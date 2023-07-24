Edelcoin: حقبة جديدة من رموز الدفع الثابتة، يمكن الوصول إليها الآن على موقع Edelcoin.com

إيغناخ، سويسرا, 24 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- تفخر Edelcoin AG، الشركة السويسرية الرائدة في صناعة الرموز المميزة، بتقديم منتج مبتكر، Edelcoin (EDLC)، إلى السوق العالمية. Edelcoin هو رمز دفع ثابت مدعوم بالعديد من المعادن الثمينة والأساسية، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في العملات الرقمية.

Edelcoin ليست مجرد عملة رقمية أخرى؛ إنها ثورة في رموز الدفع الثابتة. إنها توفر استقرارًا أكثر من العملات الثابتة الفردية أو المستندة إلى المعدن ونفس التنوع مثل العملات الرقمية الأخرى. تم بناء الرمز المميز على تقنية بلوكتشين آمنة وقابلة للتطوير وموثوقة، مما يضمن للمستخدمين إمكانية التعامل بثقة.

قال أندرياس ويب، الرئيس التنفيذي لشركة Edelcoin AG: "يسعدنا الكشف عن Edelcoin للعالم". "مهمتنا هي جعل معاملات العملات الرقمية سلسة ومتاحة للجميع، بغض النظر عن مستوى خبرتهم. نعتقد أن تقنية البلوكتشين لديها القدرة على تغيير الاقتصاد العالمي، ونريد أن نكون في طليعة هذا التحول".

تماشياً مع هذه المهمة، يسر شركة Edelcoin AG أن تعلن عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد Edelcoin.com. يمثل إطلاق موقع Edelcoin.com علامة فارقة في رحلة الشركة. من خلال نهجها المرتكز على المستخدم، تهدف Edelcoin إلى وضع معيار جديد في صناعة التشفير، وتوفير منصة آمنة وشفافة وسهلة الاستخدام.

تدعو Edelcoin الجميع لزيارة الموقع الجديد واستكشاف ميزاته. سواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا إلى عالم العملات الرقمية، فإن موقع Edelcoin.com لديه ما يقدمه لك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://edelcoin.com

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