EMKOO و GS3 EMZOOM يطلقان رسميًا في المملكة العربية السعودية

قوانغتشو، الصين، 24 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- GAC MOTOR تطلق النار على جميع الأسطوانات في الشرق الأوسط، وتوسع بسرعة مصفوفة منتجاتها في المنطقة مع إصدار مزدوج للنماذج الحائزة على جوائز في المملكة العربية السعودية.

في 16 أغسطس في كراون بلازا آر دي سي الرياض، قام حفل إطلاق دعوي بالاحتفال بإصدار المملكة العربية السعودية لـ EMKOO و GS3 EMZOOM. ألقى Zeng Hebin، المدير العام لـ GAC International، كلمة في الحدث. Wu Jian، رئيس معهد أبحاث GAC، و Zhang Fan، نائب رئيس معهد أبحاث GAC، قدما المنتجات إلى الجمهور.

تم منح مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين عبر الإنترنت ومنشئي المحتوى معاينة عن كثب لهذه الإصدارات الإقليمية الجديدة، بالإضافة إلى شرح مفصل لاستراتيجية العلامة التجارية الجديدة لشركة GAC MOTOR وأحدث اتجاهات الصناعة.

وكانت النتيجة ضجة متحمسة حول قوة العلامة التجارية المتنامية بسرعة لشركة GAC MOTOR والسيارات المتطورة المتاحة الآن للشراء في المملكة العربية السعودية.

تصميم رائع، تقنية متطورة

تشمل الطرازات الجديدة المتاحة الآن للمشترين السعوديين سيارة EMKOO الأنيقة ذات الخمسة مقاعد، والتي تم وضعها على أنها "سيارة دفع رباعي (SUV) من الجيل التالي" والتي ضمت جوائز "أفضل هيكل" و "أفضل صنعة" من مركز أبحاث تكنولوجيا السيارات الصيني بين جوائزها.

تمت الإشادة بـ EMKOO بسبب "مظهرها الجريء وورقة المواصفات السخية ومجموعة التقنيات الذكية الصحية" التي تجذب السائقين الأصغر سنًا مع التركيز على أحدث الجماليات.

سيارة GS3 EMZOOM الفسيحة واللافتة للنظر، وهي سيارة أخرى ذات 5 مقاعد، جذبت انتباه المشترين في جميع أنحاء العالم من خلال مظهرها الخارجي الهندسي، ومحركها القوي، وجمالها الرياضي، مصحوبة بأحدث التقنيات لقيادة سهلة الاستخدام للغاية.

GAC International: نهاية قوية لعام 2023

سيتبع إطلاق النموذجين في سوق المملكة العربية السعودية إصدار آخر من EMKOO في بقية الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة من عام 2023.

يمثل هذا الإصدار من الجيل الجديد من المركبات فصلًا جديدًا مهمًا في القصة العالمية لشركة GAC MOTOR، حيث تحقق نجاح بعد نجاح على الساحة الدولية. اعتبارًا من هذا العام، قد تم إدراج GAC GROUP في قائمة Fortune Global 500 لمدة 11 عامًا متتالية، لتحتل المرتبة 165 في عام 2023.

مع تسلق GAC Group المراتب، يبدو أن GAC MOTOR مستعدة لمواصلة إحداث موجات على الصعيد الدولي تتمحور حول بيان المهمة الأساسية للالتزام الثابت بالتميز والتصاميم الأكثر جرأة والتكنولوجيا الرائدة في العالم بشكل متزايد.

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