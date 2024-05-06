Dyna.Ai توسع عملياتها عالميًا وتميط اللثام عن حلّين مبتكرين لقطاع الخدمات المصرفية والمالية

الحلان يشملان الحل Dyna Athena للمعالجة اللغوية والحل Dyna Avatar للتفاعلات البشرية الرقمية

الشركة السنغافورية Dyna.Ai تطلق عملياتها في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، للإسهام بإحداث التحول في عالم الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي

الشركة تعتزم افتتاح مكاتب بمنطقة في الشرق الأوسط وإفريقيا في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ونيجيريا

منصة الذكاء الاصطناعي Dyna Athena ستتيح قنوات مبتكرة للاتصال والتفاعل بين العملاء، تتضمن قدرات تحويل النص إلى كلام والمعالجة اللغوية والكلامية

من المنتظر خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية الكشف عن المساعد الآلي ذي السمات البشرية Dyna Avatar الجديد كليًا والقادر على إجراء محادثات صوتية فورية باللغات العربية والإنجليزية والصينية واليابانية والتايلاندية

Dyna.Ai تقدم حلولًا مبتكرة للخدمات المصرفية الرقمية وإدارة المخاطر والتواصل مع الجمهور وإنتاجية الموظفين لمواجهة التحديات المالية الحالية

مسؤولون في شركة Dyna.Ai خلال مشاركتهم في قمة دبي للتكنولوجيا المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة/سنغافورة, 6 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت رسميًا شركة Dyna.Ai، إحدى أبرز الشركات في مجال خدمات التكنولوجيا، ومقرها سنغافورة، عن إطلاق عملياتها العالمية، وذلك خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، المنعقدة في دبي. وكشفت Dyna.Ai، في إطار توسعها في أسواق متعددة حول العالم، عن مجموعة من الحلول الحديثة المبتكرة، المتاحة للتطبيق في عدة قطاعات حيوية.

وتعمل Dyna.Ai في طليعة مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، سعيًا منها لتعزيز وظائف العمل الرئيسة في القطاعات المالية وغيرها، ولديها حلول جوهرية تفيد في رفع مستويات التسويق واكتساب العملاء وإدارة المخاطر والإنتاجية التشغيلية.

Dyna.Ai executive team at its Global Launch during the Dubai Fintech Summit

وقال توماس سكومال رئيس مجلس إدارة Dyna.Ai، إن رسالة الشركة واضحة ومباشرة وتتمثل في تعزيز قدرات العمل وإثراء جوانب الحياة، وأضاف: "يمر قطاع الخدمات المالية العالمي بمنعطف حرج يتطلب من الشركات التكيف بسرعة مع التغييرات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي أمامها مباشرة. لذلك يرغب قادة الأعمال في إيجاد حلول تُعينهم على مواجهة التحديات، وتزودهم بأحدث التقنيات للبقاء في صدارة المنافسين ضمن هذه المنظومة سريعة التطور".

وأطلقت Dyna.Ai عملياتها في أنحاء آسيا والشرق الأوسط والأمريكيتين وأوروبا وإفريقيا في إطار توسعها العالمي، خدمةً لمجموعة متنوعة من العملاء، كالبنوك التقليدية والرقمية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين وغيرها.

وتواصل Dyna.Ai التوظيف عالميًا، ضمن حرصها على تخصيص أكثر من 50% من قوتها العاملة للبحث والتطوير، وتبحث عن مختصين في مجالات التكنولوجيا والتسويق ونجاح العملاء، دعمًا لمبادراتها الموسعة الخاصة بالنمو.

وتعكف Dyna.Ai حاليًا على افتتاح مكاتب في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ونيجيريا، خدمةً لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وكشفت الشركة عن منصتها الشاملة للذكاء الاصطناعي، المصممة لإتاحة نماذج مؤسسية للذكاء الاصطناعي التوليدي تتسم بتنظيم دقيق للبيانات، وقدرة متقدمة على إجراء التعديلات، وبتوليد استرجاعي معزز، وتقديم أداء محسّن. وتتضمن منصة الذكاء الاصطناعي حلّين: Dyna Athena لتحويل النص إلى كلام وتقديم المعالجة اللغوية والكلامية، وDyna Avatar للتفاعلات البشرية الرقمية. ويقدم كلا الحلين حلولًا تتيح إنجاز مهام خاصة مدعومة بما يُعرف بالنموذج اللغوي الكبير (LLM)، وتأتي مصممة خصيصًا للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات أخرى مختلفة، ما يعزز التفاعلات اللغوية الطبيعية الهادفة إلى جعل المحادثات أكثر واقعية وجاذبية.

ويتيح الحل Dyna Avatar، الذي يمكن وصفه بأنه مساعد آلي ذو سمات بشرية، تفاعلات بشرية رقمية فورية تتسم بالقدرة على التعرف التلقائي على الكلام والتجارب الديناميكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمحادثة. ويدعم Dyna Avatar حاليًا اللغات العربية والإنجليزية والصينية واليابانية والتايلاندية، فيما تستعد الشركة لتوسيع قدراته اللغوية في الترقيات المستقبلية، بهدف تعزيز الحياة الرقمية ورسم ملامح مستقبل التفاعلات الذكية.

وعلاوة على ذلك، عرضت Dyna.Ai أنظمتها القوية التي تتضمن نظام الأعمال الرئيسة Business Core System ومنصة القرارات الذكية Smart Decision Platform، وتُمركِز تخزين البيانات وتدمج واجهات برمجة التطبيقات وتبسّط العمليات. ويدعم حل متقدم آخر يتمثل بالنظام المصرفي الرقمي Digital Banking System إمكانية الاستفادة من تجارب العملاء الميسرة عبر مختلف قنوات الاتصال، ومن التحول الرقمي الكامل، ما يسهل النمو السريع في مشاركة المستخدمين وفي حجم المعاملات.

وأعرب سكومال عن سعادته ببدء Dyna.Ai بالتوسع العالمي انطلاقًا من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن عمل شركته لا يقتصر على تقديم حلول الذكاء الاصطناعي التخصصية في المجال المالي، وإنما يمتد ليشمل تقديم نموذج أعمال RaaS (تقديم النتيجة كخدمة) الفريد والمبتكر. وانتهى المسؤول إلى أن Dyna.Ai تدعم الدفع مقابل الأداء وتتيح الخدمات التي يمكن أن تولد نتائج أعمال ملموسة لقطاعات البنوك والتأمين وإدارة الثروات والتكنولوجيا المالية.

ويعمل لدى Dyna.Ai فريق إدارة عالمي يتمتع بمهارات احترافية عالية وبقدرات أساسية قوية، عمل أعضاؤه سابقًا في مؤسسات مرموقة مثل "ستاندرد تشارترد بنك" و"سيتي بنك" و"جيه بي مورغان تشيس" و"فيكو" ومؤسسات أخرى عاملة بالخدمات المصرفية الرقمية، ويحملون درجات علمية متقدمة في مجالات تشمل علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي/تعلم الآلات والإحصاء والعلوم العصبية. وتتمتع المجموعة المتنوعة من خبراء الشركة بخبرة واسعة في الخدمات المالية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات واستشارات الأعمال، وتقدم حلول تطبيقات ناجحة للعديد من العملاء.

وينصب تركيز Dyna.Ai على الجمع بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة عالميًا وتلبية احتياجات الخدمات المالية المحلية لمختلف البلدان، عبر إتاحة الخدمات المحلية والقدرات التشغيلية في مناطق متعددة.

يمكن الاطلاع على الباقة الإعلامية لمزيد من المعلومات والموارد.

نبذة عن Dyna.Ai

تُعدّ شركة Dyna.Ai إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال خدمات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومقرها في سنغافورة، وتعمل على تمكين الشركات في مختلف أنحاء العالم بالحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتلتزم Dyna.Ai بتحسين الكفاءة والفاعلية في إدارة المخاطر وعمليات الجمهور من خلال الاستفادة من الأنظمة والتحليلات وحلول التشغيل القائمة على الذكاء الاصطناعي. كذلك تركز الشركة على استخدام التقنيات المتطورة لتعزيز الابتكار في الأعمال ودفع التحول.

وتخدم الشركة مجموعة واسعة من المؤسسات كالبنوك التقليدية والرقمية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين وغيرها من الشركات في مختلف القطاعات، وذلك بتوسعة حضورها العالمي في بلدان ومناطق على امتداد آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا.

يمكن زيارة الموقع https://www.dynatech.ai لمعلومات أوفى.

للتواصل الإعلامي: فيكتوريا لي، رئيس الاتصال للعلامة التجارية [email protected]

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2405482/Dyna_Ai_Global_Launch.jpg