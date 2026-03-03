Dyna.Ai تُغلق جولة تمويل من الفئة A لتحويل مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية على مستوى المؤسسات إلى نتائج تجارية ملموسة

سنغافورة، 3 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Dyna.Ai، وهي شركة رائدة في حلول الذكاء الاصطناعي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، اليوم عن إتمام جولة تمويل من الفئة A بقيمة من ثمانية أرقام (ملايين الدولارات الأمريكية)، لم يُفصح عن حجمها، بقيادة صندوق رأس مال مُخاطِر مقره سنغافورة هو Lion X Ventures، وبمشورة وحدة رأس المال الوسيط (Mezzanine Capital Unit) لدى بنك OCBC.

تضمنت الجولة أيضاً مشاركة من ADATA، وهي شركة تكنولوجيا مُدرجة في تايوان، ومؤسسة مالية كورية، ومجموعة من الخبراء الماليين المخضرمين الذين يمتلكون عقوداً من الخبرة في القطاع.

سيُسهم هذا التمويل في تسريع نشر حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) من Dyna.Ai، مما يساعد المؤسسات على تحويل مشاريع الذكاء الاصطناعي التجريبية إلى أنظمة تشغيلية متكاملة تُحقق نتائج تجارية قابلة للقياس.

تعطي منهجية «النتائج كخدمة» (Results-as-a-Service) التي تتبعها Dyna.Ai الأولوية لنتائج الإيرادات القابلة للقياس، وقد أُثبتت فعاليتها في الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم وفي البيئات المؤسسية. تجمع حلول الشركة بين الخبرة المتخصصة في المجالات المختلفة، ومنصات لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي، ووكلاء ذكاء اصطناعي جاهزين للمهام، وتطبيقات Agentic AI تشغيلية بالكامل قادرة على تنفيذ المهام ضمن مسارات عمل محددة، مع ضمان الامتثال والضوابط والمساءلة. وقد جرى بالفعل نشر هذه الحلول في بيئات مؤسسية حية، حيث تساعد مؤسسات من بينها بنوك عالمية وإقليمية رائدة، إلى جانب مؤسسات مالية عبر آسيا والأمريكتين والشرق الأوسط، على تبسيط العمليات، وتعزيز تجربة العملاء (CX)، وتحسين سير عمل الموظفين (EX).

يعكس هذا الاستثمار الثقة في المنهجية القائمة على التنفيذ لدى Dyna.Ai، ويدعم مواصلة تحسين القدرة على التنفيذ، وتعزيز الحوكمة، وتطوير المنصة على المدى الطويل. ويأتي هذا الزخم في الوقت الذي يُتوقَّع فيه أن يتجاوز سوق الذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا 16 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، وهو ما يعكس حجم الفرصة المتاحة لتعزيز القدرات البشرية عبر إسنادها بإمكانات الذكاء الاصطناعي. وتواصل سنغافورة ترسيخ مكانتها رائدةً إقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال مبادرات لدعم التطوير المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التزامها باستثمار أكثر من S$1 مليار (778.8 مليون دولار أمريكي) في أبحاث الذكاء الاصطناعي العامة خلال السنوات الخمس المقبلة.

قال Tomas Skoumal، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة Dyna.Ai: "نحن في جوهرنا مبتكرون وأصحاب توجّه تجاري، وقد واجهنا التحديات التشغيلية نفسها التي نعمل على حلها اليوم. بينما كان جزء كبير من القطاع يركّز على مدى اتساع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ركّزنا مبكراً وبقوة على مشكلة محددة وملحّة، وطوّرنا حلولنا مع وضع النتائج في الاعتبار. ولا يزال هذا التركيز يوجّه طريقة عملنا مع المؤسسات اليوم، وقد عزّز الثقة لدى القيادات التنفيذية العليا في المؤسسات حول العالم."

وقالت Irene Guo، الرئيسة التنفيذية لشركة Lion X Ventures: "يدخل الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات مرحلةً يصبح فيها التنفيذ والنتائج القابلة للقياس أهم من التجريب. تتميّز Dyna.Ai بخبرتها العميقة في المجالات المتخصصة، وانضباطها التشغيلي، وقدرتها على نشر الذكاء الاصطناعي الوكيل ضمن بيئات مؤسسية معقّدة وخاضعة للتنظيم. ويسعدنا أن ندعم الفريق في الوقت الذي توسِّع فيه الشركة حضورها في أسواق المؤسسات والخدمات المالية على مستوى العالم."

وقالت Cynthia Siantar، رئيسة علاقات المستثمرين والمديرة العامة لسنغافورة وهونج كونج: "في أنحاء المنطقة، نشهد تحولاً في كيفية تعامل المؤسسات مع الذكاء الاصطناعي. فقد تجاوز التركيز مرحلة المشاريع التجريبية والتجارب، إلى كيفية نشر الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية لتحقيق نتائج ملموسة. مع Dyna.Ai، نفخر بتقديم منصة طُوِّرت في سنغافورة إلى مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI) الرائدة في المنطقة وحول العالم."

تأسست Dyna.Ai في عام 2024 لمعالجة الاختناقات الهيكلية في عمليات المؤسسات، باعتماد منهجية قائمة على النتائج تعطي الأولوية للنتائج التجارية على التجريب، مع انتقال المؤسسات من نماذج إثبات المفهوم إلى حلول ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات.

نبذة عن Dyna.Ai

تعد Dyna.Ai شركة رائدة في مجال «الذكاء الاصطناعي كخدمة» (AI-as-a-Service)، يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتقدّم حلول ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات تحوّل الذكاء الاصطناعي المتقدّم إلى نتائج أعمال قابلة للقياس. توفّر الشركة منتجات وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزّز تجربة العملاء (CX)، وتحسّن تجربة الموظفين (EX)، وتُحسِّن العمليات التجارية الأساسية، من خلال حلول مُصمَّمة للنشر العملي في المؤسسات. ومن خلال تواجد عالمي عبر آسيا والشرق الأوسط والأميركتين، تدعم Dyna.Ai المؤسسات المالية ومراكز الاتصال والمؤسسات في مختلف القطاعات حول العالم.

