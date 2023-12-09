Envision تحقق نجاحًا مزدوجًا في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثامن والعشرين (COP28) من خلال التركيز على مزايا الجزيئات الخضراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- فازت شركة Envision وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء، بجائزتين في حفل توزيع جوائز صانعي التغيير في مجال تحول الطاقة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثامن والعشرين الذي اُقيم في 5 ديسمبر 2023، لمساهمتها البارزة في إزالة الكربون من خلال أكبر مشروع لها في العالم والأول من نوعه كمجمع صناعي صافي الصفر وتابع لـ Envision في هضبة الأوردوس.

Lei Zhang, CEO and Founder of Envision receiving one of two awards at the COP28 UAE Energy Transition Changemaker Award Ceremony in Dubai, UAE, for its first-of-its-kind Ordos-Envision Net Zero Industrial Park and its Green Hydrogen Project.

تُعقد جائزة صانع التغيير في مجال تحول الطاقة بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الثامن والعشرين (COP28)، وهي مبادرة من رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة تشيد بالحلول المبتكرة والقابلة للتطوير التي تساهم في جهود إزالة الكربون وخفض الانبعاثات في جميع أنحاء العالم. تم اختيار مجموعه من 39 فائزًا من جميع أنحاء العالم من قبل لجنة تحكيم موقرة – وكانت شركة Envision هي الشركة الوحيدة التي حصلت على جائزتين في فئة الطاقة المتجددة وتكامل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة وفئة الهيدروجين منخفض الكربون.

قال سيف القضاه، قائد مبادرة صانعي التغيير في مجال تحول الطاقة في مؤتمر COP28: "برز مشروع شركة Envision للهيدروجين الأخضر والمنطقة الصناعية الصفرية الصافية لتقنيتها الرائدة وابتكارها الجريء وإمكاناتها الهائلة لتغيير مسار الطاقة. فتهانينا لـ Envision."

يسعى مشروع Envision للهيدروجين الأخضر إلى إحداث تغيير جذري في سلسلة قيمة الجزيئات الخضراء من خلال مواجهة تحديات تكاليف الإنتاج المرتفعة، والكفاءة المنخفضة، وتقطع الطاقة والبنية التحتية المحدودة من خلال التقنيات المبتكرة، بما في ذلك طرق تخليق المحلل الكهربائي والأمونيا، جنبًا إلى جنب مع توفير برنامج متقدم للتحكم في طاقة الرياح.

المجمع الصناعي صافي الصفر التابع لـ Envision في هضبة الأوردوس هو أول تجمع صناعي خالٍ من الكربون في العالم يؤكد على الحياد الكربوني في جميع منتجات الطاقة والإنتاج بشكل عام. وبدمج العديد من الصناعات مثل تصنيع البطاريات وتخزين الطاقة والمركبات الكهربائية ومعدات إنتاج الهيدروجين، يتم تشغيل المجمع من خلال تطبيق حل شامل للطاقة النظيفة باستخدام تقنيات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين. تم تشغيل المجمع منذ أبريل 2022، وقد حقق انخفاضًا كبيرًا قدره 3 ملايين طنًا من انبعاثات الكربون سنويًا. بحلول عام 2025، من المتوقع أن يخفض المجمع 100 مليون طنًا من انبعاثات الكربون، وتوفير أكثر من 100000 وظيفة خضراء ذات تقنية عالية، وتأسيس صناعة خضراء بقيمة 45 مليار دولار، والتوسع لتشمل أجزاء من أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

قال لي تشانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Envision: "يسعدنا أن يتم تكريمنا في مؤتمر COP28 لفوزنا بجائزة صانعي التغيير في مجال تحول الطاقة. لهذا ستستمر Envision في اتخاذ خطوات جريئة نحو الابتكارات الرائدة في مجال الجزيئات الخضراء والطاقة النظيفة التي تحفز على انتقال العالم إلى مستقبل صافي الصفر."