Dongfa Group تقود صناعة الغاز بتقنية التوأم الرقمي وتوجهات الذكاء الاصطناعي الجديدة

شنغهاي, 24 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أقيم معرض الصين (شنغهاي) الدولي لتكنولوجيا ومعدات القياس في مركز شنغهاي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 17 إلى 19 مايو 2024 وشاركت Dongfa Group في المعرض، حيث عرضت أحدث إنجازاتها البحثية. وفي المعرض، أقام رئيس Group Dongfa السيد Liu Ming حفل إضاءة، وأعلن عن إطلاق "منصة الإشراف الشامل على الغاز الذكي"، التي تُبرز كفاءة إدارة عدادات الغاز البلدية بفضل التقنيات الذكية.

تأسست شركة Dandong Dongfa (Group) Co., Ltd. عام 1962 ومقرها سنغافورة، وكانت تُعرف سابقًا باسم Dandong Thermal Instrument Co., Ltd. وتعتبر Dongfa Group شركة متكاملة تعمل في مجال البحث والإنتاج والتشغيل، وتكرس جهودها لتطوير الأدوات والعدادات. وتشمل منتجاتها عدادات الغاز ببطاقة IC، وعدادات الغاز ذات القراءة المباشرة عن بعد، وعدادات الغاز ذات القراءة المباشرة عن بعد اللاسلكية، وعدادات NB-IoT IoT، وعدادات الغاز بالموجات فوق الصوتية، وتتضمن هذه المنتجات الخصائص التقنية للمنتجات المحلية والدولية المماثلة، مما يوفر دقة عالية وموثوقية واستقرارًا، ويجعل الشركة رائدة في تصنيع عدادات الغاز الذكية في الصين.

على هامش المعرض، عرضت Dongfa Group منصة الإشراف الشامل على الغاز الذكي، التي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة. كما تربط هذه المنصة الهيكل الطوبولوجي لجميع جوانب عمليات الغاز وتجمع جميع البيانات ذات الصلة المشاركة في إدارة الإنتاج وصيانة التشغيل. مما يعزز قدرات البحث والتطوير والصيانة التشغيلية الشاملة لنظام إدارة البيانات الكبيرة.

وفي الوقت نفسه، تعمل Dongfa Group على تمكين الإدارة والتحكم تمكينًا شاملًا من خلال التوائم الرقمية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. ومن خلال الاستفادة من التوائم الرقمية ونماذج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا 5G باعتبارها عناصر بيانات، تعمل الشركة على بناء شبكة موحدة على مستوى المدينة وخريطة رقمية مزدوجة لشبكة خطوط أنابيب الغاز. ويتيح ذلك الدمج العميق لمراقبة الذكاء الاصطناعي والكشف عن الضغط والتسرب والأجهزة الطرفية الذكية وأجهزة الاستشعار الأخرى مع عمليات الغاز، مما يضمن السلامة الشاملة وإمداد الغاز بالمدن.

لا توفر تقنية التوأم الرقمي الدعم اللازم لتصميم خطوط الأنابيب فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا مهمًا في الاستجابة الذكية للطوارئ والتوزيع الدقيق، خاصة في تشغيل محطات الوقود، فإنه يتيح المراقبة الشاملة في الوقت الفعلي، وجدولة التشغيل المتكاملة الذكية، والتحذير الاستباقي، وخطط قيادة الأحداث الطارئة، والتأثيرات الأخرى، وبالتالي تحسين كفاءة وسلامة إدارة الغاز.

ومع ذلك، كانت هناك تسريبات عديدة للبيانات التي تشتمل على أجهزة الذكاء الاصطناعي الذكية في السنوات الأخيرة. وتجمع جهات فاعلة خبيثة البيانات الحساسة، مما يؤدي إلى كشف المعلومات السرية، متسببًا في وقوع خسائر اقتصادية كبيرة ومخاطر قانونية.

لذلك ومن أجل ضمان أمن كل من بيانات المؤسسة والمستخدم، تستخدم Dongfa Group تقنية Digital Envelope لتشفير وفك تشفير حزم البيانات أثناء جمع البيانات وتوزيعها. ويجمع هذا النهج بين مزايا كل من تقنيات التشفير المتماثل وغير المتماثل لنقل المعلومات بطريقة آمنة، مما يتيح معالجة تشفير وفك تشفير سريعة وفعالة وآمنة لقطاع الأعمال الرقمي للغاز الذكي. لضمان أمن وسلامة البيانات أثناء الإرسال.

أظهر الزوار في المعرض اهتمامًا قويًا بالمنتجات والتقنيات الجديدة التي عرضتها Dongfa Group والتي أكدت التزامها المستمر بقيادة تطوير صناعة الأجهزة الذكية من خلال الابتكار التكنولوجي. ومن خلال هذا المعرض، لم تعرض الشركة براعتها التقنية فحسب، بل عززت أيضًا التواصل والتعاون مع أقران الصناعة. كما يتطلعون إلى تحقيق التكاتف لفتح مجال جديد في صناعة الأجهزة الذكية.