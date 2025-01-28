DeepL تعزّز واجهة API بنموذج اللغة الكبير من الجيل التالي ووظيفة Write

وسّعت DeepL قدرات واجهة API لتقدّم ترجمات مُحسَّنة وأدوات كتابة جديدة، وأتاحت

للشركات دمج الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها التشغيلية لتحقيق فعالية

أفضل في التواصل ونمو الأعمال

كولونيا، ألمانيا - 28 كانون الثاني/يناير، 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركت DeepL، وهي شركة رائدة في مجال الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، اليوم أنّها وسّعت قدرات واجهة DeepL API الشهيرة بميزتَين فعالتَين: نموذج اللغة من الجيل التالي (next-gen) ووظيفة Write ضمن واجهة API. يقدّم نموذج الجيل التالي ترجمات أكثر دقّة وجودة، أمّا وظيفة Write في DeepL API فتوفّر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أدوات الكتابة المتقدّمة، مثل الاقتراحات النحوية وتصحيحات الإملاء وغير ذلك. ومُجتمعةً، تتيح هذه التحسينات مجموعةً أكثر شمولية من أدوات الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي ضمن شبكة عملاء DeepL سريعة النمو، ما يعزّز التواصل والكفاءة ويحقّق وفورات في التكلفة.

في هذا السياق، قال سيباستيان إندرلين، رئيس قسم التكنولوجيا في DeepL، "إنّنا نعتبر توسيع قدرات DeepL API من خلال ميزات الكتابة المتقدمة والترجمات المستنِدة إلى نموذج اللغة من الجيل التالي إنجازاً مهماً حققناه في إطار سعينا لهدم الحواجز اللغوية التي تواجه الشركات والمؤسسات في أنحاء العالم بهدف مساعدتها على النمو بسرعة في الأسواق الجديدة. وتشكّل واجهة API أحد الحلول الأكثر استخداماً لأنّها مرنة وسهلة، وقد أصبحت أداةً أساسية في كل شركة تريد اعتماد الأتمتة لتعزيز جودتها وكفاءتها في العمليات اللغوية. فتتيح واجهة DeepL API للشركات دمج أدوات الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي مباشرةً في تطبيقاتها الداخلية والخارجية، مثل منصات البريد الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وغيرها، ما يساعدها في التغلب على العقبات اللغوية وترجمة المحتوى والكتابة بوضوح. وفي الوقت نفسه، تضمن الالتزام بمعايير الأمان الصارمة على مستوى المؤسسات، وهذا إجراء نشتهر به للحفاظ على الحماية الدائمة للبيانات الحساسة".

تثق العلامات التجارية الرائدة في مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل Deutsche Bahn، وWeglot، وPanasonic Connect، و25Translate وAlza، في واجهة DeepL API التي تقدّم وصولاً براغماتياً إلى تكنولوجيا DeepL اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويتيح ذلك للشركات الاستفادة من قدرات ذات شهرة عالمية في ترجمة وكتابة كل من المواقع الإلكترونية والتطبيقات الداخلية والخارجية بشكل آمن وبجودة عالية.

من خلال هذه التحديثات، أصبح حل DeepL API يقدّم الآن القدرات والمزايا الموسّعة التالية:

تحسينات مهمة على جودة الترجمة ودقتها بالاستناد إلى نموذج اللغة الكبير من الجيل التالي: بفضل تكامل نموذج اللغة من الجيل التالي، الذي يستند إلى حلول DeepL اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا نموذج اللغة الكبير الذي تملكه DeepL والمُصمّم خصيصاً للترجمة، أصبح بإمكان مستخدمي API الحصول على ترجمات أعلى جودة وتقليص الوقت المطلوب للترجمة والتنقيح. وأظهرت الاختبارات المعماة التي أجراها خبراء لغويون رائدون، تحسناً ملحوظاً بمقدار 1.7 مرة عند استخدام نموذج اللغة الكبير الجديد، مقارنة بالنموذج القديم من DeepL، في الأزواج اللغوية التي تشمل الإنكليزية إلى اليابانية والصينية المبسطة، وتحسيناً بمقدار 1.4 مرة من الإنكليزية إلى الألمانية. وأثبت نموذج DeepL من الجيل التالي أيضاً قدرته على التفوق على المنافسين في جودة الترجمة: في 2024، بيّنت الاختبارات المعماة أنّ الترجمات التي توفرها أدوات DeepL تتطلّب تعديلات أقل من الترجمات التي توفرها المنصات المنافسة. فلتحقيق الجودة نفسها، يجب إجراء تعديلات أكثر بمرّتَين على ترجمات Google Translate، وأكثر بثلاث مرات على ترجمات ChatGPT-4.

DeepL DeepL API DeepL، DeepL DeepL Google Translate، ChatGPT-4. إمكانات جديدة للكتابة والتنقيح من خلال وظيفة Write في DeepL API: أصبحت أداة DeepL Write، وهي أداة الكتابة المتقدمة التي توفرها DeepL للتواصل في الشركات، متاحة لمستخدمي API ضمن الواجهة نفسها مثل مُترجم DeepL، فتقدّم للشركات حلاً فعالاً لتحسين جودة الكتابة. وتتجاوز إمكانات DeepL Write المهام الشائعة لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تولّد النصوص بشكل تلقائي أو تقدّم حلولاً بسيطة لتصحيح النحو. فتعمل أداة DeepL Write كمُساعد كتابة إبداعي، وتستند إلى الذكاء الاصطناعي لتوفير اقتراحات للكلمات والصياغة والأسلوب والصيغة أثناء عملية الكتابة. ومن خلال إضافة أداة Write، تسعى DeepL إلى تحويل عملية إنشاء المحتوى في الشركات، لا سيما عن طريق تحسين الدقة والجودة في كل المواد على المستوى العالمي، من التواصل الداخلي إلى الرسائل الموجَّهة للعملاء وحتى العقود .

في الحديث عن تجربته، قال جاكوب كالينا، مدير الترجمة في شركة Alza: "عندما كنت أعمل مع فريقي على التوسّع عالمياً، اخترنا DeepL، وتبيّن أنّ قرارنا كان الصائب. كانت عملية الانتقال إلى أدوات DeepL سرعة وسهلة، وشعرنا فوراً بالأثر الإيجابي الذي حققته لنا. أصبح المدققون اللغويون لدينا أكثر إنتاجية، ووفّرنا الآلاف من حيث تكلفة التشغيل الشهرية. وأدّت واجهة DeepL API دوراً مهماً جداً في نشر أعمالنا التجارية الإلكترونية عالمياً من خلال زيادة الفعالية وخفض التكاليف".

أصبحت واجهة DeepL API المستندة إلى نموذج الجيل التالي متوفرة الآن للترجمات باللغات الإنكليزية واليابانية والألمانية والصينية المبسطة، وستُضاف لغات إضافية قريباً. ووفّرنا وظيفة Write في واجهة DeepL API أيضاً في اللغات الألمانية والإنكليزية (البريطانية والأميركية) والإسبانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية (البرازيل والبرتغال). ويحصل مستخدمو DeepL API Pro على الحماية من خلال معايير الأمان والامتثال على مستوى المؤسسات، ولا تُستخدم أي من النصوص المُترجمة على حسابات API Pro لتدريب النماذج.

للمزيد من المعلومات، ولتجربة حل DeepL API في شركتك، يُرجى زيارة https://www.deepl.com/products/api .

نبذة عن DeepL

تسعى DeepL إلى هدم حواجز اللغة التي تعترض الأفراد والمؤسسات في كل مكان. وأكثر من 100,000 شركة وحكومة ومنظمة وملايين الأفراد في 228 سوقاً عالمياً يضعون ثقتهم في منصة اللغات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها DeepL للحصول على ترجمة شبيهة بالترجمة البشرية للنصوص والكلام، فضلاً عن تحسين مستوى الكتابة. وتستفيد الشركات في جميع أنحاء العالم من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي من DeepL التي تضع أمن المؤسسات في صلب عملها، والمصممة خصيصاً للغات والرامية إلى إحداث تحوّل في التواصل في قطاع الأعمال وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق وتحسين الإنتاجية. وقد أسس الرئيس التنفيذي ياروسلاف (يارِك) كوتيلوفسكي الشركة في عام 2017، وهي تضم حالياً أكثر من 1,000 موظف يملؤهم الشغف وتحظى بدعم مستثمرين ذوي سمعة عالمية، مثل Benchmark وIVP وIndex Ventures.

, الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg