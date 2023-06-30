Dione Protocol: تتوافق مع رؤية الإمارات ٢٠٥٠ من خلال البلوكتشين والطاقة المتجددة

لندن, 29 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- في خطوة غير مسبوقة، تعتبر Dione Protocol رائدة في توحيد الطاقة المتجددة وتكنولوجيا البلوكشين، مما يجسد تطورًا يعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2050. مع نشر Testnet الخاصة بها، تظهر Dione مستقبلًا حيث يتم تشغيل البلوكتشين بشكل أساسي من خلال الطاقة المتجددة، وهي مبادرة ليست رائدة فحسب، بل تتماشى أيضًا بسلاسة مع أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي هذا الابتكار من فريق متنوع يضم خبيرًا تقنيًا مخضرمًا لمدة 15 عامًا مع ثلاث عمليات استحواذ ناجحة، والمطور الرئيسي الأصلي لأفضل 50 عملة Fantom، وبعض خبراء الطاقة البارزين على مستوى العالم. مع مثل هذا الفريق القوي، تقوم Dione Protocol بنحت طريقها كرائدة في تكنولوجيا البلوكتشين المستدامة.

Dione Protocol تميز نفسها في مجال البلوكتشين، وغالبًا ما يتم انتقادها بسبب بصمتها الكربونية. إن التزامها بالطاقة المتجددة وتكنولوجيا البلوكتشين الآمنة واللامركزية، المدعومة بعملة DIONE الأصلية، يشير إلى تقدم تكنولوجي كبير ونهج مستدام. إن تطلع Dione إلى شبكة البلوكتشين الصديقة للبيئة هو شهادة على مستقبل أكثر استدامة وأكثر اخضرارًا، بما يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة.

سوق Nebra التابع لـ Dione Protocol، وهو مشروع جديد، يوفر منصة لامركزية تتيح إجراء معاملات مبسطة بين منتجي الطاقة المتجددة والمستهلكين من خلال العقود الذكية. تعمل هذه المنصة على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الطاقة النظيفة، وهي خطوة نحو بيئة أنظف ومستدامة.

Orion، شبكة المصادقة من Dione، هي شبكة مصادقة بعيدة خارج التغطية تعمل بالطاقة الشمسية واتصال Starlink إنه تجسيد لالتزام البروتوكول باللامركزية والأمن مع تمهيد الطريق للإشراف البيئي في صناعة البلوكتشين.

مع إطلاق Dione Protocol الوشيك، ينتظر العالم بفارغ الصبر ولادة تقنية رائدة تجمع بين البلوكتشين والطاقة المتجددة. ومع مضي Dione قدمًا، وبناء هذه التكنولوجيا الثورية خلال السوق الهابطة وقبل موجة الطاقة الخضراء المتوقعة، فإنها في وضع فريد لقيادة ثورة الطاقة الخضراء الوشيكة.

هذا الإنجاز الرائع هو مجرد نقطة انطلاق لـ Dione Protocol نحو إحداث ثورة في الطاقة المتجددة في البلوكتشين، ولمحة عن المستقبل المستدام الذي تمهد له Dione - بما يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة ٢٠٥٠.

لمزيد من المعلومات حول Dione Protocol ومهمتها، يرجى زيارة www.dioneprotocol.com

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