Deeptech Twyn تعين فرانك غالاردو رئيس Siemens Energy في مجلس إدارتها

نيودلهي, 20 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Twyn Phygital Twin DeepTech الأولى في العالم التي تتيح التصنيع الذكي لكبار المصنعين ومصنعي المعدات الأصلية أن ترحب بالرئيس العالمي للمشاريع المتجددة، Siemens Energy فرانك غالاردو في مجلس الإدارة. تستعد الشركة لتوسيع وجودها في السوق في الشرق الأوسط وأوروبا. ستساعد معرفة وخبرة غالاردو الواسعة في هذا المجال على تسريع رحلة نمو Twyn.

Frank Gallardo, Global Head of Renewable Projects, Siemens Energy

إن خبرة غالاردو الواسعة في العمليات التجارية العالمية وتعزيز نمو شركات قائمة Fortune 500 منذ إنشائها، تضعه في موقع فريد لقيادة نمو إيرادات Twyn وتوسعها. كما سيلعب غالاردو دورًا محوريًا في تحليل قرارات الأعمال في Twyn وتقديم حلول استراتيجية، لمساعدة شركة DeepTech في إقامة شراكات جديدة واستكشاف سبل لدعم نمو الأعمال.

"منصة Twyn فريدة من نوعها لأنها تنشر توأمًا رقميًا عالي الدقة للتصنيع الذكي وتبسط التحليل ببيانات في الوقت الفعلي من الأصول المادية لصانعي القرار. أدت ثورة التكنولوجيا في الهند إلى ظهور تقنيات عميقة لإحداث الموجة التالية من الابتكار في قطاع التصنيع. قال فرانك غالاردو، الرئيس العالمي للمشاريع المتجددة في شركة Siemens Energy: "أنا متحمس للعمل مع الفريق الاستثنائي في Twyn ودفع حدود الابتكار لإحداث اضطراب في الصناعة".

وفي كلمته للترحيب بانضمام غالاردو قال آفي ضاحية، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Twyn: "نحن ملتزمون بتوسيع وجودنا في جميع أنحاء العالم. بصفته خبيرًا مخضرمًا في القطاع الصناعي، ستلعب معرفته العميقة في العمليات التجارية العالمية دورًا رئيسيًا في مساعدة توين على الوصول إلى هدفها المتمثل في تمكين كبار المصنعين في رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم في جميع أنحاء العالم. وستعزز تجربة غالاردو القيمة مكانتنا في السوق كأول منصة Phygital Twin في العالم ".

بعد أكثر من عقدين من الخبرة، دعم غالاردو فرقًا في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى. وقد عمل مع Larsen & Toubro، Enviromena، Enertis وAbengoa في الماضي. وهو أيضًا عضو غير تنفيذي في Hydrogen Council، الذي تأسس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

نبذة عن Twyn:

Twyn هي شركة DeepTech ناشئة في مجال البرمجيات كخدمة تعمل على تمكين الشركات المصنعة الكبيرة ومصنعي المعدات الأصلية للتصنيع الذكي. وتستفيد من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة المكانية لإنشاء توائم نباتية قائمة على الواقع الممتد (XR). يشمل عملاء DeepTech المؤسسيين HP وSamsung وSuzuki وPanasonic وUNO Minda وJBM Group وغيرها.