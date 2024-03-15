European Wellness وحكومة صباح سيدفعوا الولاية لتصبح مركز بمستوى عالمي للسياحة العلاجية بالتكنولوجيا الحيوية

كوتا كينابالو، ماليزيا، 15 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تعلن European Wellness، وهي اسم رائد في مجال الصحة والعافية، عن تعاون كبير مع حكومة ولاية صباح، بهدف مركزة صباح كوجهة سياحة علاجية رائدة على الساحة العالمية.

رئيس الوزراء Datuk Seri Hajiji Noor يرحب ويدعم التزام عالِم الخلايا الجذعية المرموق الأستاذ والحاصل على رتبة Dato' Seri الدكتور Mike Chan، الذي يتعهد باستثمار غير مسبوق يبلغ 80 مليون دولار أمريكي (378.8 مليون رينجت ماليزي) لتأسيس منشأة للتصنيع ولبحوث الدواء الحيوي في منطقة كوتا كينابالو الصناعية. هذه المبادرة، المؤيدة من رئيس الوزراء، تشير إلى قفزة تحولية نحو تحقيق التقدم في الرعاية الصحية الشمولية ومشهد السياحة العلاجية في صباح.

يُؤكد البروفيسور Mike Chan، إلى جانب زوجته الصباحية الأستاذة الحاصلة على رتبة Dato' Sri الدكتورة Michelle Wong، على رؤيتهما لتوسيع العمليات في صباح، لتخدم على أسواق منطقة ASEAN ومنطقة النمو 'بروناي دار السلام-إندونيسيا-ماليزيا-الفلبين' شرق منطقة ASEAN أو (BIMP-Eaga). مع تركيز استراتيجي على السياحة العلاجية والتعليمية، تهدف هذه الشراكة إلى استغلال الجمال الطبيعي لصباح، وتراثها الغني، مع خبرة European Wellness لخلق تجربة رعاية صحية شاملة.

في أعقاب التحديات الصحية العالمية التي تسببت فيها جائحة COVID-19، تُمثل هذه الشراكة لحظة محورية في رحلة صباح نحو السياحة، والتعافي الاقتصادي وتميز الرعاية الصحية. يُمدد رئيس الوزراء شكره إلى الأستاذ Mike Chan نظرًا لالتزامه غير المتزعزع حول تحقيق تقدم لإمكانيات الطب الحيوي لصباح.

بدوره، يُعرب الأستاذ Mike Chan عن تقديره لرئيس الوزراء على قيادته ذات الرؤية وعلى دعمه. إضافة إلى ذلك، يمتد التقدير الصادق إلى Datuk Lucy Irene Wong لدورها المهم في تعزيز الحوار والتعاون بين European Wellness وحكومة الولاية.

مع بروز صباح كمنارة للسياحة الطبية والتعليمية، تظل European Wellness صامدة في تفانيها لتعزيز نتائج الصحة والعافية على مستوى العالم. معًا، تبدأ صباح في رحلة تحولية نحو مستقبل أكثر صحة وحيوية.

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