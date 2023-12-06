Dong Mingzhu تشارك قصة سعي شركة GREE لتحقيق الحياد الكربوني خلال فعاليات مؤتمر COP28

زوهاي، الصين، 6 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- في الثالث من ديسمبر الجاري، شهد جناح الصين في المؤتمر الـ 28 للأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) حضور رئيسة مجلس إدارة شركة Gree Electric Appliances ورئيستها التنفيذية وأحد ممثلي شركات مقاطعة قوانغدونغ، السيدة Dong Mingzhu، للمؤتمر، وقد ألقت كلمة رئيسية بعنوان "تكنولوجيا Gree تساعد على تحقيق الحياد الكربوني"، حيث شاركت قصة Gree في التعامل مع تغير المناخ وقضية الحياد الكربوني.

Dong delivered a speech in “China Pavilion”conference of COP28 In 2021, Gree “Zero Carbon Source” air conditioning system won the highest award of the Global Cooling Prize

وقد ذكرت Dong أن شركة Gree طرحت استراتيجية لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2013 تحت مسمى "من أجل سماء أكثر وضوحًا وأرض أكثر اخضرارًا". وتمتلك شركة Gree، في الوقت الحاضر، 40 من "التقنيات الرائدة في العالم"، منها 38 تقنية تتعلق بالحفاظ على الطاقة. وتباع منتجات Gree على نطاق واسع إلى أكثر من 190 دولة ومنطقة وتقدم بطلب للحصول على أكثر من 110000 براءة اختراع.

وقد قامت شركة Gree، بفضل خبرتها الكبيرة في مجالي البحث والتطوير التكنولوجي والتي تمتد لما يقرب من 10 سنوات، بدمج الطاقة الكهروضوئية وتكييف الهواء بشكل مبتكر، وأنشأت أول نظام تكييف هواء "دون مصدر للكربون" في العالم، وفازت بأرقى جائزة في حفل جوائز التبريد العالمية لعام 2021. فوفقًا لتقديرات اللجنة المنظمة، يمكن لهذه التقنية تقليل انبعاثات الكربون من مكيفات الهواء بنسبة 85.7%. وشهد المنتج، بعد إطلاقه، شراء ما يقرب من 10000 مجموعة من مكيفات الهواء الكهروضوئية المجهزة بهذه التقنية لمستهلكي منطقة الشرق الأوسط، وتقلل هذه التقنية من انبعاثات الكربون بمقدار 110000 طن سنويًا. وقد جرى تنفيذ نظام "دون مصدر للكربون"، في الوقت الحاضر، في أكثر من 12000 حالة هندسية في 35 دولة ومنطقة حول العالم، وأصبح المشروع التجريبي الخاص لاستراتيجية "النقاط الرئيسية الأربعة" في الصين.

فضلًا عما سبق ذكره، يعتبر مبرد الطرد المركزي ذو المحمل المغناطيسي من Gree هو أيضًا منتج يمثل التنمية الخضراء، حيث يعمل على تحسن كفاءة الطاقة بأكثر من 30% مقارنة بالمنتجات التقليدية، وتم استخدامه في أكثر من 100000 مشروع رئيسي في جميع أنحاء العالم مثل قاعة الشعب الكبرى في الصين ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وكأس العالم في قطر. وتعمل المضخة الحرارية المستنبطة من الهواء للتدفئة عالية الكفاءة من شركة Gree، والتي يمكنها تحقيق 100% من قدرة التدفئة عند -25 درجة مئوية، على نطاق واسع في مشاريع تحويل الفحم إلى الكهرباء في المناطق الريفية التي تقع شمال الصين، الأمر الذي يوفر 74% من الطاقة مقارنة بحرق الفحم.

في المستقبل، ستواصل شركة Gree استثمارها في مجالي البحث والتطوير للإنتاج الأخضر والتصنيع الأخضر، وذلك لحرصها الدائم على أن تصبح "مساهماً أخضر" في الصناعة التحويلية، مساهمةً بالحكمة الصينية في تحسين النظام البيئي العالمي وحياة الإنسان.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2293084/image_5016334_32775941.jpg