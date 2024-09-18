DeepL تطلق أداة إنشاء مسارد المصطلحات، الأولى من نوعها لحل تحديات التواصل واتساق العلامة التجارية في المؤسسات

تحسين وظيفة مسرد المصطلحات من DeepL، عن طريق إطلاق أداة جديدة لإنشاء المسارد وزيادة عدد اللغات المعتمدة، سيعزّز إمكانات الترجمة للشركات العالمية من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف

كولونيا، ألمانيا, 18 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت DeepL، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، اليوم عن عدد من التحديثات في ميزة مسرد المصطلحات التي تهدف إلى تعزيز اتساق الترجمة ودقتها من خلال تمكين المحترفين والشركات من تخصيص ترجمات محددة لمصطلحات معيّنة. وأصبحت هذه الميزة تتضمّن أوّل أداة إنشاء مسارد المصطلحات في القطاع تساهم في تبسيط وتسريع عملية إنشاء مسارد المصطلحات للترجمات. ويتوفر مسرد المصطلحات أيضاً بعدّة لغات جديدة وضمن ملحقات المتصفح وتكاملات DeepL، ويمكن دمجه بسهولة مع مسارات العمل الحالية لإتاحة تجربة مستخدم أكثر سلاسة عبر الويب وفي تطبيقات مختلفة مثل Google Workspace وMicrosoft 365.

وفي هذا السياق، قال كريستوفر أوسبورن، نائب رئيس قسم المنتجات في DeepL، إنّ "الترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي أصبحت ضرورية للشركات التي ترغب في تخطي حواجز اللغة في عالمنا الحالي الذي يزداد ترابطاً واتصالاً، وتشكّل أداة إنشاء مسارد المصطلحات من DeepL خطوة إلى الأمام في هذا المجال نظراً إلى أنها تضمن ترجمات مخصّصة وفقاً للعبارات والاحتياجات الفريدة لكل شركة. ونحن نبحث دائماً عن طرق لتحسين تجربة DeepL وتحقيق زيادة في القيمة والعائد على الاستثمار لأكثر من 100,000 من عملائنا في أنحاء العالم. وتزيد هذه الإمكانات الجديدة كفاءة مسرد المصطلحات وسهولة استخدامه، مما يتيح للفرق تخصيص الترجمة وضمان اتساق النصوص المترجمة، وفي الوقت نفسه تقليص الوقت الذي يستغرقه استخدام بدائل مكلفة مثل الترجمة اليدوية أو أدوات البحث والاستبدال".

بالنسبة إلى الشركات العالمية التي تهدف إلى زيادة إيراداتها، أصبح من الضروري الاستثمار في اتساق العلامة التجارية عبر جميع مواد التواصل وبمختلف اللغات لضمان أن كل رسالة، سواء تضمنت مصطلحات تقنية أو أسماء منتجات أو مصطلحات متعلقة بالعلامة تجارية، تصل بشكل واضح ومناسب إلى الفرق والعملاء والأسواق في جميع أنحاء العالم. وقد تبيّن أن اتساق العلامة التجارية يزيد الإيرادات بنسبة 20% أو أكثر* ويعزز ظهور مواد التواصل بنسبة 3 إلى 4 أضعاف**، إلّا أنّ الحفاظ على هذا الاتساق قد يكون مكلفاً ومعقداً. وتساهم أداة إنشاء مسرد المصطلحات من DeepL في تبسيط هذه العملية، مما يساعد الشركات والعاملين في هذا المجال على إنشاء ونشر مواد تواصل عالية الجودة وبلغات متعددة ومتسقة فيما بين فرق العمل. فمن خلال مسرد المصطلحات، يمكن إنشاء وإدارة مسارد مصطلحات مخصصة للترجمة تضمن الاتساق في ترجمة كلمات أو عبارات محددة وفقاً للمصطلحات الفريدة لكل شركة.

ويقدم مسرد مصطلحات DeepL الآن الإمكانات الموسعة التالية:

أداة إنشاء مسارد مصطلحات باستخدام الذكاء الاصطناعي، الأولى من نوعها في القطاع * : أطلقت DeepL أداة إنشاء مسارد المصطلحات الجديدة، وهي الأولى من نوعها في القطاع. وتتيح هذه الأداة للفرق إنشاء مسارد مصطلحات مخصصة للترجمة بكل بساطة من خلال تحميل ملف. ويمكن الاستفادة أيضاً من الملفات المترجمة سابقاً لإنشاء إدخالات مسارد مصطلحات مخصصة، فيقلّل ذلك من الحاجة إلى العمل اليدوي ويعزز الكفاءة بشكل كبير ويحسّن الاتساق في التواصل بين الفرق على نطاق واسع .

لغات جديدة في مسرد المصطلحات : أصبحت ميزة مسرد المصطلحات متاحة باللغات الكورية والدنماركية والسويدية والنرويجية والرومانية، وبذلك يصل إجمالي عدد اللغات المُعتمَدة إلى 16 لغة. فيساهم ذلك في توفير ترجمات أكثر دقة في مزيد من السياقات اللغوية، ما يساعد الشركات على بلوغ جمهور أوسع .

وصول سهل إلى مختلف منصات DeepL: يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى مسرد المصطلحات وتطبيق محتواه مباشرةً من خلال ملحقات DeepL لمتصفحَي Chrome و Edge، ما يضمن الاتساق في الترجمة على الويب، بما في ذلك عند استخدام تطبيقات Google Workspace. علاوةً على ذلك، يمكن الآن تطبيق مسرد المصطلحات مباشرةً داخل تكاملات DeepL لتطبيقات Microsoft 365، ومنها Word و Outlook و PowerPoint. ويمكن أيضاً الوصول إلى المسرد من خلال تطبيقات DeepL لسطح المكتب، وملحقات DeepL للمتصفح، و DeepL API.

على عكس أدوات البحث والاستبدال، يتفوق مسرد مصطلحات DeepL من خلال قدرته المتقدّمة على فهم السياق ومعالجة العناصر النحوية المعقدة، مثل الحالة والجنس والزمن، لتقديم ترجمات دقيقة وطبيعية. ويحسّن ذلك الإنتاجية إلى حد كبير، لا سيما من خلال توفير الوقت في مرحلة التحرير التي تلي الترجمة الآلية. وتُظهر الاختبارات المعمّاة التي أُجريت بالاستعانة بخبراء اللغات أن أدوات DeepL تقلل من الوقت اذي يستغرقه التحرير اللاحق بنسبة 30% مقارنةً بأداء Google Translate و20% مقارنةً بأداء Chat GPT-4. وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب تحرير الترجمات الآلية من DeepL عدداً أقل بكثير من التنقيحات مقارنةً بترجمات Google Translate وChat GPT-4 التي تحتاج إلى عدد جولات تنقيح أكثر من مرتين أو ثلاث مرات.

في DeepL Pro، يوفّر مسرد المصطلحات أيضاً مستوى أفضل من أمن البيانات، بما في ذلك مراكز بيانات مملوكة للشركة، وأعلى مستوى من معايير الشهادات والامتثال (شهادة ISO 27001، والامتثال للنظام الأوروبي العام لحماية البيانات/SOC 2 Type II)، وتشفير البيانات، والالتزام بعدم استخدام بيانات عملاء Pro مطلقاً لتدريب النماذج. وتتوفر أداة إنشاء مسارد المصطلحات من DeepL لجميع المشتركين في Pro Advanced وUltimate وتتوافق مع ملفات TMX/DOCX/PDF.

تتوفر أداة إنشاء مسارد المصطلحات من DeepL لجميع المشتركين في Pro Advanced وUltimate وتتوافق مع ملفات TMX/DOCX/PDF. وهي متاحة حالياً باللغات الألمانية والإسبانية واليابانية والإيطالية والفرنسية والروسية (من الإنكليزية وإليها)، لكننا نعمل على إتاحة مزيد من اللغات قريباً.

يمكن معرفة المزيد عن DeepL Pro وتجربة مسرد المصطلحات هنا.

نبذة عن DeepL

تسعى DeepL إلى هدم حواجز اللغة التي تعترض الأفراد والمؤسسات في كل مكان. وأكثر من 100,000 شركة وحكومة ومنظمة وملايين الأفراد في 228 سوقاً عالمياً يضعون ثقتهم في منصة اللغات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها DeepL للحصول على ترجمة شبيهة بالترجمة البشرية وتحسين مستوى الكتابة. وتستفيد الشركات في جميع أنحاء العالم من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي من DeepL التي تضع أمن المؤسسات في صلب عملها، والمصممة خصيصاً للغات والرامية إلى إحداث تحوّل في التواصل في قطاع الأعمال وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق وتحسين الإنتاجية. وقد أسس الرئيس التنفيذي ياروسلاف (يارِك) كوتيلوفسكي الشركة في عام 2017، وهي تضم حالياً أكثر من 900 موظف يملؤهم الشغف وتحظى بدعم مستثمرين ذوي سمعة عالمية، مثل Benchmark وIVP وIndex Ventures.

* Marq, "2021 Brand Consistency Report"

** Demand Metric x Lucid Press, "Impact of Brand Consistency" Report, 2016

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