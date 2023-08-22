E Fund Management تلعب دورًا نشطًا في تدويل سوق Shanghai STAR

قوانغتشو، 22 أغسطس، 2023 /PRNewswire/ -- تمت مؤخرًا دعوة E Fund Management ("E Fund")، وهي أكبر شركة في قطاع إدارة الصناديق ولها مكاتب قائمة في الصين وهونغ كونغ، إلى حدث عبر شبكة الإنترنت للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لبورصة شنغهاي ((SSE، مجلس ابتكار العلوم والتكنولوجيا ((STARMarket، الذي سلط الضوء على الخطوات الرائعة في تدويل STAR Market.

تهدف STAR Market، الذي تأسس في يوليو 2019، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة والقائمة على الابتكار والريادة في إصلاح نظام التسجيل وآلية صناعة السوق. وفي غضون أربع سنوات فقط، حققت STAR Market نجاحًا ملحوظًا في جذب المشاركة الدولية من خلال توسيع النظام البيئي لمنتجاتها وتوسيع القنوات للمستثمرين الأجانب. وفقًا لـ SSE، فإن ما يقرب من 4% من إجمالي الأسهم مملوكة حاليًا لملكية أجنبية، مما يساهم في أكثر من 10% من إجمالي حجم التداول.

ومنذ بداية هذا العام، نظمت SSE عددًا من الأنشطة للتواصل مع المستثمرين الأجانب، بما في ذلك حملات ترويجية لعدد 12 شركة تغطي مجموعة من قطاعات العلوم والتكنولوجيا. انضمت E Fund مؤخرًا إلى 50 مؤسسة مالية عالمية أخرى لحضور حدث الويب الخاص بالذكرى السنوية لـ STAR Market مما أظهر تفانيها في الاستمرار في مقدمة الابتكار المالي والتعاون الدولي.

وقد لبى STAR Market احتياجات استثمارية متنوعة من المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء من خلال نظام المؤشر، الذي يتكون من مؤشر STAR 50 ومؤشر نمو STAR، اللذين تم إعدادهما للاستفادة من إمكانات النمو للشركات المدرجة في STAR Market ذي القيمة السوقية الأكبر وبأعلى أداء نمو إجمالي على التوالي.

في حين شهد مؤشر STAR 50 نموًا سريعًا من حيث عدد المنتجات ذات الصلة وحجم الأصول التي تجاوزت 100 مليار يوان (13.8 مليار دولار أمريكي) في غضون ثلاث سنوات، بناءً على بيانات Wind فقد تم تقديم مؤشر نمو STAR في العام الماضي وميزت نفسها مع التركيز على نمو الأرباح على المدى القصير والمتوسط.STAR ومن بين العروض البارزة من ، E Fund SSE STAR 50 ETF، الذي تم إضافته إلى برنامج ETF Connect في يوليو وE Fund SSE STAR Growth ETF، الذي تم إطلاقه في 14 أغسطس.

نبذة عن E Fund Management

تأسست شركة E Fund Management المحدودة. ("E Fund") في عام 2001، وهي شركة رائدة في إدارة الصناديق الشاملة في الصين مع ما يقرب من 3 تريليون يوان صيني (414 مليار دولار أمريكي) تحت إدارتها. وهي تقدم حلولًا استثمارية للعملاء الداخليين والخارجيين، مما يساعد العملاء على تحقيق أداء استثماري مستدام على المدى الطويل. يشمل عملاء E Fund كلًا من الأفراد والمؤسسات، بدءًا من البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد وشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات والبنوك. وهي موجهة على المدى الطويل، وتركز على أعمال إدارة الاستثمار منذ إنشائها وتؤمن بقوة البحث المتعمق والوقت في الاستثمار. وهي شركة رائدة وممارس رئيسي في مجال الاستثمارات المسؤولة في الصين ومعترف بها على نطاق واسع كواحدة من أكثر مديري الأصول الصينيين ثقة وتميزًا.

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