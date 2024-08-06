EcoMatcher وVNV Advisory تعلنان عن شراكة استراتيجية لإطلاق TREES+، مشاريع زراعة الأشجار الشفافة المعتمدة

TREES+ offers carbon-certified transparent tree planting projects

هونغ كونغ وبنغالور، الهند ، 6 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- يسرّ "إيكو ماتشر" ("إيكو ماتشر ليميتد" (EcoMatcher Limited))، المزود الرائد لحلول التكنولوجيا الرقمية لزراعة الأشجار، و "في إن في أدفايزوري سيرفيسز" (VNV Advisory Services)، وهي سلطة في مجال التنمية المستدامة والعمل المناخي ، الإعلان عن شراكة استراتيجية. يهدف هذا التعاون إلى تقديم مشاريع زراعة الأشجار الفريدة للعملاء تحت العلامة التجارية "تريز بلس" (TREES+)؛ حيث يمكن تتبع كل شجرة وإدارتها من خلال منصة "إيكو ماتشر". سيحمل كل مشروع شهادة الكربون الرسمية من "فيررا" (Verra) أو "جولد ستاندرد" (Gold Standard)، مما يضمن أعلى معايير التأثير البيئي والمصداقية.

من خلال هذه الشراكة، ستسمح "إيكو ماتشر و"في إن في" للشركات بالانخراط في جهود إعادة إزالة الغابات ذات التأثير. من خلال الاستفادة من منصة "إيكو ماتشر" المتطورة، سيتمكن العملاء من دمج زراعة الأشجار في أعمالهم مع تعويض بصمتهم البيئية من خلال إزالة الانبعاثات التي تم التحقق منها والتصديق عليها. توفر المنصة معلوماتٍ مفصلة عن كل شجرة، بما في ذلك نوعها، وتاريخ زراعتها، وموقعها الجغرافي.

سيتم اعتماد جميع مشاريع "تريز بلس" (TREES+) في إطار هذا التعاون، بدءًا من مصر والهند وإندونيسيا ومدغشقر، رسميًا من قبل "فيررا" (Verra) أو "جولد ستاندرد" (Gold Standard)، وهما من أكثر معايير اعتماد الكربون احترامًا على مستوى العالم. تضمن هذه الشهادات أن احتجاز الكربون من مشاريع زراعة الأشجار يتوافق مع المعايير الدولية الصارمة، مما يوفر فوائد مناخية قابلة للتحقق وقابلة للقياس يمكن استخدامها نحو خطط التعويض.

تتشارك كل من "إيكو ماتشر و"في إن في" في التزام عميق بتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ. من خلال توحيد القوى ، فإنهما تهدفان إلى توسيع نطاق جهود إعادة زراعة الغابات، واستعادة النظم الإيكولوجية، ودعم المجتمعات المحلية. هذه الشراكة هي شهادة على تفانيهما في خلق مستقبل أكثر خضرة واستدامة.

قال باس فرانسن، الرئيس التنفيذي لشركة "إيكو ماتشر": "إن شراكتنا مع "في إن في"، الشركة الرائدة العالمية في مشاريع ائتمان الكربون، تمثل علامةً بارزةً في مهمتنا لجعل زراعة الأشجار شفافة وفعالة". "من خلال ضمان أن المشاريع معتمدة من قبل Verra أو Gold Standard ، يمكن لعملائنا استخدام هذه المشاريع في أعمالهم واستراتيجيات تعويض الكربون الخاصة بهم".

أضاف روي سنديب شودهوري، الرئيس التنفيذي لشركة "في إن في": "نحن سعداء بالشراكة مع "إيكو ماتشر"، وهي شركة رائدة عالمية في مجال تكنولوجيات الأشجار. هذا التعاون يتماشى تمامًا مع هدفنا لدفع إجراءات المناخ والتنمية المستدامة الهادفة. معًا، يمكننا تقديم مشاريع تفيد البيئة والمجتمعات المعنية وتجلب المزيد من القيمة لعملائنا."

حول EcoMatcher Limited

تزرع "إيكو ماتشر" الأشجار والغابات الكاملة مع أسس معتمدة من جميع أنحاء العالم، وتتخصص في مشاريع إعادة زراعة الغابات والحفاظ عليها. من خلال المنصة الرقمية لـ "إيكو ماتشر"، يمكن للعملاء تتبع الأشجار والغابات، وإدارتها والتفاعل معها، مما يجعل زراعة الأشجار عملية شفافة، وممتعة، ومؤثرة.

حول VNV Advisory Services

"في إن في أدفايزوري" هي منظمة رائدة مكرسة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال العمل المناخي، والإزالة القائمة على الطبيعة، والمشاريع التي يقودها المجتمع. حتى الآن، أصدرت "في إن في" أكثر من 20 مليون شهادة خفض انبعاثات مدققة عبر أكثر من 100 مشروع. مع خبرة واسعة في شهادات الكربون وإدارة المشاريع، تعمل "في إن في أدفايزوري سيرفيسز" على التأكد من أن جميع مبادراتها تلبي أعلى معايير التأثير البيئي والاجتماعي.

معلومات الاتصال

لشركة EcoMatcher:

Bas Fransen

- [email protected]

لشركة VNV:

Sandeep Roy Choudbury -

- [email protected]

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