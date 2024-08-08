Dechert تعزز ممارسات صناديق الاستثمار العالمية بالاستعانة بخبرة Amanjit K. Fagura في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Dechert اليوم عن الاستعانة بـ Amanjit K. Fagura بصفتها شريك في مجموعة ممارسة الخدمات المالية، مما يساعد على تعزيز قدرات الشركة في خدمة مجموعة كبيرة من الاحتياجات الاستثمارية للمستثمرين في الشرق الأوسط. تتولى Ms. Fagura مهام عملها من مكتب Dechert في دبي وتلعب دورًا رئيسيًا في جهود Dechert لتحقيق النمو الإقليمي.

قال Mark Thierfelder، الرئيس المشارك لشركة Dechert: "ستكون الخبرة العالمية التي تتمتع بها Ama ونهجها المبتكر في هيكلة الصناديق ومعاملات الاستثمار بمثابة أصول هائلة لعملائنا، إن قدرتها على التعامل مع المشكلات المالية المعقدة وتقديم حلول مخصصة تتوافق تمامًا مع التزامنا بالتميز وخدمة العملاء."

"إن وصول Ama يعد تعزيز استراتيجي لفريقنا العالمي، وتعمل خبرتها على تعزيز قدراتنا بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط. نحن متحمسون لاستقبالها في Dechert"، وذلك حسب تصريحات Gus Black، الرئيس المشارك لمجموعة ممارسة الخدمات المالية في Dechert.

تتمتع Ms. Fagura بخبرة واسعة اكتسبتها من منصبها السابق في شركة محاماة عالمية، حيث تخصصت في الصناديق الخاصة وحلول الاستثمار للمستثمرين في الشرق الأوسط. يتضمن عملها في المقام الأول مساعدة مديري الصناديق والمستثمرين الإقليميين في هيكلة وتوثيق حلول الاستثمار المتوافقة مع الشريعة. وتشمل خبرة Ms. Fagura التعامل مع مجموعة متنوعة من الهياكل الاستثمارية الأخرى، تتضمن عمليات الإيداع الخاصة وإصدارات الصكوك والتمويل التقليدي والإسلامي على حد سواء. وهي تمثل قاعدة عملاء متنوعة، تشمل مديري الصناديق والبنوك والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسيين ومديري الأصول العالميين.

قالت Ms. Fagura: "إن الانتشار العالمي لشركة Dechert ومنصة الخدمات المالية الشاملة هي ما جذبني إلى الشركة، يسعدني الانضمام إلى مثل هذا الفريق الديناميكي وأتطلع إلى المساهمة في نمو ونجاح خدماتنا المالية وممارسات إدارة الاستثمار، مع تقديم خدمة استثنائية ونتائج مبتكرة لعملائنا".

تتميز Ms. Fagura بشهرة واسعة باعتبارها ممارسة رائدة في مجال صناديق الاستثمار، وقد تم الاعتراف بها في تصنيفات Chambers Global 2024 لصناديق الاستثمار في الشرق الأوسط.

تتميز Dechert بوجود أحد أكبر فرق الخدمات المالية وإدارة الاستثمار مقارنة بغيرها من الشركات بفضل وجود أكثر من 200 محامي. حيث كانت أول شركة محاماة تمتلك ممارسات صناديق الاستثمار في جميع مكاتب صناديق الاستثمار الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك المملكة المتحدة وأيرلندا ولوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا، وكذلك الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا. تحظى الشركة باعتراف دائم من قبل الخبراء المستقلين باعتبارها شركة محاماة رائدة في مجال صناديق الاستثمار.

نبذة عن Dechert

Dechert هي شركة محاماة عالمية تقدم المشورة لمديري الأصول والمؤسسات المالية والشركات بشأن القضايا الحاسمة لإدارة أعمالهم ورؤوس أموالهم – بداية من الدعاوى القضائية عالية المخاطر إلى المعاملات المعقدة والمسائل التنظيمية. نحن نجيب على الأسئلة التي تبدو بدون إجابات، ونطور هياكل الصفقات الجديدة في السوق ونحمي حقوق العملاء في المواقف الصعبة. يركز محامونا الذين يقارب عددهم 1000 محامي في 20 مكتب حول العالم على قطاعات الخدمات المالية والأسهم الخاصة والائتمان الخاص والعقارات وعلوم الحياة والتكنولوجيا.