Deccan Gold Mines ترتفع بنسبة 150٪ لتتجاوز Nifty 50

- السهم يتفوق على المؤشرات المرجعية في الهند؛ ويرتفع بأكثر من 150٪ على أساس سنوي

- حصلت Deccan على أصول تعدين في قيرغيزستان وتنزانيا وزامبيا وفنلندا

- مشروع منطقة "جوناجيري": حصلت على حصة 40٪ في أول منجم ذهب خاص في الهند ، مع إنتاج واسع النطاق بحلول نهاية عام 2024

- حصة قرغيزستان: تمتلك 60٪ في مشروع منطقة "ألتن تور" للذهب ، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج الكامل بحلول عام 2024

- المعادن الحرجة: استثمرت في حزام البيغماتيت بمنطقة "ألتو ليغونيا" في موزمبيق لموارد الليثيوم والسيزيوم والتنتالوم

- الاستراتيجية المالية: تخطط لجمع 20 مليون دولار أمريكي لمشاريع التنقيب والتعدين

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 29 مايو 2024 /PRNewswire/ -- شهدت شركة "ديكان جولد ماينز ليمتد" (Deccan Gold Mines Limited (DGML)) ، شركة التنقيب عن الذهب والتعدين الوحيدة المدرجة في الهند (BSE: DECNGOLD) (BSE:512068) (ISIN: INE945F01025) ارتفاعًا ملحوظًا في سعر سهمها؛ حيث ارتفع بأكثر من 150 ٪ من بداية العام حتى الآن ، وتفوق بشكل كبير على المؤشرات المرجعية في الهند.

ويؤكد هذا النمو على المرونة الاستراتيجية للشركة والتزامها بالاستفادة من أصول تعدين الذهب المربحة والمعادن الحيوية على الصعيد العالمي.

التوسع الاستراتيجي والتنويع

أظهرت "ديكان جولد ماينز ليمتد" رؤيةً استثنائيةً ورشاقة في عملياتها. فقد غامرت الشركة بالعمل في أقاليم دولية متنوعة، من خلال تأمين أصول التعدين في قيرغيزستان وتنزانيا وزامبيا وفنلندا. بالإضافة إلى ذلك ، عملت ديكان على تنويع محفظتها من خلال الدخول في قطاع المعادن الحيوية ، مع الاعتراف بأهمية هذه الموارد المتزايدة في السوق العالمية.

المشاريع والاستثمارات الرئيسية

مشروع منطقة "جوناجيري" للذهب، الهند: حصلت ديكان على حصة بنسبة 40٪ في مشروع منطقة "جوناجيري"، وهو أول منجم ذهب خاص في الهند ، مع توقع الإنتاج الكامل بحلول نهاية عام 2024.

مشروع منطقة "ألتن تور" للذهب ، قرغيزستان: مع احتفاظها بحصة 60٪ ، تتوقع ديكان بدء الإنتاج الكامل بحلول عام 2024 ، مع ما يقدر بنحو 6 أطنان من موارد الذهب.

حزام البيغماتيت بمنطقة "ألتو ليغونيا" في موزمبيق: من خلال الشركة التابعة لها ، "ديكان جولد إف زي سي أو" (Deccan Gold FZCO) ، وبالتعاون مع مجموعة "مانيفيكا" (Magnifica) ، حصلت ديكان على حصص أغلبية في امتيازات البيغماتيت لليثيوم والسيزيوم والتنتالوم. ومن المقرر إنشاء مصنع معالجة على نطاق صغير بسعة 100 طن يوميًا؛، حيث ستتم زيادة طاقته إلى 1000 طن في مرحلة ما بعد الاستكشاف.

الالتزام المالي

تستعد ديكان لجمع 20 مليون دولار أمريكي من خلال حصص ملكية جديدة ، مما يضمن دعمًا ماليًا قويًا لمشاريع الاستكشاف والتعدين الخاصة بها. ويتوافق هذا الاستثمار الاستراتيجي مع الضرورات الوطنية للهند ، ولا سيما في تأمين المعادن الحيوية الضرورية لتحول الطاقة الخضراء في البلاد.

رؤية القيادة

يؤكد الدكتور هانوما براساد مودالي ، المدير التنفيذي لشركة "ديكان جولد ماينز ليمتد"، على أهمية المعادن الحيوية في معالجة التحديات العالمية؛

حيث يرى أن المعادن الحيوية حيوية لمعالجة تغير المناخ والاستدامة وتحسين الموارد. وبالتحديد ، مع انتشار تقنيات الطاقة النظيفة المبتكرة ، وزيادة اعتماد المركبات الكهربائية ، وتشكيل مبادئ الاقتصاد الدائري لجزء لا يتجزأ من علوم المواد ، فإن الاستثمارات الاستراتيجية في هذه المعادن أصبحت بالغة الأهمية.

ويرى أن محفظة ديكان المتنوعة لا تضعها فقط كرائدة عالمية في مجال التعدين ، بل تؤكد أيضًا التزامها بالمساهمة في مستقبل مستدام.

انعكاس للظهور الاقتصادي للهند

تعكس "ديكان جولد ماينز" ظهور الهند كقوة اقتصادية عالمية. وبفضل عمليات الاستحواذ الاستراتيجية واستراتيجياتها المالية القوية والتزامها بالممارسات المستدامة ، فإن ديكان مستعدة لتلبية الطلب المتزايد على المعادن الثمينة والمعادن الحيوية. كما تجسد الشركة روح الهند الجديدة والديناميكية ، وتستفيد من مواردها الطبيعية والتقدم التكنولوجي لتحقيق القدرة التنافسية العالمية.

حول Deccan Gold Mines Limited (BSE: DECNGOLD) (BSE: 512068) (ISIN: INE945F01025)

شركة "ديكان جولد ماينز ليمتد" هي شركة التنقيب عن الذهب والتعدين الوحيدة المدرجة في الهند؛ حيث تنتشر أصول التعدين في شبه الجزيرة الهندية وقيرغيزستان وفنلندا وتنزانيا. تمتلك الشركة حاليًا خمسة مشاريع ذهبية (من بينها اثنان من مشاريع مناجم الذهب في مرحلة متقدمة) وتقوم بنشاط باستكشاف واستخراج المعادن الحرجة وعناصر الأرض النادرة.