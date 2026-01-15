Docquity تطلق Engage(TM)، محرك ذكاء لمقدمي الرعاية الصحية مدعوم بالذكاء الاصطناعي والرؤى لقطاع علوم الحياة

سنغافورة، 15 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Docquity، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الصحية في آسيا، اليوم عن إطلاق Docquity Engage، وهو محرك ذكاء تسويقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي والرؤى، صُمم لمساعدة شركات علوم الحياة على فهم التفاعل مع مقدمي الرعاية الصحية (HCPs) وتحسينه بشكل أفضل.

وبالاعتماد على رؤى واقعية مستمدة من شبكة Docquity التي تضم أكثر من 500,000 طبيب معتمد في مختلف أنحاء آسيا، يوفر Docquity Engage لفرق العلامات التجارية والفرق الميدانية في شركات الأدوية رؤية فورية لسلوكيات وتفضيلات مقدمي الرعاية الصحية، مدعومة بتوصيات قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يتيح حملات أكثر فعالية وقابلية للقياس. ويأتي هذا الإطلاق امتداداً لشراكات Docquity المستمرة مع شركات رائدة في قطاع علوم الحياة تستفيد من علم البيانات لتحسين التفاعل مع مقدمي الرعاية الصحية.

وقال Michael Clarin، رئيس قسم رؤى علوم الحياة في Docquity:

«تحافظ فرق علوم الحياة اليوم على مستويات عالية من التفاعل عبر القنوات الرقمية والمباشرة مع مقدمي الرعاية الصحية، مما يجعل من الصعب بشكل متزايد تحديد الأنشطة التي تحقق صدى حقيقياً وتُحدث أثراً ملموساً. وقد تم تصميم Engage لمساعدة شركات علوم الحياة على تجاوز المقاييس القائمة على الحجم أو التكرار أو النشاط، من خلال محرك ذكي ومتوافق يدمج رؤى مقدمي الرعاية الصحية مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بالعملاء لتحليل سياق التفاعلات، وتمكين تواصل أكثر دقة وتوقيتاً على نطاق واسع، وتحقيق عائد ملموس لكل تفاعل مع مقدم رعاية صحية».

وقد تم بالفعل نشر Engage في الفلبين بالتعاون مع شركة متعددة الجنسيات في مجال علوم الحياة، مما يمثل أول تطبيق تجاري للمحرك في بيئة تشغيل فعلية.

وقال Amit Vithal، الشريك المؤسس ورئيس النمو في Docquity:

«يمثل إطلاق Engage محطة مهمة في مسيرة Docquity، حيث نواصل تطوير تقنيات تساعد مقدمي الرعاية الصحية على الوصول إلى المعرفة والموارد المناسبة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة في ممارساتهم اليومية. ومن خلال هذا التطبيق الأولي، رأينا Docquity Engage يدعم خفض تكلفة نقطة التفاعل مع مقدم الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 80٪ — وهي نتائج مبكرة ملموسة توجه كيفية مواصلتنا تحسين المحرك وبناء موصلات مُنتَجة لمنصات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بقطاع علوم الحياة».

حول Docquity Engage

Docquity Engage هو محرك ذكاء تسويقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي والرؤى، صُمم لمساعدة شركات علوم الحياة على جعل التفاعل المخصص والمتوافق مع مقدمي الرعاية الصحية (HCPs) هو المعيار الجديد. ومن خلال الجمع بين رؤى واقعية من شبكة Docquity الرائدة لمقدمي الرعاية الصحية وبين الأنظمة المؤسسية داخل شركات علوم الحياة، يتيح Engage للقطاع تجاوز المقاييس القائمة على النشاط والحصول على رؤية أوضح ومؤتمتة لفعالية التفاعل عبر القنوات، استناداً إلى سلوك الجمهور ونوايا الوصف (.(prescription intent

يعتمد المحرك أربع آليات أساسية: