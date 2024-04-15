Equativ تعزز عروض التنظيم لتحفيز قابلية عنونة أوسع نطاقًا في مشهد الهوية المتغير

تعمل منصة Equativ Buyer Connect (EBC) على رفع مستوى الكفاءة البرمجية من خلال الجمع بين أدوات التنظيم المبتكرة وبيانات الطرف الأول لتبسيط عملية إنشاء الصفقات الفريدة.

باريس ونيويورك, 15 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Equativ ، الشركة العالمية المستقلة في تكنولوجيا الإعلانات، عن إطلاق أحدث التحسينات على منصة Equativ Buyer Connect (EBC)، وهي منصة تنظيم الخدمة الذاتية المصممة خصيصًا للتحكم والسهولة، حيث توفر منصة EBC للوكالات ومزودي البيانات وأصحاب وسائل الإعلام مجموعة أدوات شاملة لإنشاء منتجات إعلامية وإثرائها وتوسيع نطاقها بما يساعد على تعزيز الأداء وتنمية شركاتهم. وبعد ضخ استثمارات كبيرة في العام الماضي، ومع تزايد أهمية حلول شراء وسائط الخاضعة للرقابة بسبب فقدان ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالغير، تقدم المنصة الآن خيارات موسعة لقابلية العنونة مما يسهل إجراء معاملات أكثر مباشرة وفعالية وشفافية لكل من المشترين والبائعين.

Equativ Curation Marketplace

يتميز العرض المقدم أيضًا بمجموعة من الميزات التي تعزز الابتكار على نطاق واسع وتتيح التمايز التنافسي باستخدام منتجات وسائط مخصصة، وهذا يشمل تعزيز إنشاء صفقات مبسّطة وغنية بالبيانات على مستوى العديد من أصحاب وسائل الإعلام التي لها انتشار كبير. كما يحصل المشترون على إمكانية الوصول المباشر إلى المعروض عالي الجودة من سوق Equativ، بينما يمكن لأصحاب وسائل الإعلام الذين يجعلون مخزونهم متاحًا للتنظيم كسب الزيادة في الطلب على منتجاتهم، مما يؤدي إلى زيادة القيمة العادلة على مستوى النظام الإيكولوجي.

ومن الميزات الأخرى للمنصة ما يلي:

ال تنوعّ الإبداعي: اس تهداف جمهور متنوع عبر مخزون عالي الجودة وتنسيقات إبداعية مؤثرة، تشمل التلفزيون المتصل بالإنترنت ( CTV ) والفيديو عبر الإنترنت والعرض.

الإدارة الفعّالة للصفقات : القدرة على تجميع صفقات متعددة في معرّف صفقة واحدة لبناء أسواق استراتيجية حول الاستراتيجيات الرئيسية مثل التلفزيون المتصل بالإنترنت والاستدامة، مع المزيد من الشفافية في مسار التوريد.

شراء وسائل الإعلام المدعمة بالمستقبل: تعمل حلول الخصوصية أولاً مثل الاستهداف السياقي على تعزيز قابلية العنونة الآمنة على نطاق واسع، بينما تتيح شراكات Equativ مع تكنولوجيا الغرفة النظيفة الرائدة تفعيل بيانات جمهور الطرف الأول بشكل آمن وسلس.

نهج الهوية الحيادية: تقديم حالات استخدام الإعلانات (إعداد البيانات، وتحديد الترددات) باستخدام معرّفات بديلة عبر أي منصة من جانب الطلب ( DSP) ، مما يسهل عملية التسليم المحسّنة وقياس مقاييس الأداء الرئيسية.

تُعد مجموعة أومنيكوم ميديا من بين الوكالات الإعلامية والتسويقية الرائدة التي تستخدم أدوات تنظيم منصة EBC لبناء أسواق تزيد من الأداء مقابل أهدافها الإعلانية العالمية. يسلط كارلوس أجيلار ، رئيس قسم البرمجة في مجموعة أومنيكوم ميديا، الضوء على نجاحات حملاتهم الأخيرة: "نجح برنامج SSP الخاص بشركة Equativ، في عام 2023، في قيادة 50% من حملاتنا بنجاح من خلال تركيزه على المخزون المنظم، مما يضمن أن تكون إعلاناتنا عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة. كما يتوافق هذا النهج أيضًا مع مبادئ مجموعة أومنيكوم الرئيسية، وهي: الشفافية في سلسلة التوريد، واختيار المخزون المتميز، وحماية العملاء وسلامة العلامة التجارية ذات الجودة العالية، وتحسين التكاليف التنافسية."

تُعد Audigent واحدة من مزودي البيانات الاستشرافيين الذين يستكشفون الإمكانات التي يخلقها التنظيم لتعزيز استخدام البيانات التي تركز على الخصوصية والشفافية والاستدامة. وتعليقًا على تعاون الشركة طويل الأمد مع شركة Equativ، يقول كريس ميريديث ، المدير العام لشراكات جانب التوريد في Audigent: "يُظهر شركاء مثل Equativ ريادتهم في مجال التنظيم من خلال استثماراتهم الكبيرة في التكامل والبنية التحتية، التي تعمل على إطلاق الإمكانات الكاملة للتنظيم لشركائهم وعملائهم."

كما علّق باراج فوهرا ، رئيس قسم الإيرادات في Equativ، قائلاً: "تساعد إضافة المزيد من إمكانات التنظيم إلى منصة EBC على تحقيق هدفنا المتمثل في تبسيط مسارات التوريد من خلال تسهيل إنشاء الصفقات بشكل واضح ومباشر ومرن، بالإضافة إلى الاستهداف الذكي القائم على البيانات". "وفي المستقبل القريب، ستؤدي إضافة قدرات التفعيل الفوري للحملات إلى أن تصبح Equativ المنصة الوحيدة للتنسيق المتكامل في هذا المجال.

نبذة عامة عن شركة Equativ

Equativ منصة مستقلة رائدة في مجال تكنولوجيا الإعلانات صُممت لخدمة مصالح المعلنين والناشرين، حيث تقدم شركة Equativ حلولاً آمنة للعلامة التجارية والخصوصية تمكّن عملاءها من تحقيق أقصى قدر من التأثير، مع احترام حقوق المستهلكين، وتجمع بين خبرة العملاء والتميز الهندسي لخدمة مصالح كلا جانبي العرض والطلب بالقدر نفسه من الاحترافية والتطور التقني.

يقع المقر الرئيسي لشركة Equativ في باريس ونيويورك، وتعمل الشركة على مستوى العالم من خلال فريق عمل يضم أكثر من 550 موظفًا موزعين في 16 مكتبًا. كما تقدم شركة Equativ للسوق خادم إعلانات مستقل، ومقدم خدمة إعلانات مستقل وأدوات المشتري وخدمات الوسائط وفاءً بوعد تطوير تكنولوجيا الإعلانات.

تعرَّف على المزيد من خلال Equativ.com

كارولين ميلي فيغيريدو

[email protected]

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