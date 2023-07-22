E Fund Management تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لـ ETF Connect مع إدراج أربعة منتجات ETF

هونج كونج،, 22 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- تحتفل E Fund Management )الشركة أو"E Fund")، أكبر شركة لإدارة الصناديق ولها مكاتب في البر الرئيسي للصين وهونج كونج، بالذكرى السنوية الأولى لبرنامج ETF Connect من خلال توسيع مشاركتها. مع وجود كبير في صناعة إدارة الأصول، تواصل الشركة تعزيز دورها في هذا البرنامج من خلال تضمين أربعة منتجات إضافية من ETF، وهي E Fund SSE 50 ETF و E Fund STAR 50 ETF و E Fund CSI 1000 ETF و E Fund CSI SeeE Carbon Neutral ETF. أصبحت العروض الموسعة سارية المفعول في 17 يوليو 2023.

هذا البرنامج التاريخي، الذي يسهل تدفقات رأس المال في اتجاهين بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ للصناديق المتداولة في البورصة المؤهلة ("ETFs")، قد لعب دورًا محوريًا في تعميق تكامل أسواق رأس المال. تم إطلاق ETF Connect في يوليو 2022، وكان على وشك تضمين ETFs في Stock Connect، والذي يشار إليه غالبًا باسم برنامج الوصول المتبادل إلى السوق. وهذا يسمح للمستثمرين من هونج كونج والمستثمرين الدوليين بتداول ETFs المؤهلة المدرجة في البر الرئيسي للصين من خلال شركات الأوراق المالية في هونج كونج، وبالمثل، يمكن للمستثمرين من البر الرئيسي الوصول إلى تداول ETFs المؤهلة المدرجة في هونج كونج من خلال شركات الوساطة المحلية.

قد نما ETF Connect من حيث الحجم والنطاق خلال العام الماضي. وفقًا لبورصات هونج كونج، يمكن تداول إجمالي 137 ETFs من خلال البرنامج بدءًا من 17 يوليو 2023. اعتبارًا من 14 يوليو 2023، بلغ إجمالي حجم تداول ETFs المتجهة إلى الشمال — وهي تدفقات الاستثمار في ETFs من هونغ كونغ إلى البر الرئيسي — حوالي 53 مليار يوان (7.3 مليار دولار أمريكي) منذ إنشائها، في حين بلغ إجمالي حجم تداول ETFs المتجهة إلى الجنوب (من البر الرئيسي إلى هونغ كونغ) 382 مليار دولار هونج كونج (48.7 مليار دولار أمريكي).

وقال Lin Weibin، رئيس قسم الاستثمار في المؤشرات في E Fund Management: "بالنسبة للمستثمرين الأجانب، يوفر ETF Connect طريقة مريحة وفعالة للوصول إلى سوق الأسهم A في الصين. وسنعمل على دفع المزيد من المنتجات لإدراجها في البرنامج، مما يوفر للمستثمرين الدوليين مجموعة أوسع من الفرص الاستثمارية".

انضم E Fund إلى ETF Connect في وقت مبكر من بدايته في يوليو 2022 وأضاف ثلاثة ETFs أخرى في يناير 2023، تغطي مؤشرات CSI Dividend و STAR و ChiNext 50 و MSCI China A50. الآن، مع أحدث توسع في يوليو 2023، لدى E Fund حاليًا 13 منتجًا متاحًا في البرنامج.

نبذة عن E Fund Management

تأسست E Fund Management Co., Ltd. ("E Fund") في عام 2001، وهي شركة رائدة في إدارة الصناديق الشاملة في الصين مع ما يقرب من 3 تريليون يوان صيني (414 مليار دولار أمريكي) تحت إدارتها. وهي تقدم حلولًا استثمارية للعملاء الداخليين والخارجيين، مما يساعد العملاء على تحقيق أداء استثماري مستدام على المدى الطويل. يشمل عملاء E Fund كلًا من الأفراد والمؤسسات، بدءًا من البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد وشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات والبنوك. وهي موجهة على المدى الطويل، وتركز على أعمال إدارة الاستثمار منذ إنشائها وتؤمن بقوة البحث المتعمق والوقت في الاستثمار. وهي شركة رائدة وممارس رئيسي في مجال الاستثمارات المسؤولة في الصين ومعترف بها على نطاق واسع كواحدة من أكثر مديري الأصول الصينيين ثقة وتميزًا.

المصدر: E Fund AuM هو تقدير أولي ويشمل الشركات التابعة. البيانات اعتبارًا من 30 يونيو 2023. مصدر سعر الصرف الأجنبي من PBoC (بنك الشعب الصيني) في نهاية يونيو 2023.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2085383/_Logo.jpg

E Fund Management SOURCE