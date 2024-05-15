du Telecom، الشركة الشهيرة الرائدة في توفير خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة تختار شركة STL كشريك استراتيجي لها في مجال الألياف البصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،

15 مايو، 2024

/PRNewswire/ -- أعلنت شركة STL (المدرجة في البورصة الوطنية تحت رمز STLTECH)، الشركة الرائدة في مجال الحلول البصرية والرقمية، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة du، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC)، وهي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تمثل هذه الشراكة التي تركز على كابلات الألياف البصرية المتطورة، التزام شركة du بالتوسع السريع لشبكات الهاتف المحمول القائمة على الألياف البصرية وشبكات الألياف البصرية المنزلية FTTH عالية الكثافة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تقديم تجربة استثنائية للعملاء، والتي لطالما كانت السمة المميزة للشركة.

ويأتي إعلان شركة STL لهذه الشراكة عقب توقيع عقد جديد لمدة 5 سنوات لتوريد كابلات الألياف البصرية لشركة du Telecom. وبموجب هذا العقد، ستقوم شركة STL، الشركة المصنعة التي تلتزم باستراتيجية "النفايات المعدومة"، بتوفير تصاميم متطورة لكابلات الألياف الضوئية مع ألياف مقاومة للانحناء لتحقيق أداء أفضل للشبكات، خاصة في شبكات الألياف البصرية المنزلية FTTH. وبفضل سجلها الحافل بالجودة الممتازة، مكّنت منتجات STL شركة du من نشر شبكاتها بشكل أسرع وبتكاليف رأسمالية وتشغيلية أقل.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور Seld on Benjamin، رئيس قسم المبيعات وهندسة التطبيقات لدى شركة STL بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MEA وآسيا والمحيط الهادئ APAC: "بفضل خبراتنا العالمية الواسعة في مجال الألياف البصرية، نحن ملتزمون بدعم شركة du في مسيرتها لتقديم تجربة استثنائية للعملاء. لقد شكلت قدراتنا في تصميم المنتجات وسرعة التسليم عامل تمكين مهم لعملائنا. وأنا على يقين تام أن هذه الشراكة القيمة ستساهم في تسريع عملية التحول الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة."

تتميز شركة STL بشغفها بالمساهمة في تحقيق رؤية عملائها. وقد تضافرت جهود مركز التميز الإقليمي التابع للشركة في دبي والفِرق التقنية الميدانية والتزامها بتقليص زمن التسليم، مع طموح شركة du في توسيع شبكات الألياف البصرية في المنطقة.

ومن جانبه، صرح السيد حسن الشميلي، رئيس قسم تخطيط تكنولوجيا الشبكات لدى شركة du، قائلًا: "بصفتنا شركة وطنية رائدة، نحن نلتزم بشكل راسخ بالمساهمة في التحول الرقمي بالمنطقة. فقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أهمية الألياف البصرية ودورها في تقديم تجربة استثنائية للعملاء. ومن خلال شراكتنا مع شركة STL، يمكننا إطلاق العنان لإمكانات أحدث تقنيات الألياف البصرية وتحسين سرعة الشبكات وموثوقيتها وكذلك جودتها".

وقد أعرب السيد علاء الحكواتي، مدير الحسابات الرئيسية لدى شركة STL، قائلًا: "كانت شركة STL شريكًا مفضلًا لشركة du على مدار الاثني عشر عامًا الماضية، ويمثل هذا الإنجاز استمرارية لثقة العميل بحلول الألياف البصرية التي تقدمها STL. إن رؤية du المتمثلة في تحسين الحياة في أي وقت وفي أي مكان تتوافق مع هدف STL المتمثل في تحويل حياة مليارات البشر من خلال ربط العالم ببعضه البعض، الأمر الذي شكل القوة الدافعة وراء إبرام هذه الشراكة".

نبذة عن STL - Sterlite Technologies Ltd:

STL هي شركة عالمية رائدة في مجال الحلول البصرية والرقمية تقدم عروضًا متقدمة لبناء شبكات 5G والشبكات الريفية وFTTx والمؤسسات ومراكز البيانات. اقرأ المزيد و تواصل معنا على stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube

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