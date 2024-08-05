Exness تُطلق أكبر حملة للعلامة التجارية على الإطلاق، بعنوان Born to Trade''

ليماسول، قبرص, 5 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Exness، وهي إحدى أكبر وسطاء الأصول المتعددة في العالم، إطلاق أكبر حملة للعلامة التجارية العالمية بعنوان "Born to Trade".

بدءًا من 5 أغسطس، تستهدف الحملة بجانب إعلان فيديو قوي يروي قصة الحملة، المتداولين الذين يتقبلون التحديات، ويستغلون الفرص، ويتخذون قرارات جريئة كل يوم. إنها بمثابة تذكير بأن التداول لا يتعلق فقط بالعمل نفسه، بل أيضًا بماهية أن تكون متداولاً.

Exness launches "Born to Trade" campaign

علّق Alfonso Cardalda، كبير مسؤولي التسويق في Exness قائلًا "في Exness، نعتقد أن المتداولين الحقيقيين ولدوا للتداول؛ وأن التداول هو نداء فطري لا يمكن أن يستجيب له إلا أفضل الوسطاء". وأضاف: "تُسلط حملة Born to Trade الضوء على الجودة الاستثنائية والموثوقية وتفوق المنتج الذي يختبره العملاء باستمرار مع Exness، مما يوضح السبب الدقيق وراء كوننا الخيار المفضل للمتداولين على مستوى العالم".

وتُعد حملة "Born to Trade" هي أكثر من مجرد شعار؛ فإنها تعكس العاطفة والتصميم الذي لا هوادة فيه والذي يحدد شكل التداول. يتعلق الأمر بالاعتراف بأن هذه المهارة تعني وجود اتصال أعمق بالأسواق وإتقان فن التداول. وتهدف المبادرة إلى إحداث صدى عاطفي لدى التجار. إنها تعبر عن شخصياتهم وتربطهم بـ Exness كشريك داعم في رحلة التداول الخاصة بهم.

من خلال التفاعل مع المتداولين على هذا المستوى، تعزز Exness هوية علامتها التجارية الجديدة، التي أُطلقت في يناير 2024، بطريقة تتوافق مع جمهورها الأساسي.

سيتم طرح حملة "Born to Trade" في جميع أنحاء العالم عبر قنوات متعددة، بما في ذلك الإعلانات الرقمية، والوسائط الاجتماعية، ووسائل الإعلام التقليدية، في الأسواق العالمية الرئيسية. إنها تمثل الخطوة التالية في نهج التسويق الجريء الذي اتخذته Exness هذا العام، والذي بدأ في أبريل عندما أصبحت الشريك الإقليمي الرسمي لـ LALIGA في أمريكا اللاتينية.

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نبذة عن Exness

Exness هي وسيط عالمي متعدد الأصول أُسست في عام 2008. تكمن مهمتها في إعادة تشكيل التداول عبر الإنترنت من خلال تقديم تجربة تتمتع بالسلاسة لدى العملاء من خلال التكنولوجيا المتطورة والالتزام الثابت بالأخلاق. مدفوعة بهذا المزيج الفريد من الابتكار والنزاهة، نمت Exness لتصبح واحدة من أكبر وسطاء الأصول المتعددة في العالم، وتعمل باعتبارها شريك موثوق به للمتداولين والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. بفضل حضورها العالمي القوي، وتراخيصها التنظيمية المتعددة، وسمعتها الطيبة في إنشاء سوق مواتية ترفع معايير الصناعة، تواصل Exness توسيع نطاقها مع الحفاظ على التزامها بإعادة تعريف النجاح في الأسواق المالية.

الفيديو: https://mma.prnewswire.com/media/2474659/Exness_Arabic.mp4

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2474456/Exness_AR_Logo.jpg

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Stu Clelland

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