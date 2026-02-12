ENDURANCE تظهر لأول مرة في معرض LNG2026 ، وتسرّع وتيرة التوسع العالمي من خلال التميز التكنولوجي

الدوحة ، قطر ، 12 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- من 2 إلى 5 فبراير 2026 ، عرضت شركة "إنديورانس إنيرجي إكويبمنت كو ليمتد" (ENDURANCE ENERGY EQUIPMENT CO. ، LTD.) محفظتها الشاملة من معدات الطاقة النظيفة والحلول المتكاملة في "المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المُسال لعام 2026" (LNG2026) ، الذي عُقد في "مركز قطر الوطني للمؤتمرات". تحت شعار "ندعم مستقبل أخضر" ، عززت "الشركة" التزامها بتعميق مشاركة السوق الدولية وإظهار قدرات التصنيع الذكي الصيني في دفع تحول الطاقة العالمي. استضافت أرضية المعرض التي تبلغ مساحتها 35000 متر مربع 300 عارض على امتداد سلسلة القيمة للغاز الطبيعي المُسال.

بصفتها شركة وطنية للتكنولوجيا الفائقة وأبطال الصناعة ، قدمت "إنديورانس" أربعة منتجات رائدة جذبت اهتمامًا كبيرًا من الخبراء العالميين والشركاء المحتملين؛ هي:

محطة إعادة تزويد الغاز الطبيعي المُسال التي تتميز بتصميم مضغوط تحت 14 مترًا مع أجهزة التحكم المنطقي الذكية ، مما يقلل من السائل المتبقي ويعزز السلامة.

تستخدم محطة تسييل الغاز الطبيعي المُسال المقسّمة لوحدات تقنية التبريد المختلط الخاصة بالشركة، وتقدم تكوينات مرنة وقدرات يومية من 1 إلى 100 (مليون قدم مكعب قياسي في اليوم) مع استقرار وكفاءة مثبتين.

تجمع محطة إعادة التزود بالغاز الطبيعي المضغوط المُسال المتكاملة بين وظائف الغاز الطبيعي المُسال والغاز الطبيعي المضغوط في تصميم مثبت على قواعد منزلقة للاستخدام الأرضي الفعال والنشر السريع.

تستخدم محطة إعادة التزود بالغاز الطبيعي المضغوط المتكاملة نظام هيدروليكي عالي الكفاءة ، مما يعزز كفاءة الضغط بنسبة 30٪، بالإضافة إلى الاستقرار التشغيلي مقارنةً بالنماذج التقليدية.

على مدار المعرض ، شاركت فرق "إنديورانس" الفنية في مناقشات متعمقة مع الزوار الدوليين ، بالإضافة إلى استكشاف مسارات جديدة لتطوير صناعة الغاز الطبيعي المُسال. من خلال الاستفادة من موقع قطر كمصدِّر رئيسي للغاز الطبيعي المُسال في العالم ، وتوسيع "حقل الشمال" حاليًا للوصول إلى 126 مليون طن من الطاقة السنوية ، عززت شركة "إنديورانس" وجودها التجاري العالمي. يتم بالفعل تصدير منتجات الشركة بنجاح إلى أكثر من 20 دولة ومنطقة في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى.

وبالإضافة إلى معدات الغاز الطبيعي الأساسية ، توسعت شركة "إنديورانس" بشكل استراتيجي إلى قطاع الطاقة الهيدروجينية ، حيث حققت إنتاجًا محليًا كاملاً من المكونات الحيوية مثل وحدات الضغط. أكد مسؤولو الشركة أن "المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المُسال لعام 2026" يمثل علامة فارقة رئيسية في التزام الشركة بالابتكار التكنولوجي المستقل. لا تزال شركة "إنديورانس" ملتزمة بتعميق وجودها في السوق العالمية ، وتوسيع سيناريوهات التطبيق لحلول الطاقة النظيفة ، والمساهمة بالخبرة الصينية في جهود تحول الطاقة في جميع أنحاء العالم. تتطلع الشركة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل مستدام للطاقة الخضراء.

لمزيد من المعلومات ، يُرجى زيارة موقع الويب www.endurance-energy.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2901789/3fa76e6ffe16c058cbdea5898b0dd44.jpg