبكات ذاتية التشغيل بدرجة عالية

تزداد شبكات النطاق العريض فائقة السرعة (UBB) حجمًا أيضًا وتتعامل مع سيناريوهات أكثر تعقيدًا، مما يدفع شركات الاتصالات إلى البحث عن طرق جديدة لتحسين كفاءة تشغيل وإدارة الشبكة واستقلاليتها. ومن الطرق الواعدة التي تُستَكشف حاليًا هي دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في الشبكات.

بنت هواوي بنية تشغيل وإدارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لشبكات النطاق العريض فائقة السرعة (UBB) تعتمد على التوائم الرقمية ونموذجها للذكاء الاصطناعي الأساسي للاتصالات Telecom Foundation Model. تتيح هذه البنية إنشاء "مساعدين آليين" ذكيين موجهين ليؤدوا أدوارًا محددة و"وكلاء" محددين حسب السيناريو يقومون بأتمتة العمليات في الموقع والصيانة والتحسين عن بعد، وهو أمر ضروري للتطور إلى شبكات القيادة الذاتية من المستوى 4 (ADNs).

نجحت العديد من شركات الاتصالات الرائدة في تحسين كفاءة تشغيل وإدارة شبكتها من خلال العمل مع هواوي لتطبيق هذه البنية على سيناريوهات الاستخدام التجارية.

فبالنسبة إلى النطاق العريض المنزلي، يمكن لشبكات القيادة الذاتية (ADNs) دعم تحسين الشبكة الذاتي لضمان جودة تجارب المستخدم، مما يقلل من معدل فقدان العملاء بنسبة 57٪.

وبالنسبة لشبكات النقل، فإن كفاءة تخطيط الشبكة ونشر الخدمة أمر بالغ الأهمية. يمكن لشبكات القيادة الذاتية (ADNs) دعم التخطيط الذاتي للخدمة ونشرها بما يتوافق مع اتفاقيات مستوى الخدمة، بدلاً من التخطيط اليدوي. هذا يمكن أن يخفض أوقات توفير الخدمة من شهر واحد إلى يوم واحد.

أما بالنسبة لصيانة شبكة IP، لطالما كان تحديد الأعطال تحديًا. يمكن لشبكات القيادة الذاتية (ADNs) تمكين الموظفين الافتراضيين من دعم استكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يقلل من أوقات استكشاف أخطاء الشبكة بنسبة 50٪.

في نهاية خطابه، دعا Wang صناعة النطاق العريض فائقة السرعة (UBB) بأكملها إلى تبني العصر الذكي بنشاط من خلال متابعة الابتكار في تقنيات شبكة النطاق العريض فائقة السرعة (UBB) من الجيل 5.5G لاكتساب القدرة على التنافسية على المدى الطويل. كما دعا إلى حاضنة أعمال جديدة للخدمات الذكية الجديدة على مستوى الصناعة، بالإضافة إلى قدرات الشبكة الجديدة، قائلاً إن الشراكات وفرص العمل الجديدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستدفع تحويل الخدمات الذكية ونمو الأعمال الجديدة.

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