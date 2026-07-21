ECC Contracting تحتفل بربع عام قياسي مع عقود ممنوحة بقيمة 4.73 مليار درهم لمشاريع هامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت شركة "إي سي سي كونتراكتنج" (ECC Contracting) عن أقوى ربع عام من حيث عمليات الاستحواذ على المشاريع في تاريخها، حيث حصلت على ثلاثة عقود بناء رئيسية في جميع أنحاء دبي بقيمة مجتمعة تبلغ 4.73 مليار درهم.

Mr Hatem Farah, Chairman, ECC Group

تعزز العقود الممنوحة الهامة مكانة "إي سي سي كونتراكتنج" كواحدة من شركات البناء الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وشريك تسليك موثوق لبعض المشاريع العقارية السكنية الأكثر طموحًا في البلاد.

وبشكل جماعي ، ستوفر المشاريع 2,715 شقة و 12 منزلاً، مما يوفر منازل لما يقدر بنحو 8,000 مقيم على مستوى ما يقارب من 650,000 متر مربع من المساحة المبنية.

تشمل العقود الممنوحة ثلاثة من أهم الوجهات السكنية في دبي ، مما يعكس الثقة المستمرة من قبل المطورين الرائدين في قدرة "إي سي سي كونتراكتنج" على تقديم مشاريع معقدة على نطاق واسع وفي الوقت المناسب وبأعلى المعايير.

تقديم الجيل التالي من مجتمعات دبي

من بين التكليفات عقد بقيمة 2 مليار درهم إماراتي ممنوح لشركة "إي سي سي كونتراكتنج" من شركة ماجد الفطيم لبناء المجمعين السكنيين "كابريا إيست" (Capria East) و"كابريا وست" (Capria West) داخل "غاف ودز" (Ghaf Woods)، مجتمع دبي الرائد للعيش في الغابات. سيوفر المشروع 1,267 شقة على مساحة 295,619 متر مربع من المساحة المبنية ومن المقرر الانتهاء منه في أغسطس 2028.

كما حصلت شركة "إي سي سي كونتراكتنج" على عقد البناء الرئيسي بقيمة 1.55 مليار درهم إماراتي لبناء المجمع السكني "دابليو ريزيدنسز دبي هاربر" (W Residences Dubai Harbour)، وهو المشروع العقاري السكني التابع لشركة "أرادَ" الذي يطل على الخليج العربي. يتألف المشروع من 490 مسكنًا فاخرًا عبر ثلاثة أبراج مترابطة مع مساحة مبنية تبلغ 233،675 متر مربع ومن المتوقع الانتهاء منه في يوليو 2029 ، مما يخلق منازل لنحو 1225 مقيمًا.

ويكمل الربع القياسي تكليف شركة "إي سي سي كونتراكتنج" من قبل شركة "إعمار" لبناء "ألتان" و"ألبيرو" داخل "منطقة بوابة الشمال" (North Gateway District) في خور دبي. سيوفر المشروع العقاري المقدَّر بقيمة 1.18 مليار درهم ، 958 شقة و 12 منزلاً على مساحة 113,700 متر مربع من المساحة المبنية ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2028.

تمثل العقود الممنوحة للمشاريع الثلاث أكبر ربع عام واحد من حيث الفوز بالمشاريع في تاريخ "إي سي سي كونتراكتنج" ، مما يعزز من وجود الشركة في قطاع الإسكان المتميز في دبي مع تعزيز سمعتها في تقديم مشاريع عقارية معقدة من الناحية الفنية للمطورين الرائدين في المنطقة.

وتعليقاً على المرحلة الهامة ، قال السيد حاتم فرح ، رئيس مجموعة "إي سي سي جروب" (ECC Group): "إن تأمين هذه المشاريع العقارية الهامة خلال ربع واحد يعكس الثقة التي يضعها عملاؤنا في قدرة "إي سي سي كونتراكتنج" على تقديم مشاريع معقدة على نطاق واسع وبأعلى المعايير. مع استمرار دبي في النمو ، ما زلنا ملتزمين بتقديم مشاريع عقارية استثنائية تسهم في رؤية طويلة الأجل للمدينة مع الحفاظ على الجودة والابتكار والموثوقية التي ميّزت أعمالنا لأكثر من خمسة عقود."

ملخص المشروع

تتألف محفظة المشاريع من ثلاثة مشاريع رئيسية بقيمة عقود مجتمعة تبلغ 4.73 مليار درهم: "غاف ودز" ("كابريا إيست" و"كابريا وست") لشركة "ماجد الفطيم"، بقيمة 2.00 مليار درهم إماراتي ؛ و"دابليو ريزيدنسز دبي هاربر" لشركة "أرادَ"، بقيمة 1.55 مليار درهم إماراتي ؛ و"منطقة بوابة الشمال" ("ألتان" و"ألبيرو") لشركة "إعمار"، بقيمة 1.18 مليار درهم إماراتي.

حول ECC Contracting

"إي سي سي كونتراكتنج" هي واحدة من شركات البناء الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووحدة أعمال أساسية داخل مجموعة "إي سي سي جروب". تأسست الشركة في عام 1975 ، وقد نجحت في بناء سمعة مرموقة لتقديم مشاريع سكنية وتجارية ومشاريع ضيافة ومشاريع رعاية صحية مشاريع صناعية ومشاريع بنية تحتية معقدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال الجمع بين أكثر من خمسة عقود من الخبرة الهندسية والالتزام بالجودة والابتكار والاستدامة ، تتعاون "إي سي سي كونتراكتنج" مع منظمات القطاعين العام والخاص الرائدة لتقديم مشاريع تشكّل المجتمعات وتدعم التنمية طويلة الأجل للبلاد.

الصورة: https://mmx.prnewswire.com/media/MS1884281/ECC-Group-Chairman-Mr-Hatem-Farah.jpg

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