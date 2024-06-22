DreamSmart تتعاون مع VSPO لاستكشاف تكامل التنقل الذكي مع الرياضات الإلكترونية الذي لا حدود له Middle East - Arabic Middle East - English USA - English DreamSmart 22 يونيو, 2024, 15:28 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال شانغهاي، 22 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- في 20 يونيو، عَقدت DreamSmart وVSPO حفل توقيع تعاونهما الإستراتيجي في شانغهاي. وقع كل من Su Jing، الرئيسة التنفيذية لشركة DreamSmart، وYing Shuling، رئيس مجلس إدارة VSPO، العقد نيابة عن الطرفين. Continue Reading

(Ying Shuling, chairman of the board of directors of VSPO (left) and Su Jing (right), CEO of DreamSmart at the signing site.) the_Signing_Ceremony_between_DreamSmart_and_VSPO_1 the_Signing_Ceremony_between_DreamSmart_and_VSPO_2 DreamSmart_will_sponsor_the_BLG_League_of_Legends_branch

ووقع الطرفان عقدًا مستقبليًّا للتعاون الواسع في مجال الرياضات الإلكترونية. وستعمل DreamSmart وVSPO معًا لتعزيز الرياضات الإلكترونية بين الشباب بطريقة أكثر توغلًا من خلال العمل على جوانب متنوعة مثل العلامات التجارية والمنتجات. وقالت Su Jing، الرئيسة التنفيذية لشركة DreamSmart: إن VSPO هي شركة متخصصة في الرياضات الإلكترونية تعبر عن الشباب والشغف والمجد والأحلام، في حين أن DreamSmart هي شركة تكنولوجيا تُواصل تعزيز الإبداع من خلال التكنولوجيا الرائدة لتزويد الشباب بمنتجات عالية الجودة أكثر تخصيصًا وتفوقًا. ولكن كانت أفكار العلامة التجارية للشركتين منسجمتين معًا بصورة طبيعية. وستعمل DreamSmart مع VSPO لاستكشاف إدماج التنقل الذكي في الرياضات الإلكترونية، من أجل منح المستخدمين تجربة جديدة. وترغب DreamSmart في مرافقة كل شاب موهوب يجرؤ على التفكير والقتال من أجل الفوز لتحقيق المركز الأول كما يتبادر في ذهنه - فالتكامل غير المحدود، والمنافسة التي لا تنتهي، والابتكار المستمر، والعمل الجماعي، والنمو المستمر جميعها معًا تصنع الأبطال.

لقد أصبحت الرياضات الإلكترونية سريعًا جزءًا من نمط حياة الشباب المعاصر. فهي ليست مجرد موضوع شائع في مجال الثقافة والرياضة، بل تُمثل أيضًا اقتصادًا صناعيًّا ناشئًا. وبما أن VSPO هي المشغل الرائد لفعاليات الرياضة الإلكترونية في العالم، فهي تلتزم بإنشاء محتوى ومنتجات يحبها عشاق الرياضة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الرياضة الإلكترونية والترويج لها لتصبح جيلًا جديدًا في الرياضة وشتى أنواع الترفيه الأكثر تأثيرًا. وقال Ying Shuling، رئيس مجلس إدارة VSPO: إنه "من خلال هذا التعاون مع VSPO، سنستكشف المزيد من فرص الربط بصناعة الرياضة الإلكترونية، من أجل إنشاء سيناريوهات لتجارب أكثر إثارة للاهتمام ومفعمة بالحياة وإمتاعًا لعشاق الرياضة الإلكترونية والترويج المشترك للتطور الجديد للرياضات الإلكترونية". ومن خلال هذا التعاون، DreamSmart وVSPO ستُمكن كلُّ منهما الأخرى لاستكشاف ساحة جديدة بمواردها وتجاربها الثرية في مجالات السفر الذكي والرياضات الإلكترونية.

لإظهار النتيجة التنفيذية الأولى لهذا التعاون الإستراتيجي، أعلنت DreamSmart يوم التوقيع، أنها ستقوم برعاية فرع BLG League of Legends، في حين أن فرع BLG League of Legends سيساعد DreamSmart وعلاماتها التابعة على تعزيز شعبيتها بين عشاق الرياضات الإلكترونية من خلال ترخيص الملكية الفكرية، وتوفير أنشطة للمشجعين، وإطلاق منتجات ذات علامة تجارية مشتركة، وغير ذلك الكثير.

أُسست BLG (Bilibili Gaming) في عام 2017 وأنشأت فرع League of Legends وفرع VALORANT وغيرهما من الفروع. شاركت في العديد من الفعاليات الرياضية الإلكترونية البارزة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- بطولة رابطة أساطير العالم وبطولة الأساطير لمنتصف الموسم. وحققت هذا العام أداءً رائعًا بفوزها بالبطولة في موسم الربيع في دوري League of Legends Pro League والوصيف في بطولة منتصف الموسم 2024.

تُعد DreamSmart منصة متكاملة من المحطات الذكية المنتشرة في العديد من المجالات. بناءً على مفهوم "الهواتف الذكية ونظارات الواقع المعزز والسيارات الكهربائية الذكية"، تعزز DreamSmart التكامل والتآزر بين صناعتي الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات، بهدف خلق نظام بيئي عالمي لتكنولوجيا التنقل الذكية. وستطلق DreamSmart في الفترة القادمة أول منتج ذكي من منتجات السيارات الكهربائية استنادًا إلى بيئة تخصيص المنتج الجديد المستقاة من الرياضات الإلكترونية، وستتعاون مع VSPO لمواصلة الابتكار في مجال التكنولوجيا الذكية حول تكنولوجيا التكامل، وجماليات التصميم، وزيادة رأسمالية العلامة التجارية وتصميم المنتج، والتواصل مع الشباب بشكل أعمق لتزويد المستخدمين بتجربة تكامل متعددة الأطراف وذات سيناريوهات كاملة وتفاعلية.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2444537/the_Signing_Ceremony_between_DreamSmart_and_VSPO_2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2444538/DreamSmart_will_sponsor_the_BLG_League_of_Legends_branch.jpg