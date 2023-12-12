EQL Financial Technologies تطلق منصتي Filings.AE وLEDGERS في الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت EQL Financial Technologies، الرائدة في تقديم حلول التكنولوجيا المالية، رسميًا منصتيها المبتكرتين Filings.AE وLEDGERS في الإمارات العربية المتحدة. تهدف هذه المنصات إلى إحداث تغيير جذري في تأسيس الأعمال التجارية وإدارتها، ومن المقرر أن تغير ساحة ريادة الأعمال في المنطقة.

Lionel Charles, CEO of EQL that has launched its two innovative platforms, Filings.AE and LEDGERS in UAE

صُمِّمت منصة Filings.AE لرقمنه وتسهيل العمليات المرتبطة بإدماج الإمارات العربية المتحدة، وإيداع طلبات العلامات التجارية، والإيداع الضريبي للشركات، وضريبة القيمة المضافة. تقدم هذه المنصة السحابية الموحدة تجربة سلسة وسهلة الاستخدام لأصحاب المشاريع الذين يتطلعون إلى تأسيس وإدارة أعمالهم في الإمارات العربية المتحدة. وفي مهمتها لدعم أكثر من 50000 عملًا تجاريًا في مرحلتها الأولى، تتأهَّب Filings.AE لتصبح حلًا معقول التكلفة وفعالًا لامتثال الأعمال التجارية.

في الوقت نفسه، تقدم EQL منصة الأعمال التجارية LEDGERS.Cloud المصممة خصيصًا لأسواق الإمارات العربية المتحدة. بناءً على نجاحها مع أكثر من 100000 شركة حول العالم، توسع LEDGERS الآن خدماتها لتشمل الفواتير، وكشوف المرتبات، وضريبة القيمة المضافة، والإيداع الضريبي للشركات القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال دمجها بشدة مع المنصات الضريبية والمصرفية، فهي تُسهِّل إدارة الأعمال والإيداع الضريبي لأصحاب المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الشركة مع المحاسبين المحليين وشركات المحاسبة من خلال برنامج LEDGERS PRO لتعزيز قدراتهم.

تُعد هذه المنصات أكثر من مجرد ابتكارات تكنولوجية؛ فهي تمثل التزام EQL بتعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية والشبكات الدولية. من خلال الجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من كل من القطاعين الحكومي والخاص، تمهد EQL الطريق للفرص التجارية والاستثمارية الجديدة.

يعبر ليونيل تشارلز، الرئيس التنفيذي لشركة EQL عن حماسه: "يمثل إطلاق منصتيّ Filings.ae و LEDGERS UAE مرحلة جديدة في مهمتنا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجسد هذه المنصات تفانينا في تشجيع ريادة الأعمال والنشاط التجاري وخلق فرص العمل. فإن المكانة المزدهرة لدبي كمركز اقتصادي عالمي تجعلها القاعدة المثالية لمرحلة النمو القادمة."

تلتزم شركة EQL Financial Technologies الخاصة المحدودة بتمكين أصحاب المشاريع من خلال تقديم خدمات وأدوات معقولة التكلفة وموثوقة. ومن خلال تقديم حلول سهلة وبأسعار معقولة لتأسيس الأعمال التجارية والامتثال لها، تقوي EQL التزامها برعاية ريادة الأعمال. كما أن الشركة مدعومة من قبل شركات مستثمرة مشهورة مثل بنك ICICI المحدود ومشروعيّ BEENEXT و Udtara، وهي تمتلك المنصات IndiaFilings.com و Filings.ae و LEDGERS.Cloud، مما أحدث بالفعل تأثيرًا كبيرًا حيث خدمت أكثر من 150000 عملًا تجاريًا من مكاتبها في الهند والإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://filings.ae

https://ledgers.cloud

بيانات التواصل:

جونسون جوس مدير العمليات في شركة UAE Operations

LEDGERS Fintech المحدودة

[email protected]

+971525641114

Fintech Hive

أفينيو البوابة في المنطقة الجنوبية،

مركز دبي المالي العالمي،

دبي، الإمارات العربية المتحدة

https://filings.ae