EndoQuest™ Robotics تحصل على تمويل بقيمة 42 مليون دولار أمريكي لتطوير تقنية الجراحة الآلية بالمنظار الداخلي

التكنولوجيا الجديدة توفر إمكانية إجراء جراحات "خالية من الندبات" لملايين المرضى في جميع أنحاء العالم

هيوستن, 5 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركةEndoQuest Robotics, Inc.، (المُشار إليها باسم "الشركة") وهي شركة أجهزة طبية مملوكة للقطاع الخاص ورائدة في تطوير التقنيات المبتكرة للجراحة الآلية بالمنظار الداخلي، اليوم عن الاختتام الناجح لجولة تمويل بالأسهم الممتازة من الفئة C-1 بقيمة 42 مليون دولار. سيغذي هذا التمويل الإستراتيجي التقدم في إجراء عملياتها الآلية المتقدمة باستخدام المنظار الداخلي المرن الذي يهدف إلى القيام بتغيير في مجال إجراء العمليّات الجراحية البسيطة.

قاد جولة التمويل المستثمرون القدامى في الشركة، وهم شركتي CE Ventures وMcNair Interests محدودي المسؤولية، جنبًا إلى جنب مع شركة Puma Venture Capital ذات المسؤولية المحدودة كمستثمر جديد. ويعكس هذا الاستثمار المهم دليلًا قويًا بالثقة في رؤية EndoQuest لإحداث تغييرًا جذريًا في العمليات التي تتم بالمنظار الداخلي من خلال أحدث التقنيات الآلية. ستكون لرؤوس الأموال المكتسبة حديثًا دورًا حاسمًا في قيادة المبادرات الرئيسية، بما في ذلك إجراء المزيد من البحث والتطوير، والمعالم التنظيمية، وجهود التسويق التجاري، وتعزيز مكانة الشركة باعتبارها المرشح الأول في مجال الجراحات الآلية بالمنظار الداخلي المرن.

قال نيراج أغراوال، المدير التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع: "يقود فريق EndoQuest حلولًا جديدة في العمليات الجراحية البسيطة،". ثم أضاف، "نرحب بشركائنا الجدد، ونبقى داعمين تمامًا للشركة والتطلعات التي تهدف إلى إحداث تغيير في مجال الرعاية الصحية من خلال منصتنا الجراحية المبتكرة التي تعمل بالمنظار الداخلي."

تركز EndoQuest Robotics على تلبية الاحتياجات غير المستوفاة في طب الجهاز الهضمي (المُشار إليه باسم "GI") والعمليات الجراحية الأخرى التي تعمل بالمنظار الداخلي من خلال تطوير نظام آلي مبتكر يوفر الدقة والمرونة وتحسين النتائج الصحية للمرضى. تم تصميم التكنولوجيا الخاصة بالشركة من أجل التنقل وإجراء العمليات داخل المساحات اللمعية بالجسم، مما يسمح بإجراء التدخلات الجراحية البسيطة وتعزيز قدرات المتخصصين في الرعاية الصحية.

أضاف كورت أزاربارزِن، الرئيس التنفيذي لشركة EndoQuest Robotics: "يشارك مستثمرونا رؤيتنا المتمثلة في الاستفادة من الجراحة الآلية لإعادة تعريف إمكانيات إجراء العمليات الجراحية البسيطة،". "إن هذا التمويل يُمكِّننا من الاستمرار في ابتكار وتطوير تقنيتنا، وفي النهاية تحسين رعاية المرضى وتغيير مستقبل التدخلات الجراحية التي تعمل بالمنظار الداخلي."

لا تزال EndoQuest Robotics مكرسة للتعاون مع موفري الرعاية الصحية والباحثين والشركاء في الصناعة لتعزيز اعتماد نظامها الآلي المرن الجذري الذي يعمل بالمنظار الداخلي، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين النتائج الصحية للمرضى وإعادة تعريف معيار جديد للرعاية في مجال إجراء الجراحات البسيطة.

قال أميت هازان، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركةPuma Venture Capital ذات المسؤولية المحدودة: "يسعدنا الانضمام إلى CE Ventures و McNair Interests في الجولة التمويلية هذه لشركة EndoQuest Robotics،". أضاف الدكتور فيبول باتيل، جراح المسالك البولية المشهور عالميًا الذي يستخدم الجراحة الآلية وكذلك الشريك المؤسس والشريك الرئيسي في المشروع في شركة Puma Venture Capital ذات المسؤولية المحدودة، "لقد تشرفت برؤية كل نظام جراحي آلي تقريبًا إما قيد التطوير أو في الأسواق حاليًا ويمكنني أن أقول بصراحة أن نظام EndoQuest قد أحدث نقلة نوعية في المجال لكل من الأطباء والمرضى."

نبذة عن EndoQuest Robotics

EndoQuest Robotics هي شركة رائدة مبتكرة في تطوير التقنيات الآلية التحويلية التي تعمل بالمنظار الداخلي. تكرس الشركة جهودها لإحداث تغيير جذري في مجال إجراء الجراحات البسيطة من خلال إنشاء تدخلات متطورة بالمنظار الداخلي مصممة لأخصائيي العلاج بالتنظير والجراحين لإجراء الجراحات في الجزء العلوي والسفلي من الجهاز الهضمي بشكل محدود جراحيًا مع التركيز على تعزيز الدقة والمرونة والنتائج الصحية للمرضى. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.endoquestrobotics.com .

نبذة عن شركة CE Ventures محدودة المسؤولية

شركة CE Ventures محدودة المسؤولية هي منصة رأس المال الاستثماري للشركات التابعة لشركة الهلال للمشاريع، وتركز على الاستثمارات الإستراتيجية في الشركات عالية النمو في المراحل المبكرة إلى المتأخرة. تم إطلاق المنصة في عام 2017 برأس مال مبدئي قدره 150 مليون دولار. تتعاون CE Ventures مع أصحاب المشاريع والشركات الناشئة القائمة على تحقيق الأهداف الإيجابية والذين يسعون إلى إحداث تغيير في مجال الرعاية الصحية من خلال ابتكارات متقدمة في التكنولوجيا الطبية وتحقيق عوائد طويلة الأمد. www.crescent.ae

نبذة عن شركة McNair Interests ذات المسؤولية المحدودة

شركة McNair Interests ذات المسؤولية المحدودة هي شركة استثمار وإدارة خاصة يقع مقرها الرئيسي في هيوستن في تكساس. لقد مكَّن تركيز الشركة على المشاريع العقارية التحويلية، والاكتشافات الطبية المتقدمة، والاستثمارات المنهجية من أن تصبح شركة قيمة ومتنوعة لديها أكثر من 35 عامًا من الخبرة في مجال الأسهم الخاصة والعقارات والطاقة ورأس المال الاستثماري. تأخد الشركة بعين الاعتبار كل فرصة لقدرتها على تعزيز الابتكار مع خلق القيمة وإحداث تأثيرًا إيجابيًا دائمًا على المجتمع. www.mcnair.com

نبذة عن شركة Puma Venture Capital ذات المسؤولية المحدودة

شارك أميت هازان والدكتور فيبول باتيل في تأسيس شركةPuma Venture Capital ذات المسؤولية المحدودة في 2023. تسعى الشركة إلى الاستفادة من شركائها من الجراحين في المشروع للاستثمار في جميع جوانب النظام البيئي الرقمي للعمليات الجراحية الذي يمكنه تسريع مستقبل مجال الرعاية بإقل تدخل جراحي، بما في ذلك الجراحة الآلية والتشخيص والعلاج والنظم البيئية الرقمية، لتحسين النتائح الصحية للمرضى وخفض التكاليف في جميع جوانب نظم الرعاية الصحية. www.pumaventurecapital.com

النظام الآلي المرن من EndoQuest تحت التطوير ولم يُوافق عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وليس للبيع التجاري في الولايات المتحدة.

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