e& تخطف الأضواء في حفل توزيع جوائز GLOBAL BRANDS MAGAZINE AWARDS المرموقة

لندن

8 يناير / كانون الثاني 2024

/PRNewswire/ -- حصلت e& على جائزة "العلامة التجارية الأسرع نموًا في مجال التحول الرقمي على مستوى العالم" وجائزة "أفضل علامة تجارية لصاحب العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لعام 2023 في حفل توزيع جوائز Global Brand Awards المرموقة.

تسعى جوائز العلامات التجارية العالمية المرموقة، وهو حفل سنوي تقيمه مجلة Global Brands Magazine (GBM) والتي مقرها في إنجلترا، إلى تكريم العلامات التجارية العالمية التي تميز نفسها عبر الصناعات المتنوعة مع ضمان إطلاع القراء على أحدث الاتجاهات المحورية في مجال العلامات التجارية. أجرت مجلة Global Brands Magazine (GBM) تقييمًا شاملاً يشمل معايير مختلفة، مثل الابتكار ودعم العملاء ورفاهية الموظفين والتطوير الوظيفي واعتماد التكنولوجيا، من بين أمور أخرى. تبرز e& بشكل بارز في صناعة التكنولوجيا بسبب اعتمادها الممتاز على التقنيات المتطورة، واستثمارها في البنية التحتية الرقمية، ودورها الهام في تعزيز نمو ورفاهية موظفيها. ولذلك، تستحق e& تقدير مجلة Global Brands Magazine (GBM).

وتعليقًا على الفوز بالجائزة، قال جاي ريدي، مدير مجلة Global Brands Magazine (GBM): "يسعدني أن أتقدم بخالص التهاني لشركة e& على إنجازاتها الرائعة في عام 2023. إن رحلة e& إلى هذا الإنجاز الرائع هي شهادة على التزامها الثابت بالتحول الرقمي وتفانيها في تعزيز بيئة عمل استثنائية. ويؤكد هذا الاعتراف مكانة e& كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي، مما يضع معيارًا لهذه الصناعة. من الواضح أن التزام e& برفاهية الموظفين، والتطوير الوظيفي، والممارسات الشاملة في مكان العمل قد أدى إلى خلق ثقافة تنظيمية مزدهرة وداعمة. ونحن نتطلع إلى رؤية النجاح المستمر والابتكار لهذه العلامة التجارية الاستثنائية."

نبذة عن e&

e& هي إحدى مجموعات التكنولوجيا الرائدة في العالم. تتميز المجموعة بأرقامها المالية المثيرة للإعجاب لعام 2022، حيث وصل صافي الإيرادات الموحدة إلى 52.4 مليار درهم إماراتي وارتفع صافي الأرباح الموحدة إلى 10 مليارات درهم إماراتي، وتعكس التصنيفات الائتمانية الممتازة للمجموعة ميزانيتها العمومية القوية وسجلها الحافل بالنجاح المستدام.

تأسست المجموعة في أبوظبي منذ أكثر من 47 عاماً، وتتمتع بإرث غني باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم، يمتد تواجدها إلى 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، مما يجعلها لاعبًا رائدًا في هذه الصناعة.

الابتكار متأصل في الحمض النووي لشركة e& لإنشاء رابطة غير قابلة للكسر بين المجتمعات باستخدام الحلول الرقمية المتطورة والاتصال الذكي والتقنيات المتقدمة.

وقد صممت المجموعة خمس ركائز عمل قوية تلبي مختلف شرائح العملاء: اتصالات بواسطة e&، وe&international، وe&life، وe&Enterprise، وe&capital. من خلال هذه الركائز، نسعى جاهدين لإحداث ثورة في الطريقة التي يتواصل بها الناس ويعملون ويعيشون من خلال تقديم خدمات لا مثيل لها وتجارب استثنائية.

في e&، نحن ملتزمون بدفع حدود ما هو ممكن وتقديم نتائج قابلة للقياس تُحدث فرقًا في حياة الناس.

لمعرفة المزيد عن e&، يرجى زيارة: https://eand.com/

نبذة عن Global Brands Magazine (إنجلترا)

Global Brands Magazine (GBM) هي مجلة مقرها في المملكة المتحدة في طليعة الأخبار والآراء حول العلامات التجارية "الأفضل في فئتها" التي تشكل مستقبل صناعتها.

نبذة عن Global Brand Awards

تكرم Global Brand Awards العلامات التجارية لتميزها في الأداء، كما تكافئ الشركات على جودة خدماتها. تسلط جوائز Awards الضوء على إنجازات المنظمات التي حققت أداء جيدا بشكل ملحوظ في الصناعات الخاصة بها. يسعدنا أن نعلن عن حفل توزيع الجوائز المرتقب والذي سيقام في فندق أثيني The Athenee الواقع في قلب بانكوك، تايلاند، في ماي/آيار 2024.

لترشيح شركتك أو قائد أعمالك لجوائز Global Brand Awards 2023، يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://www.globalbrandsmagazine.com/nomination-form/

ألقِ نظرة على صيحات وسائل التواصل الاجتماعي من الرابط أدناه:

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