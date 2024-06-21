EOS-X SPACE ستبدأ بتشغيل رحلاتها الفضائية في إسبانيا وأبو ظبي في عام 2025 مع استثمار إجمالي يزيد عن 230 مليون دولار أمريكي

مدريد

21 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تواجه شركة "إي أو إس إكس سبيس" (EOS-X SPACE)، أول شركة أوروبية لاستكشاف الفضاء ، من أصل إسباني ، النصف الأخير من عام 2024 بطريقة حاسمة لإكمال بدء تشغيلها وتسجيل علامة تاريخية لإسبانيا في هذه الصناعة الناشئة ، والتي تمثل حاليًا سوقًا بأكثر من 9 مليارات دولار من الإيرادات. تقوم شركة كيميل كارباتشي ، المؤسسة والرئيس التنفيذي ، بإنهاء تطوير كبسولات سبيسشيب (Spaceship)، واختبارات التحقق من الصحة اللازمة، التي ستُجري قريبًا، جنبًا إلى جنب مع الطيارين العسكريين ، والتعاون مع المعهد الوطني لتكنولوجيا الفضاء الجوي (INTA). والهدف من ذلك هو بدء تشغيل الرحلات الجوية في إشبيلية، مقر الشركة في إسبانيا، وفي أبوظبي، في حوالي الربع الثالث من عام 2025. إجمالاً ، ستستثمر الشركة أكثر من 230 مليون دولار في الهندسة والتطوير في كلا البلدين.

One of the EOS-X Space capsules

الشركة حاليًا في خضم جولة استثمارية من السلسلة "د" بقيمة 115 مليون يورو بقيادة بنك الاستثمار الأمريكي "إف تي آي كابيتال أدفايزور" (FTI Capital Advisor).

كبسولة مستدامة وآمنة للسفر التجريبي

بدأ هذا المشروع ، وهو رائد في كل من إسبانيا وأوروبا، في عام 2020 ويتميز باختلافات مهمة عن شركات السياحة الفضائية الأخرى. يتم دفع كبسولات "إي أو إس إكس سبيس" المضغوطة ، بسعة ثمانية أشخاص (بما في ذلك طيار) ، بواسطة بالون هيليوم غير ملوِّث. وتصل إلى حدود الستراتوسفير ، مما يعني ارتفاع 40،000 متر ، مما يسمح لسائحيها الفضائيين بالاستمتاع بمناظر رائعة لمدة خمس ساعات. وسوف يتراوح السعر لكل راكب بين 150،000 و 200،000 يورو. بالإضافة إلى ذلك ، في حالة إسبانيا ، سيكون لدى "إي أو إس إكس سبيس" مجمع "سبيسهاب" (SpaceHub) المذهل في جزيرة "لا إيسلا دي لا كارتوخا" (La Isla de la Cartuja) في إشبيلية؛ حيث سيتم تطوير تجارب غامرة ، بالإضافة إلى فندق فائق الفخامة في مقاطعة إشبيلية؛ حيث سيستمتع العملاء بعلاجات وتجارب رائدة.

ربحية 220 % في خمس سنوات

بفضل إمكانات هذه الطريقة الجديدة للقيام بالسياحة، مع سوق حالية تبلغ 9 مليارات دولار أمريكي، تمتلك الشركة توقعات قوية للتوسع وتتوقع نمو الإيرادات بنسبة 220٪ في خمس سنوات.

للتواصل:

Rosalia Martinez

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