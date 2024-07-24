DeepL تزيد عدد اللغات في منصتها مع إضافة اللغة الصينية التقليدية

أصبح بإمكان المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم الآن هدم حواجز التواصل مع 33 مليون مستخدم

للغة الصينية التقليدية كولونيا، ألمانيا - 24 تموز/يوليو 2024 - أعلنت DeepL اليوم عن إضافة اللغة الصينية التقليدية إلى منصتها. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للغات إلى 33 لغة، مما يزيد القدرة على الاستفادة من ترجمة دقيقة قائمة على الذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصاً للشركات والمؤسسات. فأكثر من 33 مليون شخص في أنحاء العالم يستخدمون اللغة الصينية التقليدية بصورة أساسية للتواصل المكتوب، مما يمثل إنجازاً مهماً لشركة DeepL على مستوى تعزيز التواصل عالمياً.

تؤدي اللغة الصينية التقليدية دوراً مهماً في مجال الأعمال على نطاق العالم، فهي أساسية في التواصل المكتوب في أسواق رئيسية في قطاع الأعمال مثل تايوان وهونغ كونغ وماكاو. وفي هذا الصدد، قال مؤسس DeepL ورئيسها التنفيذي، يارِك كوتيلوفسكي، "إننا ندرك مدى أهمية هذه المناطق في التجارة العالمية. فإضافة اللغة الصينية التقليدية لا تمكّن الشركات في هذه المناطق من التوسع عالمياً فحسب، بل توفر أيضاً فرصاً كبيرة للشركات التي تتطلع إلى دخول بعض الأسواق الأكثر تأثيراً في آسيا".

تتصدر DeepL تكنولوجيا الاتصالات القائمة على الذكاء الاصطناعي، فأكثر من 100,000 شركة وحكومة ومنظمة في جميع أنحاء العالم تستخدم أدواتها، وذلك في مجالات تشمل الخدمات القانونية وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتصنيع. وتتميز DeepL عن غيرها من أنظمة الذكاء الاصطناعي بأنها تقدم حلولاً للترجمة والكتابة مصممة خصيصاً للغات، مما يزيد الدقة والموثوقية في الاتصالات العالمية، مع توفير تدابير أمنية لا مثيل لها. وأثبتت مجموعة أدوات الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي من DeepL قدرتها على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وزيادة أوجه الكفاءة للمؤسسات في كل مكان.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة أجرتها شركة Forrester في عام 2024 أن استخدام DeepL حقق عائد استثمار بنسبة 345% لشركات عالمية، حيث أدى إلى تقليل الوقت التي تستغرقه الترجمة بنسبة 90% وخفض عبء العمل بنسبة 50%، مما يؤكد على أهمية DeepL بالنسبة إلى الشركات التي تتطلع إلى تحسين إيراداتها والدخول إلى أسواق جديدة بشكل أسرع وعلى نطاق واسع.

لمعرفة كيف يمكن أن تعزز DeepL التواصل المتعدد اللغات في شركتكم، تفضلوا بزيارة www.deepl.com.

نبذة عن DeepL

تسعى DeepL إلى هدم حواجز اللغة التي تعترض الأفراد والمؤسسات في كل مكان. وأكثر من 100,000 شركة وحكومة ومنظمة وملايين الأفراد في 228 سوقاً عالمياً يضعون ثقتهم في منصة اللغات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها DeepL للحصول على ترجمة شبيهة بالترجمة البشرية وتحسين مستوى الكتابة. وتستفيد الشركات في جميع أنحاء العالم من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي من DeepL التي تضع أمن المؤسسات في صلب عملها، والمصممة خصيصاً للغات والرامية إلى إحداث تحوّل في التواصل في قطاع الأعمال وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق وتحسين الإنتاجية. وقد أسس الرئيس التنفيذي ياروسلاف (يارِك) كوتيلوفسكي الشركة في عام 2017، وهي تضم حالياً أكثر من 900 موظف يملؤهم الشغف وتحظى بدعم مستثمرين ذوي سمعة عالمية، مثل Benchmark وIVP وIndex Ventures.

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