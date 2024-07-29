DXC Technology تساعد Whitehaven في نقل القوى العاملة وتكامل منصات تكنولوجيا التعدين

تم الانتهاء بنجاح من إطلاق منصة SAP للموارد المؤسسية في ستة أشهر قياسية

سيدني، 29 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- نجحت شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز:DXC)، وهي شركة رائدة في مجال الخدمات التكنولوجية العالمية مدرجة ضمن قائمة Fortune 500، في تنفيذ أنظمة تكنولوجية في موقعين لمناجم فحم تابعة لِـ Whitehaven Coal (المدرجة في البورصة الأسترالية للأوراق المالية تحت رمز:WHC) اللذين تم الاستحواذ عليهما مؤخرًا، Daunia وBlackwater، مما يسمح لشركة Whitehaven بمضاعفة حجمها في وقت قياسي.

DXC Technology Helps Whitehaven Coal Transit Workforce and Integrate Mining Technology Platforms (CNW Group/DXC Technology Company) DXC Technology Helps Whitehaven Coal Transit Workforce and Integrate Mining Technology Platforms (CNW Group/DXC Technology Company)

أكملت DXC طرح نظام SAP S/4Hana ERP في مواقع المناجم الجديدة - بهدف تحديث وظائف الموارد البشرية والمالية والمشتريات وكشوف المرتبات في غضون ستة أشهر. قامت DXC بإدارة عملية التنفيذ الكاملة للانتقال والتكامل مع الأنظمة الجديدة، بالإضافة إلى توفير تحليل الأعمال وإدارة التغيير التنظيمي وخدمات الأمن. تم تشغيل عملية انتقال وتكامل الأنظمة الحالية والجديدة للمناجم بشكل كامل بحلول الأول من أبريل/نيسان 2024.

قال سيلان ناياغام، رئيس DXC Technology في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا: "كانت حلول DXC في صميم التكامل التجاري المهم لشركة Whitehaven". "من خلال الاستفادة من خبرتنا التكنولوجية العميقة، ساعدنا Whitehaven بنجاح على مضاعفة حجمها والانتقال إلى قوة عاملة تضم أكثر من 2000 شخص وأنظمة تعمل بأكثر من 150 تطبيقًا، مع أقل قدر من الانقطاع في الإنتاج."

إن Whitehaven Coal شركة أسترالية رائدة في إنتاج الفحم، تساعد في دعم الاقتصادات المتقدمة والناشئة في آسيا وتوريد الفحم المعدني الذي يعد مكونًا أساسيًا في صناعة الصلب.

وأضاف ناياغام: "كان مفتاح نجاح هذه الرحلة هو اعتراف Whitehaven بالتكنولوجيا باعتبارها عاملا حاسما يدعم تكامل أعمالها. كان إشراك DXC في وقت مبكر لإجراء دراسة جدوى لمتطلبات التكنولوجيا الخاصة بالاستحواذ هو الخطوة الأولى، إلى جانب قيادة Whitehaven ورؤيتها لدفع المشاركة الحقيقية في جميع أنحاء الأعمال، وضمان الاستعداد لاستخدام التكنولوجيا كعامل تمكين."

البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذه النشرة الإخبارية التي لا تتعلق بشكل مباشر وحصري بالحقائق التاريخية تشكل "بيانات تطلعية". تمثل هذه البيانات التوقعات والمعتقدات الحالية، ولا يمكن ضمان تحقيق النتائج الموضحة في هذه البيانات. تخضع هذه البيانات للعديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموضحة في هذه البيانات، والتي يكون الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا. للحصول على وصف مكتوب لهذه العوامل، راجع القسم تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي القادم لشركة DXC في النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2023، وأي معلومات محدثة في ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات اللاحقة. لا يمكن إعطاء أي ضمان مفاده أن أي هدف أو خطة منصوص عليها في أي بيان تطلعي يمكن تحقيقها أو سيتم تحقيقها، ويتم تحذير القراء من الاعتماد غير المبرر على مثل هذه البيانات التي تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو إصدار أي مراجعات لأي بيان تطلعي أو الإبلاغ عن أي أحداث أو ظروف بعد تاريخ هذا التقرير أو تعكس حدوث أحداث غير متوقعة باستثناء ما يقتضيه القانون.

نبذة عن DXC Technology

تساعد DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) بالرمز: DXC)، الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية في أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين هياكل البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحابات العامة والخاصة والهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في DXC لنشر الخدمات التي تدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر أصولهم التكنولوجية. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا في DXC.com.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2470020/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_Helps_Whitehaven_Coal_Tran.jpg

للتواصل: شيلا ديلون، مديرة الاتصالات المؤسسية، DXC Technology، بريد إلكتروني: [email protected]؛ روجر ساكس، محلل مالي معتمد، ونائب رئيس علاقات المستثمرين، هاتف رقم: 0801-259 201-1+، بريد إلكتروني: [email protected]