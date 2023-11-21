DXC Technology و AWS يأخذان شراكتهما الاستراتيجية إلى المستوى التالي لتقديم مستقبل السحابة للعملاء

توسع DXC و AWS شراكتهما الاستراتيجية الحالية:

لتسريع اعتماد السحابة والتحول الرقمي لما يقرب من 1000 عميل

لتحسين مهارات 15000 من محترفي DXC مع شهادات AWS القائمة على الأدوار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يخلق مجموعة مواهب رائدة في الصناعة لقدرة التحول السحابي

لتحويل تقديم الخدمة في DXC إلى نموذج ذات أصول خفيفة يركز على السحابة

DXC Technology and AWS Take Their Strategic Partnership to the Next Level to Deliver the Future of Cloud for Customers

آشبورن، فرجينيا، 21 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: DX) ، الرائدة في مجال خدمات التكنولوجيا العالمية المدرجة في قائمة Fortune 500، و Amazon Web Services، Inc. (AWS)، عن توسيع علاقتهما طويلة الأمد لمساعدة العملاء على تسريع رحلتهم إلى تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي تركز على السحابة.

ستتشاور الشركتين مع ما يقرب من 1000 عميل من أكبر عملاء الاستعانة بمصادر خارجية في تكنولوجيا المعلومات في DXC لتسريع رحلاتهم نحو السحابة الرائدة في العالم. من خلال نقل أعباء العمل إلى AWS، سيتمكن عملاء DXC من الوصول إلى أعلى مستويات الموثوقية والأمان، بالإضافة إلى القدرة على زيادة الابتكار، مع خفض تكلفة تشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة DXC وهي شركة رائدة في تكامل الأنظمة العالمية باختيار AWS كمزود السحابة المفضل لها لدفع الابتكار والكفاءة في جميع أنحاء مؤسستها.

قال Mike Salvino، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة DXC: "نحن فخورون بالعمل مع AWS لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لعملائنا. تحفزنا هذه الاتفاقية الموسعة نحن وعملائنا على تسريع انتقال أنظمة مؤسساتهم الأساسية إلى السحابة. وسوف نستفيد من تقنيات AWS الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات والحوسبة وقاعدة البيانات وتعلم الآلة والتخزين لمنح عملائنا منصة مثالية لتحديث وتنمية أعباء العمل الحرجة. ونتوقع أن يساهم مسار التحول هذا أيضًا في نقل DXC من الاستقرار التشغيلي إلى الأداء العالي".

قال Adam Selipsky، الرئيس التنفيذي لشركة AWS ":AWS و DXC ستساعدان معًا في تغيير ما هو ممكن لعملاء المؤسسات وإعدادهم للنجاح على المدى الطويل. فالشركات التي تميل إلى السحابة ترى فوائد فورية مثل زيادة الابتكار وانخفاض التكاليف مع القدرة على خلق فرص جديدة ومتمايزة للنمو. تلتزم AWS بالشراكة مع DXC لتحويل تقديم خدماتها إلى نموذج يركز على السحابة من خلال تدريب أكثر من 15000 محترف على AWS".

كجزء من هذا التوسع متعدد السنوات لشراكتهما، ستقوم DXC و AWS ببناء ثلاثة عناصر استراتيجية رئيسية لإفادة العملاء:

الانتقال والتحديث السريع نحو السحابة

يعمل العملاء بشكل متزايد على تحويل منصات أعمالهم الأساسية من البيئات المحلية، والتي تعد نموذج يستعين بمصادر خارجية في تكنولوجيا المعلومات بالشكل القديم، إلى مرونة السحابة وموثوقيتها وقابليتها للتطوير. تتعاون كل من DXC و AWS لتوسيع نطاق منهجيات الانتقال ومسرعات الحلول والخبرة المشتركة في عمليات الانتقال السحابية واسعة النطاق. بعد الانتقال الأولي، ستواصل DXC و AWS مشاركة هؤلاء العملاء لمساعدتهم في رحلات التحديث.

تحويل القوى العاملة:

تتعاون AWS و DXC لزيادة وتعميق مجموعة الكفاءات في المهارات السحابية في DXC. تلتزم كلتا الشركتين بالتدريب المشترك واعتماد 15000 من محترفي DXC على مدى السنوات الخمس المقبلة، باستخدام التدريب القائم على الأدوار وخبرات التعلم. وهذا يؤكد أن DXC رائدة في نقل أعباء العمل من بيئات تكنولوجيا المعلومات القديمة إلى السحابة وإدارة أبنية تكنولوجيا المعلومات المعقدة. سيتمكن العملاء من الوصول إلى منصة موسعة من موارد AWS المعتمدة والمتقدمة المدربة تدريبًا عاليًا لدعم أهداف الانتقال والتحديث السحابي.

تحويل الأصول

ستساعد AWS و DXC العملاء على الخروج من مرافق مراكز البيانات وأصول تكنولوجيا المعلومات القديمة لصالح التكنولوجيا السحابية المرنة والآمنة والمستدامة التي توفرها AWS. سيؤدي ذلك إلى تسريع اعتماد السحابة وخفض تكاليف التشغيل لشركة DXC وعملائها. تخطط DXC أيضًا لتصفية بعض من مراكز بياناتها الحالية لصالح الأطراف المهتمة.

يستجيب عملاء AWS و DXC وأصحاب المصلحة لاتفاقية التحول الاستراتيجي:

قالت Silvia Gabrielle، مديرة تقنية المعلومات في شركة Ferrari S.p.A.: "هذه أخبار رائعة. تعمل Ferrari بشكل وثيق مع DXC و AWS حيث نستفيد من الابتكار التكنولوجي أثناء سعينا لتحقيق التميز في التصميم والحرفية. تدرك كلتا الشركتين مدى أهمية موثوقية وأمن وقابلية تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأعمالنا. هؤلاء هم الشركاء المناسبون للتعاون معهم، فإن إرادتنا في التقدم تواصل دفعنا".

قال Bob James، مدير العمليات في Lloyds: "يسعدنا أن نتشارك مع كل من DXC و AWS لمساعدتنا في رحلة التحول الرقمي الأولى حيث نجمع بين عقود من الخبرة في سوق التأمين وخبرة موظفينا وقوة التكنولوجيا لتقديم السرعة والطاقة وخفة الحركة والمرونة لعملائنا".

قال Anthony Krebs، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Baker Hughes: "يعد التميز التشغيلي أمرًا بالغ الأهمية لتلبية متطلبات الطاقة في العالم، وتواصل Baker Hughes تحويل بنيتنا التحتية حتى نتمكن من المضي قدمًا بالطاقة على أفضل وجه، مما يجعلها أكثر أمانًا ونظافة وكفاءة للناس والكوكب". "سيسمح لنا التحالف بين AWS و DXC، وهما رائدتان في الصناعة، بتسريع تحسين عملياتنا".

قال Baker Hughes، نائب رئيس IDC Group: "إن بيئة تكنولوجيا المعلومات الحديثة أمر بالغ الأهمية للشركات التي توسع مشاركتها الرقمية مع العملاء والتي تستفيد من البيانات لتحسين عملية صنع القرار". "هذه الشراكة التحويلية بين DXC و AWS تعالج أوجه القصور القديمة في البنية التحتية، ونقص مهارات القوى العاملة ونماذج التكلفة الكثيفة في رأس المال والتي تشكل أكبر الحواجز التي تحول دون التحديث في الوقت المناسب".

البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي التي لا تتعلق بشكل مباشر وحصري بالحقائق التاريخية تشكل "بيانات تطلعية". تمثل هذه العبارات التوقعات والمعتقدات الحالية، ولا يمكن ضمان تحقيق النتائج الموضحة في هذه العبارات. تخضع هذه البيانات للعديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموضحة في هذه البيانات، والتي يكون الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا. للحصول على وصف مكتوب لهذه العوامل، راجع القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لـ DXC في النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وأي معلومات محدثة في إيداعات SEC اللاحقة. لا يمكن إعطاء أي ضمان بأن أي هدف أو خطة منصوص عليها في أي بيان تطلعي يمكن تحقيقها أو سيتم تحقيقها، ويتم تحذير القراء من الاعتماد غير المبرر على مثل هذه البيانات التي تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. نحن لا نتعهد بأي التزام بتحديث أو إصدار أي مراجعات لأي بيان تطلعي أو الإبلاغ عن أي أحداث أو ظروف بعد تاريخ هذا التقرير أو تعكس حدوث أحداث غير متوقعة باستثناء ما يقتضيه القانون.

نبذة عن DXC Technology

تساعد DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: DXC) الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين هياكل البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحب العامة والخاصة والسحابة الهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في DXC لنشر الخدمات التي تدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر ممتلكاتهم التكنولوجية. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا في DXC.com.

Sean B. Pasternak، العلاقات الإعلامية للشركات في DXC، +1-647-975-7326, [email protected]; John Sweeney، علاقات المستثمرين، +1-980-315-3665، [email protected]