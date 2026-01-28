Decimal Point Analytics تعلن عن شراكة مع Intapp لتعزيز عمليات إدارة البيانات لأسواق رأس المال في منصة DealCloud

مومباي ، الهند ودبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 28 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "ديسيمل بوينت أناليتكس" (Decimal Point Analytics)، وهي مزود عالمي رائد لتحليلات البيانات وحلول أبحاث السوق ، عن شراكة استراتيجية مع شركة "إنتاب" (Intapp)، وهي مزود عالمي رائد للحلول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمهنيين في مجال الاستشارات وأسواق رأس المال والشركات القانونية. يمثل هذا التعاون علامة فارقة هامة في مهمة "ديسيمل بوينت أناليتكس" لتقديم حلول بيانات متكاملة عالية التأثير إلى قطاعات الأسهم الخاصة ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الأصول البديلة.

نظرًا لأن مشهد الخدمات المالية يصبح مدفوعًا بالبيانات بشكل متزايد ، تواجه الشركات التحدي المزدوج المتمثل في إدارة كميات هائلة من البيانات الخاصة بها أثناء البحث عن رؤى قابلة للتنفيذ لدفع تدفق الصفقات. تقوم هذه الشراكة بسد هذه الفجوة من خلال الجمع بين مقياس "ديسيمل بوينت أناليتكس" وخبرة إدارة البيانات العميقة مع منصة DealCloud التابعة لشركة "إنتاب". ستطبق "ديسيمل بوينت أناليتكس" الإشراف على البيانات والحوكمة ومراقبة الجودة القوية لضمان أن البيانات نظيفة ومتسقة وجاهزة للتحليل قبل أن تتدفق إلى منصة DealCloud ، مما يمكّن فرق أسواق رأس المال من استخدامها بثقة أكبر للتقارير والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة ضمن بنية بنيت خصيصًا.

قال "شايلش دوري"، الرئيس التنفيذي لشركة "ديسيمل بوينت أناليتكس": "يبحث عملاؤنا في أسواق رأس المال الخاصة باستمرار عن طرق لتحويل بياناتهم إلى ميزة تنافسية". "من خلال الشراكة مع "إنتاب"، ندعم مستخدمي منصة DealCloud بخبراتنا في نظافة البيانات ، والإثراء، ودعم إدارة علاقات العملاء، وضمان أن البيانات نظيفة ومحكومة بشكل جيد بحيث يمكن استخدامها بثقة للتقارير والتحليلات والذكاء الاصطناعي. هذا التآزر يمكّن عملائنا المتبادلين من الوثوق ببياناتهم ضمنيًا وتنفيذ المعاملات بسرعة ودقة أكبر."

قال "فابيو دياس"، قائد الشركاء العالميين في منصة DealCloud التابعة لشركة "إنتاب": "البيانات هي شريان حياة صانع الصفقات العصري، ولكن بدون إدارة مناسبة ، يمكن أن تصبح عقبة صعبة". "تساعد شراكتنا مع "ديسيمل بوينت أناليتكس"، مع كفاءتها التقنية وذكاءها المالي ، على ضمان قضاء مستخدمي منصة DealCloud وقتًا أقل في الانشغال بمعالجة البيانات والمزيد من الوقت في إغلاق الصفقات".

وتعزز هذه الشراكة التزام "ديسيمل بوينت أناليتكس" بتوسيع منظومتها وتوفير حلول شاملة تعالج دورة حياة إدارة الاستثمار كاملة.

نبذة عن Decimal Point Analytics

تعد شركة "ديسيمل بوينت أناليتكس" مزودًا عالميًا لتحليلات البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، حيث توفر أتمتة ذكية ورؤى تنبؤية لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً. www.decimalpointanalytics.com

نبذة عن Intapp

تساعد برمجيات "إنتاب" المهنيين على فتح آفاق المعرفة والعلاقات والرؤى التشغيلية لفرقهم لزيادة القيمة لشركاتهم. باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التطبيقي ، نجعل ذكاء الشركات والسوق سهل العثور عليه وفهمه واستخدامه.

يمكنكم التعرّف على المزيد على موقع الويب: intapp.com / لينكد إن.

للتواصل: Sailaja Das ، بريد إلكتروني: [email protected]

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2870259/DPA_Intapp_DealCloud.jpg