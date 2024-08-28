DXC Technology وPluxee تتعاونان لتحسين معاملات ومزايا الدفع لـ 7.1 مليون مستخدم في البرازيل

الشراكة تهدف إلى زيادة الرضا والولاء ومعدلات الاحتفاظ بحاملي بطاقات Pluxee

ساو باولو, 28 نوفمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز DXC)، الشركة العالمة الرائدة في مجال توفير خدمات التكنولوجيا والمدرجة ضمن قائمة Fortune 500، عن تعاونها مع Pluxee، الشريك العالمي الرئيسي في مجال تعزيز مكافآت الموظفين والتفاعل معهم، والتي تستمد إرثها من خدمات Sodexo للمزايا والمكافآت، لتوفير حلول معاملات الدفع الرقمية والمبتكرة لـ 7.1 مليون مستخدم في البرازيل، بهدف تبسيط عمليات بطاقات المزايا.

تساهم بطاقة Pluxee في خلق فرص للأعمال من خلال دمج استراتيجيات التقدير والحوافز ومزايا الموظفين في آلية دفع رقمية واحدة. فالشركة تتعامل مع ما يصل إلى 400 معاملة في الثانية بين حاملي البطاقات والكيانات التجارية، مدعومة بسرعة المعالجة وموثوقية الخدمة.

ستقدم DXC حلول معالجة آمنة وسريعة للأنشطة المتعلقة بالبطاقات الذكية غير التلامسية، وهي إحدى المزايا الرقمية التي تقدمها Pluxee، والتي توفر استردادًا نقديًا على المشتريات التي تتم باستخدام البطاقات لتعزيز رضا المستخدمين وولائهم واحتفاظهم بالخدمات.

قال Fernando Radunz، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات والمدفوعات في Pluxee Brazil: "لقد كان عام 2024 عامًا حاسمًا في تاريخنا، حيث عززنا علامتنا التجارية وأطلقنا منتجات وتجارب جديدة في السوق لتعزيز والحفاظ على ريادتنا في قطاع يتسم بالتحديات والمنافسة المتزايدة. نعتقد أن الشراكة التي تجمع بين Pluxee وDXC هي شراكة حيوية تهدف إلي تحقيق أهدافنا، والاستفادة من الخبرة التكنولوجية لدفع وتيرة الابتكار اللازم لمواجهة تحديات السوق".

ومن جانبه، قال Ricardo Ferreira، المدير العالم لشركة DXC Technology في البرازيل وأمريكا اللاتينية: "نحن نوظف خبرتنا الهندسية لمساعدة Pluxee في رحلتها التحولية، مما يسهم بشكل مباشر في تقديم تجربة سلسة تتماشى مع تموضع العلامة التجارية ككيان أكثر رقمية وحداثة وابتكارًا. ويخول لنا وضعنا المثالي، مع أكثر من عقدين من الخبرة في سوق الدفع بالبطاقات الرقمية، مساعدة Pluxee على تجاوز توقعات المستخدمين والحفاظ على مكانتها كأكثر مزودي مزايا الموظفين شمولاً في هذا القطاع".

البيانات التطلعية

جميع البيانات الواردة في هذه النشرة الإخبارية التي لا تتعلق بشكل مباشر وحصري بالحقائق التاريخية تشكل "بيانات تطلعية". وتمثل هذه التصريحات التوقعات والمعتقدات الحالية، ولا يمكن تقديم أي ضمانات بأن أي نتيجة أو هدف أو خطة محددة في أي بيان تطلعي سيتم تحقيقها أو الوصول إليها. تخضع هذه البيانات للعديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموضحة في هذه البيانات، والتي يكون الكثير منها خارج نطاق سيطرتنا. للاطلاع على وصف مكتوب لهذه العوامل، يرجى مراجعة القسم المعنون "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة DXC على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وأي معلومات محدثة في الملفات اللاحقة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC. ننبه القراء إلى عدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه التصريحات التي تعبر فقط عن موقف الشركة في تاريخ إصدارها. ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو إصدار أي تعديلات على أي بيان تطلعي أو الإبلاغ عن أي أحداث أو ظروف بعد تاريخ إصدار هذا التقرير، أو تعكس حدوث أحداث غير متوقعة باستثناء ما يقتضيه القانون.

نبذة عن DXC Technology

تساعد DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) بالرمز: DXC)، الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية في أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين هياكل البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحابات العامة والخاصة والهجينة. تثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام في DXC لنشر الخدمات التي تدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر أصولهم التكنولوجية. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا في DXC.com.

Melina Rosales، مديرة التسويق والاتصالات الإقليمية لأمريكا اللاتينية، [email protected]؛ Roger Sachs، محلل مالي معتمد CFA، نائب رئيس VP علاقات المستثمرين، 0801-259-201-1+، [email protected]

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2490453/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_and_Pluxee_to_Optimize_Tra.jpg