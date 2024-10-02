Ecomondo 2024: خطة ماتي للتنمية المستدامة محور تركيز "منتدى النمو الأخضر في أفريقيا"

في المعرض التجاري الرائد لمجموعة المعارض الإيطالية للتقنيات الخضراء، في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 نونبر/تشرين الثاني، في ريميني بإيطاليا، سيتم التركيز على أفريقيا والتحديات البيئية العالمية.

ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 100 ممثل أفريقي ووفود من 120 دولة أجنبية.

ريميني، إيطالي, 2 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- لم يتبقى سوى شهر واحد فقط على انطلاق Ecomondo 2024، وهو الحدث البارز في أوروبا للاقتصاد الدائري والأخضر، الذي تنظمه مجموعة المعارض الإيطالية IEG، من 5 إلى 8 نونبر/تشرين الثاني في مركز ريميني إكسبو في إيطاليا. أعلن كورادو بيرابوني، الرئيس التنفيذي لمجموعة المعارض الإيطالية IEG: "ستكتسب الدورة الجديدة طابعا دوليا متزايدا: من المتوقع حضور 900 مشتر ووفود من 120 دولة، ولا سيما من منطقة البلقان وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية".

أوضح موريزيو إرميتي، رئيس مجموعة المعارض الإيطالية IEG: "هذا الحدث الرائد الذي يسلط الضوء في دورته السابعة والعشرين على أفريقيا والتحديات البيئية العالمية من خلال برنامج حافل بالفعاليات".

سيسلط منتدى النمو الأخضر في أفريقيا، إلى جانب عرض مؤتمر عالمي وفير منسق من قبل اللجنة العلمية لـ Ecomondo، برئاسة البروفيسور فابيو فافا، الضوء على أمور من بينها خطة ماتي، وصادرات نفايات المنسوجات، وارتفاع منسوب مياه البحر في البحر الأبيض المتوسط.

كما أوضحت أليساندرا أستولفي، رئيسة قسم البيئة والتكنولوجيا في مجموعة المعارض الإيطالية IEG: "سيركز منتدى النمو الأخضر في أفريقيا (الخميس 7 نونبر/تشرين الثاني) الذي تنظمه Ecomondo ووزارة البيئة وأمن الطاقة وهيكل المهمة لتنفيذ خطة ماتيي لمجلس الوزراء، بمشاركة وزارة الخارجية والتعاون الدولي وRES4Africa، على دعم خطة ماتي لإنشاء مركز للتميز في المغرب، موجه للقارة الأفريقية بأكملها، لتدريب الخبراء في قطاع الطاقة المتجددة. كما ستكون الطاقة والزراعة والاقتصاد الدائري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في كينيا على جدول الأعمال." تدعم خطة ماتي تطوير سلسلة إمدادات الوقود الحيوي في أفريقيا، بالإضافة إلى تأييد استخدام وتثمين النفايات (زيت الطهي المستعمل)، على غرار جهود Eni، من خلال صندوق المناخ الإيطالي وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي)، بتمويل بقيمة 210 مليون دولار لدعم أكثر من مائتي ألف مشروع زراعي صغير.

ستشمل الأحداث المقررة "ارتفاع منسوب مياه البحر في البحر الأبيض المتوسط، التهديد المنسي" (الأربعاء 6 نونبر/تشرين الثاني) التي تنظمها Ecomondo وUfM، و"تسريع التعاون الإقليمي الأزرق في حوض البحر الأبيض المتوسط" (الخميس 7 نونبر/تشرين الثاني) التي تنظمها Ecomondo وCluster BIG Blue Italian Growth، وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية. و "تصدير المنسوجات الحضرية والنفايات المستعملة" (الجمعة 8 نونبر/تشرين الثاني) التي تنظمها Ecomondo وUNIRAU.

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