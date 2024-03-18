EuroChem تطلق مُجمعًا متطورًا للأسمدة الفوسفاتية في البرازيل

سيرا دو ساليتر، البرازيل, 18 مارس، 2024 / PRNewswire/ -- احتفلت شركة EuroChem اليوم بافتتاح منشأتها الجديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في سيرا دو ساليتر، بولاية ميناس جيرايس، البرازيل.

لقد تم إنشاء منجم ومجمع الفوسفات الجديد في وقت قياسي باستثمارات إجمالية للمشروع تبلغ نحو مليار دولار أمريكي، وستبلغ طاقته الإنتاجية السنوية مليون طن من أسمدة الفوسفات المتقدمة، ما يزيد بشكل كبير من موثوقية إمدادات أسمدة الفوسفات المحلية للمزارعين البرازيليين.

EuroChem Group's new Serra do Salitre phosphate complex in Brazil EuroChem Group's new Serra do Salitre phosphate complex in Brazil

وتوفر المنشأة إنتاجًا متكاملًا ومتطورًا للأسمدة الفوسفاتية، مع استهلاك منخفض للمياه، ودائرة مياه مغلقة بالكامل، ونظام توليد طاقة نظيفة يعيد استخدام البخار الصادر منه ويولد ما يصل إلى 40% من احتياجات الطاقة في المنشأة بأكملها.

قال Oleg Shiryaev، رئيس مجموعة EuroChem: "تتمتع شركة EuroChem بتاريخ طويل وسجل حافل بالنجاحات في أمريكا الجنوبية، وهي سوق نمو رئيسي بالنسبة لنا، حيث ثمة طلب مرتفع على منتجاتنا. ونحن نرى أن إطلاق منشأتنا الجديدة يقربنا بخطوة واعدة أخرى من عملائنا ويتيح لنا تزويد المزارعين البرازيليين بإمكانية الوصول إلى الأسمدة العالية الجودة عبر شبكة توزيعنا القائمة في هذه المنطقة الثرية بمحاصيلها من القمح والحبوب. وتعمل شركة EuroChem بالنهج الشامل "من المنجم إلى المزرعة"، ما يضمن الموثوقية والجودة عبر سلسلة توريد الأسمدة برمتها، بدءًا من استخراج المواد الخام وحتى الإنتاج والتسليم إلى المستهلك النهائي."

تُعدُّ EuroChem إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج الأسمدة، حيث تشتمل منتجاتها على المجموعات التغذوية الثلاث الرئيسية: النيتروجين، والفوسفات، والبوتاس. وبفضل قوة عاملة عالمية تضم 32 ألف شخص وشبكة مبيعات تمتد لأكثر من 100 دولة، تساعد الشركة في توفير الأمن الغذائي لأكثر من 250 مليون شخص حول العالم.

وتستثمر شركة EuroChem بنشاط في تطوير مرافقها الإنتاجية. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أطلقت العديد من مواقع الإنتاج الجديدة، بما في ذلك مصنع EuroChem-Northwest للأمونيا ومصانع Usolskiy وVolgaKaliy للبوتاس في روسيا. وجارٍ في الوقت الحالي إنشاء مصنع للأمونيا واليوريا في روسيا، وهو مصنع EuroChem North-West-2، فضلاً عن مصنع نترات البوتاسيوم في جنوب روسيا ومجمع كيميائي في كاراتاو بكازاخستان.

وفي أمريكا الجنوبية، تمتلك EuroChem مرافق مزج وشبكة توزيع واسعة، يعمل بها أكثر من 3 آلاف شخص في البرازيل، بالإضافة إلى مجمعها في ساليتر. تُجري الشركة أعمالها في البلاد منذ عام 2016، بعد الاستحواذ على شركتي Fertilizantes Tocantins وFertilizantes Heringer.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2361940/EuroChem_Serra_do_Salitre_complex.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2361941/EuroChem_Serra_do_Salitre.jpg