Envoy Global تستحوذ على Sesam Immigration وتوسع خدمات الإمارات العربية المتحدة

توسع الشركة مزودة خدمات الهجرة الرائدة انتشارها العالمي وتثبت تواجدها في الشرق الأوسط من خلال الاستحواذ على Sesam Immigration والتي مقرها في دبي.

شيكاغو ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 غشت/آب 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Envoy Global, Inc. ، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الهجرة التي تجمع بين الوصول إلى أفضل المواهب القانونية والتكنولوجيا الرائدة في الصناعة لتحقيق الكفاءة والشفافية في عملية الهجرة العالمية، اليوم على استحواذها على Sesam Immigration ، أفضل مزود لخدمات الهجرة في الإمارات العربية المتحدة. هذا الإعلان هو أحدث توسع من قبل Envoy لبصمتها العالمية في الأسواق الإستراتيجية حول العالم.

Envoy Global Acquires Sesam Immigration, Expands UAE Services

قال بوريس ريتر، العضو المنتدب في Sesam: "إن الانضمام إلى Envoy يعزز قدرة فريقنا على خدمة عملائنا بالالتزام والاجتهاد اللذين يمثلان الأساس في Sesam منذ بداياتنا ويفتح لنا الباب لتقديم خدمات عالمية متوافقة لعملائنا". وأضاف فيليب فون زيتزويتز، المدير الإداري في Sesam: "إن الحلول التقنية والخدمات التي تقدمها Envoy لا مثيل لها في الصناعة، ويسعدنا الانضمام إلى هذا الفريق القوي والمتنامي".

Sesam متخصصة في خدمات الهجرة إلى الشركات المحلية والدولية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. الشركة موجودة منذ أكثر من عقدين وتقدم مجموعة من الخدمات، بما في ذلك حلول الهجرة والتأشيرات، وسفر الأعمال، واستشارات الموارد البشرية والمزيد.

قالت صوفي كينج، رئيسة قسم الهجرة العالمية في Envoy: "تعتبر Sesam رائدة منذ فترة طويلة في خدمات الهجرة في الإمارات العربية المتحدة، وقد أعجبت بفريقهم من المهنيين لسنوات عديدة". "تسمح هذه الشراكة لِـSesam بتقديم خدمات الهجرة العالمية للعملاء الحاليين في الإمارات العربية المتحدة وتتيح لنا تقديم أفضل خدمة وخبرة ممكنة في منطقة مجلس التعاون الخليجي."

تزداد أهمية الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للشركات الدولية كمركز عالمي للمواهب الأجنبية. يمنح هذا التوسع Envoy مقرًا إقليميًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويضع الشركة في مكان للنمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تواصل Envoy من خلال استحواذها على Sesam، تعزيز عروضها، وتقديم خدمات الهجرة الأمريكية من خلال شركة المحاماة التابعة لها Corporate Immigration Partners, P.C. ، مع ممارسات الهجرة الداخلية في كندا وسنغافورة والمملكة المتحدة وأيرلندا والآن دولة الإمارات العربية المتحدة وشبكة من الشركاء الموثوق بهم في جميع أنحاء العالم.

قال ديك بورك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Envoy: "يسعدنا إضافة Sesam إلى فريق Envoy". "مع تطور المشهد العالمي للهجرة، لم يكن ضمان حصولنا على أفضل المتخصصين القانونيين الذين يوجهون عملائنا ومساعدتهم على التنقل في عملية الهجرة أكثر أهمية من أي وقت مضى. تمثل أخبار اليوم خطوة أخرى إلى الأمام بالنسبة لنا كمزود هجرة عالمي للشركات الرائدة".

نبذة عن Envoy Global, Inc.

تقدم عروض خدمات الهجرة والتنقل العالمية من Envoy Global خدمة استثنائية وتجربة شاملة أفضل لجميع أصحاب المصلحة في عملية الهجرة. بدعم في أكثر من 180 دولة على مستوى العالم، تحتفل Envoy Global بمرور 25 عامًا على تأسيسها وتعمل مع أكثر من 1000 شركة في جميع الصناعات.

نبذة عن Sesam Immigration

لأكثر من عقدين من الزمن، تخصصت Sesam Immigration في خدمات الهجرة إلى الشركات المحلية والدولية العاملة في الإمارات العربية المتحدة. يشمل عميلهم المتزايد في المقام الأول شركات دولية تعمل من كل منطقة حرة رئيسية وولاية قضائية في البر الرئيسي في الإمارات. Sesam هو أيضًا الشريك الموثوق به للعديد من مكاتب محاماة الهجرة الرائدة في الخارج. يتنقل فريق المستشارين متعددي اللغات من Sesam المؤهلين تأهيلا عاليا في جميع الإجراءات الإدارية المعقدة نيابة عن عملائنا، ويقدم النتائج والحلول والشفافية بنسبة 100٪.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2167407/Envoy_Global_Acquires_Sesam_Immigration.jpg

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