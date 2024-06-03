Derek P. Linde يتولي رئاسة شركة GES في إطار تَوسع الدور المنوط به

شركة GES ُتعلن عن ترقية السيد Derek P Linde وتوليه منصب رئيس شركة GES

لاس فيغاس, 3 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Global Experience Specialists (GES)، الشركة العالمية الرائدة في مجال التسويق التجريبي والخدمات اللوجستية لقطاع المعارض والفعاليات المباشرة، عن ترقية السيد Derek P. Linde وتوليه منصب رئيس شركة GES، وذلك بالإضافة إلى استمرار توليه منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Viad، على أن يبدأ سريان مفعول هذا القرار ابتداءً من الثالث من يونيو 2024.

Derek P. Linde, GES President

هذا وصرح Steve Moster، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Viad، قائلًا: "إن Derek أحد الرواد الفكريين الموثوق بهم والذي أثبت قدرته على دفع أهدافنا الاستراتيجية للأمام من خلال نهج قائم على التعاون. لقد لعب دورًا رئيسيًا على مدى الأعوام القليلة الماضية في صياغة ودعم إجراءات تحولية مهمة عبر شركة GES، وهي الإجراءات التي حققت نموًا متزايدًا في إيرادات الشركة وربحيتها وتدفقها النقدي، بما في ذلك إطلاق وكالتنا للتسويق التجريبي Spiro وكذلك إطلاق عدة مبادرات لتحسين هوامش الأرباح في شركة GES Exhibitions. تحت قيادة Derek، سيواصل فريق عمل شركة GES البناء على زخم استراتيجياتنا الناجحة من خلال الاستفادة من القوة العالمية لشركة GES وفرص النمو المختلفة".

انضم Linde إلى شركة Viad لأول مره عندما تولي منصب المستشار القانوني العام للشركة إلي جانب منصب مدير الشؤون التنظيمية في أبريل 2018، ومن ثم تم ترقيته إلى منصب رئيس العمليات في مارس 2022. ساعد Linde، عند توليه هذا المنصب، في تحديد ودفع المبادرات الاستراتيجية والتشغيلية التي تعمل على تسريع نمو شركة Viad وتمكينها من تعظيم قيمتها الآن وفي المستقبل.

قبل انضمامه إلى شركة Viad، شغل Linde مناصب قيادية قانونية مختلفة في شركة Illinois Tool Works Inc لدعم تحول الشركة وأهداف التشغيل التجاري، كما عمل شريكًا في شركة المحاماة العالميةWinston & Strawn LLP .

ومن جانبه، قال السيد Jeff Quade رئيس شركة GES Exhibitions في منطقة أمريكا الشمالية: "بفضل جهوده الدؤوبة والمؤثرة في ريادة وتقوية المبادرات الإبداعية في كافة أنحاء الشركة، شهدت شركة GES نتائج ملموسة تمثلت في زيادة الأرباح، وتحسين القدرة المالية للشركة وكذلك سيولتها المالية. بتولي Derek رئاسة الشركة، ستواصل GES تحقيق ريادتها العالمية، مستفيدة من آفاق النمو الواسعة التي تتمتع بها؛ معززة بذلك النجاحات الباهرة التي تحققت حتى الآن".

كما قال Jason Stead، رئيس شركة GES Exhibitions في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا EMEA: "بفضل فهمه العميق لعمليات الشركة، سيتولى Derek قيادة GES خلال مرحلة نمو قوي ومتوقع، بما في ذلك تعزيز التواجد الدولي للشركة وإضافة منتجات وخدمات وتقنيات جديدة إلى مجموعة GES من المنتجات. في منصبه الجديد، سيستثمر Derek في إنجازاتنا السابقة وسيظل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا الشاملة، بما يضمن ازدهار محفظة أعمال GES على المدى الطويل".

نبذة عن شركة GES

تُعد GES شركة عالمية رائدة في مجال الفعاليات المباشرة، تمتد خبرتها لأكثر من 90 عامًا، وتقدم خدمات المعارض والتجارب الخاصة بالعلامات التجارية وخدمات إدارة أماكن الفعاليات المباشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والشرق الأوسط. وتعمل مجموعة الشركة الشاملة من الخدمات، الحائزة على جوائز، على إحياء رؤى العملاء من خلال توفير تجارب تسويقية غامرة، وتقديم فعاليات مؤثرة تحشد الجماهير، وتشجع على نجاح الشركات. ولمزيدٍ من المعلومات عن شركة GES، إحدى شركات Viad Corp‏ (التي تتداول أسهمها في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمز VVI)، يرجى زيارة GES.com.

نبذة عن شركة Viad

تعتبر Viad (التي تتداول أسهمها في بورصة نيويورك NYSE تحت الرمز VVI)، شركة عالمية رائدة في مجال ابتكار التجارب الاستثنائية، تمتد أعمالها لتشمل المعالم السياحية والضيافة وإدارة المعارض والتسويق التجريبي وذلك من خلال شركتين تابعتين لها: Pursuit وGES. تتركز استراتيجية عمل الشركة على تقديم تجارب استثنائية لموظفيها وعملائها وضيوفها، وتحقيق نمو كبير ومستدام وعوائد أعلى من السوق لمساهميها. كما تُعد Viad إحدى الشركات المدرجة ضمن قائمة S&P SmallCap 600.

هذا وتُعد Pursuit شركة عالمية رائدة في مجال الضيافة والمعالم السياحية، تمتلك وتدير مجموعة من التجارب المُلهمة التي لا تُنسى في وجهات سياحية شهيرة. تتيح Pursuit لضيوفها خوض تجارب ضيافة راقية واكتشاف معالم سياحية عالمية متميزة وفنادق فريدة وجولات مُثيرة في حدائق وطنية خلابة ومواقع سفر عالمية شهيرة، وعلاوة على ذلك، تقدم الشركة مجموعة مميزة من تجارب Flyover في مدن نابضة بالحياة مثل فانكوفر، ريكيافيك، لاس فيغاس وشيكاغو.

كما تعتبر GES شركة عالمية رائدة في إدارة المعارض والتسويق التجريبي، تقدم مجموعة شاملة من الخدمات إلى منظمي الفعاليات والعلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم من خلال شركتين تابعتين لها: GES ExhibitionsوSpiro. وتُعد شركة GES Exhibitions إحدى الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال إدارة المعارض التجارية، فهي تتعاون مع الشركات الرائدة من منظمي المعارض والمؤتمرات بصفتها شريك لهم تقدم حلولًا استراتيجية ولوجستية لإدارة كافة تعقيدات المعارض التي ينظمونها، وتمتلك الشركة فرق عمل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط. وأيضًا تعتبر Spiro وكالة عالمية رائدة في مجال التسويق التجريبي، فهي تتعاون مع العلامات التجارية الرائدة حول العالم لإدارة ورفع مستوى أنشطتها التسويقية التجريبية، وتعزيز العلاقة بين العلامة التجارية والعملاء.

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