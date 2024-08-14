Empuls تكشف عن تقرير "اتجاهات التقدير والمكافآت لعام 2024" - رؤى من أكثر من 4000 مؤسسة عالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،

14 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت Empuls، وهي منصة من منصات البرمجيات التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت بدون الحاجة إلى تنزيلها (SaaS) من شركة Giift Inc ، ورائدة في حلول مكافآت الموظفين وإشراكهم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أحدث تقرير لها بعنوان "اتجاهات تقدير الموظفين والمكافآت (R&R) لعام 2024" في مؤتمر Xoxoday في بنغالور بالهند. يستعرض هذا التقرير الاتجاهات والممارسات المبتكرة التي تقدمها المنظمات العالمية لمساعدة الشركات على قياس وتعزيز برامج مكافآت وتقدير الموظفين.

يسلط التقرير الضوء على التحول من المكافآت التقليدية إلى النهج الاستراتيجي الذي يعزز تقدير الموظفين والاحتفال بهم ورفاهيتهم ودمجهم، وذلك استنداً إلى بيانات من 4087 شركة حول العالم. ويقدم أفضل الممارسات من خلال الاستفادة من بيانات Empuls والرؤى المستمدة من خبراء الصناعة والأبحاث من خارج الشركة. يشجع هذا النهج الشامل المنظمات على إعادة التفكير في استراتيجيات التقدير الخاصة بها، مما يؤدي إلى تغيير سلوكي دائم وتعزيز مشاركة الموظفين.

يتناول التقرير الجوانب الرئيسية لبرامج التقدير والمكافآت، مثل تصميم أُطر فعالة للتقدير، وموازنة المكافآت النقدية وغير النقدية، والاحتفال بحياة الموظف داخل العمل وخارجه. كما يستكشف خيارات المكافآت المتنوعة وطرق الاسترداد، مما يمنح محترفي الموارد البشرية رؤى تعتمد على البيانات لتحديث برامج التقدير والمكافآت التي يعتمدونها لتلبية التفضيلات الفريدة لقوى العمل لديهم.

النقاط الرئيسية:

مستقبل المكافآت: تعتبر المكافآت المبتكرة ضرورية لتلبية متطلبات الأجيال الشابة مع انتقال جيل طفرة المواليد وجيل إكس من مكان العمل.

استراتيجية الفوائد الشاملة: تتطور المكافآت إلى برامج فوائد شاملة تجمع بين تطوير المواهب وبناء الثقافة.

تجربة التقدير الشاملة: يساهم تنوع المكافآت في تعزيز تجربة التقدير، حيث يميل 40٪ من الموظفين إلى الاستقالة إذا لم يتم تقديرهم بطريقة مناسبة.

صرّح Manoj Agarwal، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتشغيل في شركة Giift قائلًا: "لقد أصبح التحول واضحًا - لم تعد برامج المشاركة والمكافآت والتقدير مجرد خانة اختيار في قائمة مهام الموارد البشرية. بل أصبحت الشركات تستخدم هذه الممارسات بمثابة رافعة استراتيجية لتعزيز السلوكيات المرغوبة، وبناء الشعور بالانتماء، وزراعة ثقافة حقيقية من التقدير. يقدم تقريرنا الافتتاحي لاتجاهات تقدير الموظفين والمكافآت لعام 2024 رؤى حول ممارسات تقدير الموظفين ومكافأتهم في الصناعات والمناطق الجغرافية لمساعدة المؤسسات على قياس مبادرات تقدير الموظفين والمكافآت وتحسينها."

لتنزيل التقرير كاملًا اضغط هنا واحصل على رؤى حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من إمكانات برامج التقدير والمكافآت الخاصة بك لتحقيق نتائج إيجابية.

نبذة عن شركة Giift:

تقدم Giift حلول برمجيات متكاملة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت بدون الحاجة إلى تنزيلها (SaaS)لإدارة المشاركة والولاء والحوافز والمكافآت والأسواق. مجموعة حلول منصات البرمجيات (SaaS) الخاصة بنا - والتي تتمثل في LBMS وMarketplace وXoxoday وEmpuls وCompass - تساعد الشركات على دفع عجلة النمو مع عملائها وموظفيها وفِرق المبيعات وشركاء التصنيع والتجار. يقع المقر الرئيسي لشركة Giift في سنغافورة، ويتألف فريقها من 500 عضو ينتشرون في 15 مكتبًا حول العالم ويعملون مع أكثر من 3000 عميل و150 مليون مستخدم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.giift.com.

الشعار : https://mma.prnewswire.com/media/2460196/EMPULS_BY_GIIFT_Logo.jpg