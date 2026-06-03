Deece تكشف عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمثل ثورة في كيفية تصميم المسوقين لملخصات الحملات

منصة Deece المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المصممة لمعالجة واحدة من أكثر مشاكل التسويق تكلفة، تساعد المسوقين على إنشاء ملخصات أقوى ، ومواءمة شركاء الوكالة، وتحسين فعالية الحملات.

دبي ، الإمارات العربية المتحدة, 3 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- قامت "ديس" Deece ، وهي شركة ناشئة للتكنولوجيا التسويقية ، بتطوير منصة مصممة لمساعدة المسوقين على فتح الآفاق لأفضل أعمال وكالاتهم.

تجعل الآن "ديس" منصتها، التي تم تطويرها مع مدخلات من كبار المسوقين وقادة الوكالات في جميع أنحاء العالم ، متاحة على نطاق أوسع.

Image of Deece's AI-powered marketing platform, which helps marketers create stronger briefs, align agency partners and improve campaign effectiveness.

تكشف النتائج الواردة من دراسة عالمية نشرها "الاتحاد العالمي للمعلنين" (WFA) ، والتي شملت بلدانًا في جميع أنحاء "مجلس التعاون الخليجي"، أن 78٪ من المسوقين يعتقدون أن الملخصات التي يعطونها للوكالات الإعلانية توفر توجيهًا استراتيجيًا واضحًا. ومع ذلك ، فإن 5٪ فقط من الوكالات توافق على ذلك.

كما أنها تقدّر أن الملحقات ذات الجودة الرديئة والعمل الخاطئ تمثل:

فقدان 33٪ من ميزانيات التسويق على مستوى العالم

ما يعادل حوالي 429 مليار دولار أمريكي سنويًا

تُظهر بيانات مستخدمي "ديس" تحسينات كبيرة في جودة الملخصات، و 165 ساعة مدخرة لكل ملخص حملة ، وتقليل الجداول الزمنية للمشروعات بثلاثة أسابيع ، وتحسين عائدات الاستثمار في التسويق.

يقول "ريتشي تافي"، المؤسس المشارك لـ "ديس": "لا شيء يضيّع ميزانية التسويق بشكل أسرع من الملخص السيئ. ومع ذلك ، لا تزال واحدة من أكثر المشكلات التي يتم إهمالها في صناعتنا".

في صميم المنصة يوجد برنامج تصميم الملخصات الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسوقين على تحسين جودة ملخصاتهم.

تم تدريب النموذج باستخدام مخرجات التعلّم الاستراتيجي المستمد من الحملات الحائزة على جوائز على مدى السنوات الـ 25 الماضية ، إلى جانب رؤى التسويق المحددة واتجاهات الصناعة.

يمكن للمسوقين دمج دراسات الحالة للفعالية ذات الصلة في الملخصات ، وإعطاء شركاء الوكالة أمثلة مثبتة لإعلامهم وإلهام عملهم.

على الرغم من كونها مدعومة بالذكاء الاصطناعي ، إلا أن الخبرة البشرية لا تزال مركزية لمنصة "ديس". تم تصميم المنصة، والتي شكلتها عقود من الخبرة لدى فريق "ديس" على كل من جانب الوكالة والعلامة التجارية ، بما في ذلك العمل مع "دي بي وورلد" (DP World)، و"الاتحاد" (Etihad)، و"يونيليفر" (Unilever)، و"فيزا" (Visa) بدعم، وتثقيف وتمكين المسوقين.

قال "تافي" إن الفريق بدأ في حل التحديات التي يواجهها المسوقون والوكالات.

وأوضح قائلاً: "لم ينطلق عملنا بهدف مجرد بناء منصة بالذكاء الاصطناعي. أردنا حل المشاكل التي واجهناها مرارًا وتكرارًا طوال حياتنا المهنية. كان الذكاء الاصطناعي أفضل طريقة لإحياء هذا الحل."

يمكن التعرف على المزيد أو طلب عرض تجريبي على موقع الويب deece.ai.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2993428/Deece.jpg