EVE Energy تعزز رؤية السعودية 2030 في معرض سولار آند ستورج لايف السعودية 2025

1

2

ووهان، الصين، 19 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- استعرضت EVE Energy محفظتها الشاملة من حلول تخزين الطاقة خلال مشاركتها في معرض سولار آند ستورج لايف السعودية 2025 في المملكة العربية السعودية، في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025. ولمواجهة تحديات عدم استقرار الشبكة الكهربائية المحلية والحرارة الشديدة، عرضت الشركة نظامًا بقدرة 5 ميجاواط ساعة بمعدل C عالٍ، إلى جانب حلَّين للقطاع التجاري والصناعي ( C&I ): الخزانة الشاملة ( All-in-One ) بقدرة 261 كيلوواط ساعة، والخزانة المعيارية المجزأة بقدرة 836 كيلوواط ساعة. تقدم هذه الابتكارات دعمًا قويًا لمسيرة التحول في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. وتؤكد هذه المجموعة المتنوعة من الحلول قدرة EVE Energy على تلبية احتياجات السوق الدقيقة، بالتوازي مع دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نظام تخزين الطاقة بقدرة 5 ميجاواط ساعة بمعدل C عالٍ يعزز استقرار الشبكة

مع تطور هيكل الطاقة في المملكة العربية السعودية، لا تزال تحديات مثل عدم استقرار الشبكة، ودرجات الحرارة القصوى، وتقلبات الأحمال، تمثل عقبات رئيسية. ويوفر نظام تخزين الطاقة من EVE Energy طراز 5MWh-315-1P استجابة فورية للشبكة وتوزيعًا أمثل للطاقة، مما يوازن بفعالية بين الطلب في فترات الذروة وخارجها ويحسّن من كفاءة الاستفادة من الطاقة المتجددة.

يتميز النظام باعتماده على خلايا رقائقية ذات مقاومة داخلية منخفضة، مما يقلل من استهلاك الطاقة المساعدة ويحافظ على تفاوت حراري لا يتجاوز 5 درجات مئوية ( ≤5°C ) على مستوى النظام، و3 درجات مئوية ( ≤3°C ) على مستوى حزمة البطاريات، حتى أثناء التشغيل عالي الطاقة ( 1P ). ويضمن ذلك أداءً موثوقًا في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة. كما تساهم الحاوية القياسية بحجم 20 قدمًا في تبسيط عمليات النقل والتركيب، مما يختصر الجداول الزمنية للمشاريع ويسرّع من وتيرة تحقيق العائدات.

ابتكارات معيارية لتركيب مرن لأنظمة تخزين الطاقة التجارية والصناعية

لتلبية الطلبات المتنوعة للقطاعين التجاري والصناعي، تقدم EVE Energy الخزانة الشاملة الخارجية بقدرة 261 كيلوواط ساعة، والخزانة المعيارية المجزأة بقدرة 836 كيلوواط ساعة. ويدعم طراز 261 كيلوواط ساعة إمكانية التركيب والتشغيل الفوري وسعة قابلة للتوسيع، مما يجعله مثاليًا للمجمعات الصناعية ومراكز البيانات.

أما نظام Mr.Brick بقدرة 836 كيلوواط ساعة، والمُصمَّم للشحن الدولي والتطبيقات الأوسع نطاقًا، فهو يعتمد هيكل التقسيم والتحكم الذي يرفع كثافة الطاقة لكل وحدة مساحة بنسبة % 65 ويقلل البصمة المكانية بنسبة % 37 ، مما يعزز كفاءة التركيب. ويشكّل تصميم الفصل الحراري-الكهربائي والفصل السائلي-الكهربائي في هذا النظام نظام أمان ثلاثي الطبقات لضمان التشغيل الموثوق.

كما عرضت EVE Energy حلولاً تغطي أنظمة تخزين الطاقة لقطاع المرافق العامة (Utility ESS) ، والقطاع التجاري والصناعي (C&I ESS) ، وقطاع الاتصالات (Telecom ESS) ، والقطاع السكني (Residential ESS) ، بالإضافة إلى بطاريات المستهلكين والعدادات الذكية، مبرهنةً بذلك على دعمها الشامل القائم على التكنولوجيا لمسيرة تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية، من الشبكة الكهربائية وصولاً إلى العميل النهائي.

وتطلعًا للمستقبل، ستواصل EVE Energy تطوير تقنياتها وتعزيز شراكاتها المحلية، لتقديم حلول تخزين مُصمَّمة خصيصًا تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبناء مستقبل طاقة أنظف وأكثر كفاءة في جميع أنحاء المنطقة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2799734/image_5024968_40575209.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2799735/1.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2799736/2.jpg