Doris تحدث ثورة في بيع الأزياء بالتجزئة وتكشف عن نظام تجربة التجارة في النسخة الأولى Web Summit Qatar

تكنولوجيا الأزياء توظف الذكاء الاصطناعي التوليدي فائق الحداثة لتقديم أفضل تجربة تسوق، موصلة بين العالمين الفيزيائي والرقمي.

ساو باولو، 20 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تعرض Doris نظامها المبتكر في معرض Web Summit Qatar — تجربة تسوق جديدة كليًا، تخفي الخطوط بين التجارة الإلكترونية والتجارة في المتاجر لتحقيق المنفعة المتبادلة، وتخلق مستقبل تجارب العملاء وتجار التجزئة. تتميز Doris بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المملوكة لها، ما يميزها في عالم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تتيح التكنولوجيا المتقدمة لشركة Doris للتجار دمج مجموعة لا نهائية من صور الملابس. يقدم ذلك للعملاء تجربة فريدة، حيث تتيح لهم تجربة المنتجات افتراضيًا بمقاسات مختلفة، مع التكامل بسلاسة مع صور أجسادهم الخاصة، في أي وقت وفي أي مكان - سواء داخل المتجر أو عبر الإنترنت.

Doris Widget Interface

في معرض Web Summit، ستعرض الشركة Doris Widget، وهو حل للتجارة الإلكترونية، وستقدم Doris Magic Mirror. ستقوم الحلول الجديدة بإحداث ثورة في طريقة تجربة العملاء للملابس في المتاجر الفعلية، مما يوفر تجربة غامرة داخل المتجر. يؤكد Marcos de Moraes، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Doris: "تقوم Doris بتحسين الاختيارات وحرية التعبير لتجار التجزئة والعملاء. نحن متحمسون لعرض نظامنا في الشرق الأوسط خلال معرض Web Summit Qatar، لنقدم الابتكارات الأحدث عالميًا إلى تجريب الأزياء.". يؤكد Marcos de Moraes، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Doris: "تقوم Doris بتحسين الاختيارات وحرية التعبير لتجار التجزئة والعملاء. نحن متحمسون لعرض نظامنا في الشرق الأوسط خلال معرض Web Summit Qatar، لنقدم الابتكارات الأحدث عالميًا إلى تجريب الأزياء.".

تم إطلاق Doris Widget في عام 2023، وهي تحدث ثورة في تجربة التسوق عبر الإنترنت عن طريق السماح للمستهلكين بمزج ومطابقة قطع ملابس ومقاسات مختلفة، مما يخلق رحلة غامرة ومخصصة لكل شخص. بواجهة بسيطة وحدثية، تقدم الأداة نسبة دقة تبلغ 96٪ في توصيات المقاسات. في هذا النهج، قامت Doris بإطلاق Sizing 2.0، أحدث ابتكار للشركة، ممكنًا المستهلكين من تصور مقاسات مختلفة على أجسادهم، ما يوفر لهم الحرية في اتخاذ القرار بشأن المقاس المثالي استنادًا إلى تفضيلاتهم وأشكال أجسادهم. يضيف De Moraes: "شهدت المتاجر التي اعتمدت التكنولوجيا زيادة تقريبية تُقدر بثلاثة أضعاف في معدلات التحويل، إلى جانب زيادة 1.6 مرة في متوسط قيمة سلة المشتريات. لقد لاحظنا أيضًا انخفاض كبير في عمليات الإرجاع، ما يوفر الوقت والمال للعميل النهائي والتاجر على حد سواء.".

ستستضيف الشركة الناشئة جناح تقني مفتوح لزوار الحدث، ما سيتيح لهم استكشاف الأحدث في تجريب الذكاء الاصطناعي التوليدي والدقة التي يقدمها نظام Doris.

عن Doris

Doris هي شركة تكنولوجيا أزياء تم إنشاءها لتبسيط حياة المستهلك، من خلال تقديم نظام يمكنهم من تجربة الملابس افتراضيًا على أجسادهم الخاصة، في أي وقت وفي أي مكان، مما يقلل من الارجاعات - وكل ذلك في بيئة محسنة بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي. تمكن Doris تجارب ارتداء افتراضية مشوقة تضيف قيمة للبيع بالتجزئة، موصلة بين العالمين الفيزيائي والرقمي، وخالقة بيئة تسوق جديدة كليًا بفضل نظام Doris المبتكر بشكل فريد. يؤدي كل ذلك إلى تحقيق الفوز المطبق للتجار والمستهلكين والعالم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة doris.mobi.

للتواصل للإعلام - In Press Porter Novelli

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صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2342759/Doris_Widget.jpg