EVB تُعزز التحول الأخضر في الشرق الأوسط في EVIS (قمة الابتكار في المركبات الكهربائية)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 مايو 2024 /PRNewswire/ -- باعتبارها علامة تجارية فرعية لـشركة Beny تهتم بقطاع شحن المركبات الكهربائية (EV)، شاركت EVB في قمة الابتكار في المركبات الكهربائية (EVIS) التي عُقدت في الإمارات العربية المتحدة. في هذه الفاعلية، عَرضت شركة EVB حلول ذكية لشحن المركبات االكهربائية للاستخدام السكني والتجاري، مما يمثل دعمًا شاملًا لتحول الطاقة في الشرق الأوسط.

شهدت صناعات المركبات الكهربائية وشحنها في الشرق الأوسط نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة. بدعم من السياسات الحكومية وسعيًا نحو التحول في مجال الطاقة، يستثمر المزيد من دول الشرق الأوسط في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. تعمل الحكومة جاهدة على الترويج لوسائل النقل الخضراء وخاصةً في أماكن مثل الإمارات العربية المتحدة، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في مبيعات المركبات الكهربائية وتعزيز إمكانات السوق الهائلة.

وفقًا للبيانات ذات الصلة، من المتوقع أن يصل سوق المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط إلى 3.33 مليار دولار في عام 2024، و 9.42 مليار دولار في عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.2٪. ومع ذلك، وعلى الرغم من التطور المزدهر لسوق المركبات الكهربائية، فإن بناء مرافق الشحن وتطويرها ما يزال بحاجة إلى التحسين، مما يوفر فرصًا تجارية واسعة.

لدعم التطور السريع في الشرق الأوسط، عرضت شركة EVB حلول شحن ذكية سكنية وتجارية في المعرض. شاحنات الكهرباء الذكية السكنية توفر خدمات شحن فعّالة ومريحة، بينما تقوم أنظمة DLB بضبط طاقة الشحن ديناميكيًا بناءً على الأحمال المنزلية في الوقت الفعلي، مما يعزز كفاءة استخدام الطاقة. الحلول التجارية تتضمن كلاً من شواحن عالية السرعة للمركبات الكهربائية تعمل بالتيار المتردد والتيار المستمر، بالإضافة إلى أنظمة DLB التجارية، مما يلبي احتياجات الشحن عالية التردد والقدرة الكبيرة للمستخدمين التجاريين مع توفير وظائف إدارة الطاقة الذكية.

في الوقت الحالي، أثبتت EVB تواجدًا قويًا في السوق في الشرق الأوسط. وقد وفرت محطات الشحن الذكية الخاصة بها خدمات تجديد الطاقة المريحة والسريعة للمستخدمين في دول مثل أذربيجان والمملكة العربية السعودية والأردن. من خلال التعاون الوثيق مع الحكومات المحلية والشركات والشركاء، قامت EVB ببناء شبكة مبيعات شاملة ونظام خدمة، مما يوفر دعمًا متميزًا وخدمات رائعة للمستخدمين المحليين.

وباعتبارها شركة رائدة في قطاع شحن المركبات الكهربائية، عرضت شركة EVB حلول الشحن الذكية في قمة EVIS، مما أضاف حيوية وطفرة جديدة في مجال تحول الطاقة في الشرق الأوسط. ومع استمرار نمو سوق المركبات الكهربائية، تواصل EVB تعميق وجودها في سوق الشرق الأوسط، وتجديد منتجاتها وخدماتها، والمساهمة في تحول الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة.

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