Exotel تكشف النقاب عن حلول سحابية محلية جديدة وحلول ذكاء اصطناعي لتعزيز تجربة عملاء في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية

10 شتنبر/أيلول 2024

/PRNewswire/ -- اختتمت Exotel، المزود الرائد لحلول مشاركة العملاء وتجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بنجاح حدثها الرئيسي، EngageX 2024، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع تقديم Ameyo الجديد بالكامل من Exotel. هذا يمثل فصلًا جديدًا في رحلة الشركة، حيث يتضمن الحدث إطلاق أول سحابة محلية لتجربة العملاء (CX) في المملكة، مدمجة مع الاتصالات الهاتفية المحلية والذكاء الاصطناعي. تمثل هذه المبادرة علامة فارقة تحولية في التزام Exotel بدعم المستقبل الرقمي للمملكة العربية السعودية من خلال تزويد الشركات بأدوات مبتكرة لتعزيز تفاعلات العملاء، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

يمثل كل من إدخال سحابة Exotel المحلية لتجربة العملاء والذكاء الاصطناعي المتقدم للاتصالات المؤسسية تقدماً كبيراً للشركات في المملكة العربية السعودية، مما يمكنها من إدارة اتصالات العملاء بسرعة وأمان وقابلية توسيع لم يسبق لها مثيل. هذا يمكّن الشركات من تقديم تجارب مخصصة وملائمة على نطاق واسع مع الالتزام بلوائح خصوصية البيانات الصارمة في المنطقة.

علقشيفاكومار غانيسان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Exotel، قائلاً: "يدل الإطلاق في المملكة العربية السعودية على التزامنا بتعزيز التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة. من خلال توفير حلول مستضافة محليًا ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية للمملكة."

قال كريشنيندو بول، المدير الأول للعمليات والاستراتيجية التجارية في Solex Plus: "سيؤدي تكامل أول سحابة محلية من Exotel لتجربة العملاء (CX)، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية المحلية والذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز تجربة العملاء بشكل كبير. وسوف يمكننا من تقديم تفاعلات أسرع وأكثر تخصيصا مع ضمان أعلى معايير أمن البيانات وقابلية التوسع."

وأضاف عويس أحمد، مدير تكنولوجيا المعلومات ومكتب إدارة المشاريع في شركة e& enterprise: "يعمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على إعادة تشكيل طريقة تواصلنا مع العملاء، مما يجعل التفاعلات أكثر تخصيصًا واستجابة وذات معنى. من الرؤى التنبؤية إلى الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تعمل هذه الابتكارات على تغيير تجارب العملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. مع ريادة رؤية 2030، تتمتع الشركات هنا بفرصة فريدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتلبية احتياجات العملاء، ولكن للارتقاء بالطريقة التي يتفاعلون بها بشكل حقيقي، وخلق تجارب أكثر ذكاءً وسرعة وتواصلا."

أبرز نقاط السحابة المحلية الجديدة والذكاء الاصطناعي للاتصالات المؤسسية:

أداء أسرع وموثوق به: بفضل البنية التحتية المستضافة محليًا، تستفيد الشركات في المملكة العربية السعودية من تقليل زمن الوصول، مما يوفر تفاعلات أسرع وأكثر استجابة مع العملاء.

تعزيز الأمن والامتثال: في ظل الامتثال الكامل لقوانين حماية البيانات الصارمة في المملكة العربية السعودية، تضمن السحابة المحلية تخزين بيانات العملاء داخل البلاد، مما يوفر راحة البال للشركات التي تعطي الأولوية لخصوصية البيانات.

قابلية التوسع والمرونة: تم تصميم السحابة الجديدة لدعم الشركات من جميع الأحجام، مما يسمح للشركات بتوسيع نطاق عملياتها بسهولة، خاصةً خلال الفترات التي تشهد ازدحاماً كبيراً مثل مواسم الأعياد والعطلات.

الابتكار مع تفاعل العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي: تتكامل المنصة مع الذكاء الاصطناعي لتمكين تفاعلات أكثر تخصيصًا مع العملاء، بدءا من المساعدين الصوتيين إلى التحليلات التنبؤية، مما يضمن الاحتفاظ بالعملاء ورضاهم بشكل أفضل.

أضاف ساشين بهاتيا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للنمو، في حديثه عن التأثيرات الأوسع نطاقًا على الشركات:"إن تقديم هذه البنية التحتية السحابية المحلية مع إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى توفير مستوى جديد من الرؤى والأتمتة والأمان وقابلية التوسع في تفاعلات العملاء. يسعدنا أن نكون في طليعة قيادة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية ونحن نتطلع إلى تمكين الشركات ومراكز الاتصال بالأدوات اللازمة للنمو بأمان وكفاءة."

شهد حدث EngageX 2024أيضًا مشاركة قادة الصناعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية والمصرفية وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والضيافة وتعهيد الأعمال، حيث تم عرض الفوائد الملموسة لسحابة Exotel الجديدة لتجربة العملاء. شهد الحضور عن كثب كيف أن هذه البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي مستعدان لوضع معايير جديدة في التواصل الآمن والمتوافق والفعال مع العملاء، بما يتماشى مع الأهداف الأوسع للمملكة للنمو الاقتصادي والرقمي.

نبذة عن Exotel:

تقدم Exotel تقنيات تحول التواصل بين البشر والشركات، وتوفر تجربة مشاركة وتجربة فائقة للعملاء. نحظى بثقة أكثر من 7000 عميل على مستوى العالم، وأكثر من 200 عميل في الشرق الأوسط في مختلف الصناعات، ونعمل على تسهيل أكثر من 20 مليار محادثة سنوية من خلال القنوات المتعددة، والصوت، وكلاء مراكز الاتصال، والروبوتات. تعمل حلول Exotel المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين الوكلاء والروبوتات والعملاء على حد سواء، وتعزيز التفاعلات مع الذكاء التحادثي، وتحسين الموارد لتقديم تجربة عملاء استثنائية ونمو الأعمال. تفوز Exotel عندما تفوز أنت.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2500134/Exotel_Logo.jpg