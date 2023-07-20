EACON تنشر 100 شاحنة تعدين هجينة ذاتية القيادة

بكين، 20 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- في 18 يوليو، EACON، الشركة الرائدة في مجال توفير تكنولوجيا التعدين المستقل الشاملة وخدمات النقل في الصين، عقدت حفل إطلاق لنشر 100 شاحنة تعدين مستقلة هجينة.

ستقوم EACON بنشر هذه الشاحنات في الحفرة الجنوبية لـ TBEA، منجم الفحم الأعلى قدرة في الصين، مما يمثل أكبر أسطول من شاحنات التعدين المستقلة داخل منجم واحد في جميع أنحاء العالم. القيادة الذاتية في التعدين تعزز السلامة والكفاءة والإدارة.

Autonomous Hybrid Electric Mining Trucks

تأسست EACON في عام 2018، وهي متخصصة في توفير حلول مستقلة للمناجم المفتوحة. في عام 2022، كثفت EACON التركيز على شاحنات تعدين الطاقة الجديدة وأنشأت فريقًا خبيرًا في هندسة المركبات لأنظمة الطاقة وتصميمات الشاسيه.

تشتمل شاحنات التعدين الهجينة ذاتية القيادة التي ستنشرها EACON على حلول القيادة الذاتية الشاملة وتقنيات الملكية الخاصة بشركة EACON. وتشمل هذه التقنيات نظام محرك كهربائي هجين، ونظام ذكي لإدارة الطاقة على مستوى السيارة، ونظام موسع نطاق متخصص لشاحنات التعدين ذات الحمولة الكبيرة، والكبح الذي يتم التحكم فيه بالسلك، ونظام توجيه هيدروليكي بالكامل يتم التحكم فيه بالسلك. مع 25 تقنية حاصلة على براءة اختراع، توفر هذه الشاحنات أمانًا وكفاءة وموثوقية معززة.

أثناء التشغيل، تفي وحدة الطاقة المساعدة للشاحنات بمتطلبات الطاقة العادية للمركبة، بينما تعوض بطاريات الطاقة متطلبات الطاقة المؤقتة مثل التسلق أو التسارع. يتيح نظام الكبح المتجدد استعادة الطاقة أثناء عملية الكبح. من خلال استراتيجية متكاملة للتحكم الذكي في إدارة الطاقة ونظام الإدارة الحرارية، حققت شاحنات التعدين أقصى توفير ملحوظ للوقود يصل إلى 30% في ظروف التشغيل المختلفة. تتمتع شاحنات التعدين هذه بسعة حمولة قوية تبلغ 90 طنًا وعمر لتصميم المنتج يتجاوز 8 سنوات. مع مجموعات القيادة القوية، يمكنهم التغلب على المنحدرات حتى 35% وتحقيق سرعة قصوى تبلغ 45 كم/ساعة.

تم نشر حلول القيادة الذاتية من EACON بنجاح عبر خمس طرازات من الشاحنات من ثلاث شركات مصنعة للمعدات الأصلية، بما في ذلك الشاحنات الكهربائية والديزل والهجينة.

اعتبارًا من 30 يونيو 2023، حققت EACON سجلًا مثيرًا للإعجاب في مجال السلامة في القيادة الذاتية، حيث غطت مسافة إجمالية قدرها 1.93 مليون كيلومتر وأكملت أكثر من 460000 رحلة. تضع هذه الإنجازات EACON كشركة رائدة في القيادة الذاتية للأميال التشغيلية والخبرة في الصين.

في الوقت الحاضر، نشرت EACON أكثر من 70 شاحنة ذاتية القيادة في منجمين للفحم مفتوحين ومقلع واحد من الحجر الجيري. منذ عام 2023، بدأت EACON توسعًا استراتيجيًا في الخارج، وأنشأت شركة تابعة أسترالية وتهدف إلى التوسع عالميًا، بما في ذلك الأسواق في أستراليا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط.

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